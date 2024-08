Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias: "Es imposible tener la misma sanidad o educación sin que Cataluña aporte"

La responsable de las arcas canarias, Matilde Asián, ve con preocupación cómo crece el coro de voces que promueve el retorno de las ayudas establecidas para compensar las desventajas de las Islas al cómputo del sistema de financiación autonómica. Y más le preocupa aún que esto suceda cuando Cataluña está a punto de dejar de aportar cerca de 30.000 millones de euros a la caja común que paga los servicios básicos.

Canarias afirma que está infrafinanciada para atender la educación, la sanidad y las políticas sociales. Sin embargo, aparecen estudios que sostienen lo contrario. ¿Cómo se entienden posturas tan dispares?

Veíamos con preocupación que Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y grandes autores como Ángel de la Fuente, que es quien más sabe de estos temas, empezaban a computar dentro de la cantidad media que recibe cada habitante el bloque de financiación canaria. Sin él recibimos el 95% de la media estatal, que es el tope para las regiones que reciben más de lo que aportan, pero si lo meten, estamos hasta en el 107%.

¿Por qué hay quienes lo suman y por qué entiende que no es correcto hacerlo?

El bloque de financiación canario viene a compensar los sobrecostes y desventajas que tiene Canarias para que, entre otras cuestiones, pueda haber actividad económica aquí. El sistema de financiación autonómica (SFA) no puede dedicarse a esto, existe exclusivamente para sostener la sanidad, la educación y las políticas sociales. Más claro, si se establecen unos fondos para paliar la desventaja estructural que supone ser un territorio alejado y fragmentado pero recibir ese dinero significa que llegue menos para financiar los servicios esenciales, la realidad es que no se está compensando nada.

Hagamos un poco de historia. ¿Cómo se ha comportado el SFA con Canarias desde que se empezó a utilizar en 2009?

Hasta 2015 recibimos el 85% de la media estatal. En 2017 se logró que Madrid entendiera que no ha lugar a meter en la cuenta el bloque de financiación canario y nos colocamos en el 95%, además con carácter retroactivo. Es el máximo al que podemos aspirar, porque aportamos solo el 42% de la media estatal a los fondos que nutren el SFA. Es decir, si la media es 100%, nos quedamos en el 42%. Se lo digo en números absolutos. Para el año 2025 prevemos la llegada de 7.523 millones de euros del SFA y una recaudación de 1.732 millones por el bloque de financiación canario. Si sumamos ambas cantidades, nos vamos al 105% o 106%, y si no lo hacemos, estamos en el 95%.

Sea o no ese el máximo permitido, ¿está Canarias infrafinanciada o no?

Lo está. Pero fíjese si nuestro temor a que se compute el bloque de financiación canario en el SFA tiene base, que existen cuatro comunidades autónomas reconocidas como infrafinanciadas –Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha–, sus presidentes se reúnen, hacen causa común, y a Canarias no la admiten en ese club.

Cuando el río suena...

Se empieza por hacerlo sonar y, aunque solo sea en parte, toman una parte de los recursos de nuestros bloque de financiación y solo con eso ya llega menos dinero para sanidad, educación y políticas sociales. Eso pervierte la finalidad del SFA, que es garantizar la misma calidad de los servicios esenciales en todo el país. Si los canarios tenemos que dedicar parte de nuestros recursos a tapar esos huecos, quedará menos dinero para otras cuestiones que también demanda la ciudadanía. Con todo, le digo que este no es el mayor de los problemas que tenemos en este momento.

¿Cuál es entonces?

La nueva financiación singular para Cataluña que el PSOEha firmado a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

¿Conocen el texto?

El Gobierno de España no nos ha dado nada, pero los consejeros autonómicos de Hacienda tenemos un documento que nos mandó la Generalitat, que es mucho más sincera, no tiene nada que esconder. ¿Una nueva financiación singular para Cataluña basada en qué? ¿En la investidura de Illa? Porque Canarias tiene una financiación singular en base a una situación geográfica también singular de la que se derivan dificultades objetivas para el desarrollo de la actividad productiva: no tenemos materias primas, nuestro mercado es muy reducido y, además, fragmentado... Por esas causas que enumero y muchas otras recibimos unas ayudas, pero desconocemos cuáles son las que motivan el trato singular para una región rica como Cataluña.

Es una situación de la que siempre han disfrutado Navarra y el País Vasco.

Están en la Constitución y nos habíamos adaptado a ello. Tienen mejor financiación que el resto, sin duda, pero su peso global en la economía española es moderado. Lo de Cataluña es para estar preocupados porque hablamos de una comunidad autónoma que alimenta el PIB en una quinta parte. La incógnita a despejar es si podemos el resto de comunidades autónomas prestar a nuestros ciudadanos los servicios esenciales con la misma calidad con la que lo hacemos ahora sin la aportación de Cataluña. La respuesta es que no es posible. Hablamos de 27.000 millones de euros en 2022.

¿Y recibe?

Un 8% menos. Hay tres comunidades autónomas que aportan más de lo que reciben: Cataluña, Baleares y Madrid. Dejando a un lado la segunda, porque no influye de manera decisiva sobre el total recaudado para el SFA, permítame un juego político, ¿cuánto va a tardar Madrid en tomar el mismo camino que Cataluña? Hablamos de que aporta 29.000 millones y recibe un 25% menos. Las administraciones, tanto el Gobierno de España como los gobiernos autonómicos, tenemos que distribuir de acuerdo con las leyes y garantizando los principios constitucionales de solidaridad, es decir, que quienes más tienen aporten más. El garante de que sea así es el Estado. Todo eso aporta complejidad al sistema.

Con algo más de detalle, ¿de dónde proviene el dinero que alimenta el SFA?

Se nutre del 50% recaudado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); el 50%, por el IVA, y el 58%, por los impuestos especiales. De ahí que Canarias aporte ese 42% que le decía antes, porque no tenemos IVA ni muchos de los impuestos especiales que sí tienen implantación en el conjunto del país. De tal modo que nosotros recibimos 3.148 euros por habitante, que está por debajo de la media, pero nos coloca como la que percibe una cantidad mayor en relación a lo que aportamos.

Volvamos a esa imposibilidad de que el SFA funcione sin Cataluña. Me decía que en 2022 aportó 27.000 millones de euros. ¿Sobre qué total?

Unos 134.000 millones de euros. Restemos y pensemos de qué modo es posible tapar ese agujero para que las comunidades autónomas que no tienen las mismas posibilidades puedan seguir atendiendo a sus poblaciones. Además, cada una con sus características propias. Las hay más envejecidas que demandan más atención sanitaria y sociosanitaria; más jóvenes que necesitan de más plazas escolares... Es lo que llamamos población ajustada y que es una discusión que está abierta. En el Archipiélago queremos, por ejemplo, que se tome en consideración que tenemos unos índices de pobreza superiores al resto. Pero volvamos a lo esencial, si Cataluña sale, el SFA pierde 27.000 millones de euros de los 134.000 con los que cuenta. Con el peligro añadido de que, roto el principio de solidaridad, todas las ricas dirán que también quieren una financiación singular.

¿Se quedan el 100% de los fondos y también se encargan ellos de recaudar?

Claro, y si hay una institución en España de la que tenemos que estar orgullosos es de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Eso también tiene su importancia, van a romper una institución capaz de contemplar la riqueza que tiene cada ciudadano. Una región que aporta mucho y es esencial para poder cubrir las necesidades básicas de quienes son más pobres se va a ir y eso lo han acordado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

¿Entiende que hay un plan b?

Si quiere ahora hablamos de ello, pero lo grave es que se admita este desmantelamiento de uno de los más importantes mecanismos de solidaridad. Es absolutamente evidente que esa cuestión nos afecta a todos los demás. Cataluña no tiene problema en reconocer que será así. Atento a lo que dice el documento que nos hizo llegar la Generalitat [lee]: «En consecuencia, dado que difícilmente se podría defender que la aplicación en Cataluña de un modelo de financiación singular basado en la cesión total de tributos estatales no afectaría a la delimitación de competencias financieras de las comunidades autónomas y también al marco general de todos los sistemas tributarios...». Así que, como saben que es así, proponen modificar la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónoma). En definitiva, proponen enterrar el principio de solidaridad que ha regido hasta este momento.

¿Y el cupo que seguirá pagando Cataluña?

Pero ese dinero va a sufragar los pocos servicios que aún seguirá prestando allí el Estado, no a paliar las carencias de las Islas ni de ninguna otra comunidad autónoma. Además, ese cupo será oscuro como lo es el vasco. Nunca está clara la cantidad, pero ya le digo que nada que cambie el panorama que se queda tras la pérdida de los 27.000 millones de euros que dejará de aportar Cataluña.

Me propuso esperar por conocer un plan b para salvar la pérdida de esos 27.000 millones de euros. ¿Vamos a ello?

27.000 millones en 2022, ahora serán más. Bien, le cuento lo que yo creo que va a ocurrir para que la calidad de los servicios no se desplome. Ya hemos visto cómo se nutre el SFA, pero hay otros impuestos que administra directamente el Gobierno de España: el Impuesto sobre Sociedades, el otro 50% del IRPF y del IVA, el 42% de los impuestos especiales, otras figuras fiscales extraordinarias como las que gravan a la banca y las energéticas... Básicamente cogerán el dinero de ahí.

¿Qué quedará desatendido?

Esa es la clave. Hablamos de la parte de los ingresos fiscales destinados a la nivelación vertical. La nivelación horizontal es la que garantiza el SFA, la vertical es la queda en manos del Estado para corregir las desigualdades que no llega a mitigar del todo el SFA.

¿Por ejemplo?

Lo que más me preocupa es lo que tiene que ver con las pensiones: complementos a mínimos, no contributivas o ingreso mínimo vital. Todo esto y muchas otras cuestiones como, por poner otro ejemplo, las inversiones en carreteras, las cubre ese 50% de la recaudación que queda en manos del Gobierno central. Por lo menos el primer y segundo años va a suceder así para que no sea escandaloso y los ciudadanos no noten la diferencia, más de ese tiempo no se puede aguantar de esta manera. Otra vía es subir los impuestos para recaudar más, porque la deuda no es un camino, no podemos incrementarla más, ya estamos por encima de la permitida.

¿Qué postura tiene Canarias ante esta situación?

Nuestra postura no puede ser más que la de una comunidad autónoma que recibe más de lo que da y que tiene una situación especial que provoca que así sea. No va a cambiar nuestra ubicación geográfica, por lo que necesitamos de esa solidaridad que ahora quiebra el acuerdo del Gobierno central con Cataluña. Pero más allá de todo eso, debería tomarse un acuerdo en el Parlamento de Canarias, que todas las fuerzas políticas que están representadas en él expliquen cómo ven el asunto, que argumenten, porque ya la propia Cataluña reconoce que su salida afectará al resto de comunidades autónomas, y entre todos busquemos una solución, un acuerdo que elevaríamos a Madrid. Sin perder de vista que los recursos del SFA son de las comunidades autónomas y el reparto está regulado por ley. Me hace gracia cuando en ocasiones escuchamos del Gobierno central que da tal suma o tal otra a las comunidades autónomas. No, mire, perdón, esto es ya de las comunidades y usted lo que hace en su función de administrador es repartirlo, y no a su gusto, sino según dicta la ley.

[object Object] ¿Avanza la consolidación fiscal en España? En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el 15 de julio, Cataluña fue la única comunidad autónoma que votó en contra. Solo dos votaron a favor y el resto nos abstuvimos. Los catalanes se quejaron de que el Gobierno central decida de manera unilateral variar los tipos del IVA cuando el 50% de la recaudación va a las comunidades autónoma, excepto Canarias, que tenemos IGIC. Tengo que darles la razón en esto. Madrid no puede tomar decisiones de este tipo sin consultar cuando sabe que afectan a la recaudación fiscal de las comunidades. Sobre todo cuando hay otros impuestos de los que se queda el cien por cien de la recaudación y no los toca. ¿Le parece de izquierdas decir que otros se aprovechan de mis recursos y dejar de aportar por ello? La izquierda se atribuye todos los valores que son positivos. En este caso, de una idea que es de todos, porque a cualquiera le resulta lógico que exista un reparto de los recursos para que quienes tenga una situación más complicada cuenten con la atención básica necesaria. Indudablemente este acuerdo que va contra el principio de solidaridad lo toman el PSOE y ERC, pero es que una cosa son amores y otra buenas razones. Y otra las leyes. Ah, sí, indudablemente. Se pueden autoproclamar los más éticos y solidarios, pero luego se cargan un principio de solidaridad que recogen la Constitución Española y la Europea. Miren, pueden ir a Mauritania con esa idea y defenderla allí, perfecto, pero es que en España la ley dice que los ricos no pueden pagar menos, existe un principio de redistribución. ¿Le están quitando terreno a su partido? Por supuesto que no. Nosotros ni queremos ni podemos, porque ya le digo que la ley lo deja claro, que aporte menos quien más tiene. Otra cosa es que defendamos llegar a un buen sistema público por un camino diferente. La izquierda defiende unos servicios públicos potentes. Eso exige más impuestos o un mayor endeudamiento, pero lo defienden porque quieren proteger a la población vulnerable. No piensan tanto en incrementar la riqueza, sino en repartir la que hay de un modo adecuado. ¿Y usted? Evidentemente, también quiero proteger a los vulnerables, bueno fuera. Pero quiero hacerlo incrementando la riqueza, y para eso tengo que apoyar el emprendimiento. Con más recursos puedo repartir mejor. Ahora bien, este reparto se puede hacer de manera injusta o errónea. Por la vía de la izquierda puede que se genere una sociedad poco interesada en emprender y generar riqueza, y por la mía es necesario no dejar a nadie vulnerable atrás, y para eso están las leyes.

