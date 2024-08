Canarias se asa dentro de casa

Cuando los termómetros sobrepasan los 35 o 40 grados encontrar un refugio a la fresca se convierte en una perentoria necesidad. Sin embargo, en Canarias es cada vez más difícil encontrar un espacio cómodo en el que resguardarse del intenso calor. En las ocasiones en las que los termómetros marcan valores extremos tanto de día como de noche ni siquiera en el interior del hogar se puede hallar un rincón para huir de las fauces del bochorno. Y es que los edificios de las Islas no han sido pensados para el calor extremo por lo que, cuando los termómetros se disparan, los hogares, las escuelas, las residencias y los hospitales del Archipiélago se convierten en hornos sin escapatoria.

La eterna primavera que ha sido abanderada como una de las mayores bondades de Canarias se ha convertido en un arma de doble filo en la adaptación al cambio climático. En un mundo donde el verano engulle la primavera y el otoño, las Islas se han quedado atrás a la hora de adaptarse a las inclemencias climáticas cada vez más recurrentes e intensas.

Según un reciente informe de Save the Children que analiza la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 34% de las familias españolas no tienen recursos para enfriar sus casas en verano. El Archipiélago canario, según el mismo estudio, es una de las comunidades autónomas donde la población encuentra más problemas para climatizar sus hogares. En las Islas, cuatro de cada diez familias reconoce tener dificultades para acondicionar sus casas a las altas temperaturas.

«Canarias tiene mucho que mejorar», sentencia el arquitecto bioclimático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Palop-Casado. De hecho, el punto desde el que parte el Archipiélago para afrontar la adaptación a los nuevos escenarios climáticos es uno de los peores de España. «El 60% del confort térmico depende de la orientación del edificio y en Canarias esto nunca se ha tenido en cuenta», destaca la arquitecta bioclimática de la Universidad de La Laguna (ULL), Araceli Raymundo. De esta manera, la también presidenta del Cluster de Construcción Sostenible de Canarias incide en que el planeamiento urbanístico de las Islas, que en ocasiones se antoja errático, ha generado más problemas que soluciones.

Coincide con este análisis Juan Palop, que añade que «las fachadas que se encaran hacia poniente (oeste) son un drama». El oeste es la orientación de la entrada del sol, el ocaso, por lo que recibe radiación todo el año desde el mediodía hasta el anochecer. Esta orientación puede ser adecuada, por ejemplo, para dar una luz especial a alguna de las habitaciones, como el salón. Sin embargo, los expertos la consideran la peor disposición de un edificio para controlar el sobrecalentamiento del verano. «Las fachadas en Canarias parecen encontrarse en una especie de estado de guerra contra el Sol», destaca el arquitecto. A esto se añade que muchas ventanas se colocan precisamente en esa orientación. «Estamos diseñando invernaderos al colocar vidrios dirigidos hacia el lugar donde inciden directamente los rayos solares», concluye Palop.

Lo ideal para mantener el confort de la vivienda, según proponen los expertos, sería una orientación hacia el sur que, como constata Raymundo, «es mágico». Esta orientación recibe radiación todo el año y durante las horas centrales, que es cuando más fuerza tiene. Esto permite que en invierno los rayos solares se adentren sin obstáculos a la vivienda y que en verano sea posible controlarlos con tan solo algún elemento de protección.

Una protección exterior

Ante la imposibilidad de reubicar los edificios ya construidos para que tengan una orientación más beneficiosa, los expertos insisten en que la solución pasa por mejorar la envolvente. Esta actuación se puede llevar a cabo de diversas formas y, aunque requiere una importante inversión de los propietarios, es «lo que más rinde a largo plazo». No en vano, los elementos de protección de las paredes o unas ventanas que faciliten el aislamiento pueden durar tanto como el propio edificio: al menos 100 años. Algo que contrasta con la vida útil de otros elementos, como las placas solares, que apenas duran 20 años.

La mejora de la envolvente supone la ejecución de distintas actuaciones que van desde reforzar el aislamiento térmico, llevar a cabo distintas modificaciones en la albañilería (como la instalación de ventanas oscliobatientes) o la colocación de protecciones solares, entre otras. «Con estos trabajos la calidad de vida de los inquilinos aumenta notablemente», insiste Raymundo.

De hecho, así lo ha constatado la arquitecta en un reciente trabajo realizado para los municipios de El Rosario y La Matanza en colaboración con sus respectivos ayuntamientos. «Teníamos previsto hacer una mejora de la envolvente en varios edificios e instalar equipos de climatización, pero por algunos problemas esto último no llegó a salir adelante», rememora la arquitecta. Al tener conocimiento de que no se les iba a instalar aire acondicionado, los vecinos reaccionaron con enfado y malestar. Sin embargo, finalizadas las reformas, y una vez pudieron comprobar que la vivienda se refrescaba en verano y se mantenía caliente en invierno, no lo echaron de menos.

«El confort subió tanto con la reforma de la envolvente que ya no necesitaban dispositivos de climatización», indica Raymundo. La arquitecta considera que esta experiencia es un ejemplo de las actuaciones que otros municipios pueden poner en marcha para garantizar el bienestar de sus vecinos y considera que, en paralelo, el Estado y el Gobierno de Canarias deberían patrocinar más ayudas públicas dedicadas únicamente a mejorar la envolvente para ayudar a los propietarios a asumir este gasto.

Aunque la práctica les da la razón, no es la primera vez que los arquitectos defienden que si se protege el edificio correctamente, los sistemas de calefacción y refrigeración llegan a ser totalmente innecesarios. «Para nuestra profesión debería ser un fracaso el simple hecho de pensar en poner aire acondicionado en un edificio», sentencia Palop, que urge a «cambiar la mentalidad» también entre los miembros del sector. «Tenemos que avanzar hacia una disciplina más sofisticada: de la albañería del buen gusto a la biotecnología», sentencia.

Ayudas específicas

Para paliar los altos costes que supone la reforma de un edificio o la instalación de nuevas tecnologías, el Gobierno de España puso en marcha en 2021 el programa PREE5000 de los Fondos Next Generation, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 31 de julio. Estas ayudas se han concedido para tratar de reducir el consumo energético de los hogares españoles, que asciende al 30% del total de energía consumida, así como transformar la demanda para introducir fuentes renovables. Según el Anuario Energético de Canarias (2022), en las Islas el porcentaje de gasto eléctrico en las viviendas asciende al 34,28%. Una cifra que es superada en los hogares de La Gomera (49,6%), El Hierro (44,7%), La Palma (44,7%) y Tenerife (35,3%).

Para ello se han impulsado ciertas medidas de sostenibilidad que van desde cambios en la envolvente, a la sustitución de instalaciones de generación térmica así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación.

Pero incluso la mejor de las intenciones puede fallar en su propósito final. «Tal y como se están configurando ahora mismo las propuestas de mejora de la eficiencia energética de los edificios, basta con instalar placas solares, comprar una bomba de calor o instalar una caldera de biomasa para recibir una mejor puntuación en el certificado», indica Raymundo, que destaca que, sin embargo, «estas tecnologías no ayudan a mejorar el confort térmico que en la mayoría de edificios de Canarias». Y no porque no sean útiles per sé, sino porque el Archipiélago se ha saltado un paso previo en el camino de la eficiencia energética. «Lo primero es que los edificios tengan una envolvente adaptada», reitera Reymundo.

La única sin envolvente

Los edificios canarios son, de hecho, los únicos del país que adolecen de una correcta envolvente. «Somos los únicos de toda España que hemos estado exentos, por ejemplo, de poner aislamiento térmico hasta el año 2009», indica Reymundo, que asegura que solo teniendo en cuenta esta exención Canarias ya se sitúa muy por detrás del resto de Europa en términos de eficiencia energética. De ahí que las exigencias relativas a la certificación energética de edificios que han venido impuestas desde Europa en los últimos años, no casen con la realidad del Archipiélago. «Somos europeos, pero con matices», sentencia Raymundo.

Debido a esas exigencias, en Canarias se da la circunstancia de que instalar una caldera de biomasa otorga más puntos en el certificado energético que arreglar la envolvente. «Estamos primando algo que no solo no nos reporta confort térmico y que encima puede ir en contra de la sostenibilidad del Archipiélago», insiste Raymundo. Y es que la puesta en funcionamiento de las calderas de biomasa requiere de algún tipo de combustible, que puede ser pellets o biomasa. «El más utilizado son los pellets, pero habría que trasladarlos de lejos, lo que aumentaría los costes», indica la arquitecta. La otra opción disponible para alimentar esas calderas serían los residuos forestales. Pero su aprovechamiento para este fin iría en contra de la reactivación de la economía local rural necesaria para garantizar la sostenibilidad de la economía canaria. «Es un recurso de interés», insiste Raymundo.

En otros casos, el cumplir con las exigencias de Europa supondría un problema para el propio consumo energético. «¿Para qué quieres instalar una placa fotovoltaica si la energía se va a escapar del edificio porque la envolvente es nefasta?», se pregunta Raymundo.

«No podemos basar el confort térmico en el certificado energético», sentencia Palop, que considera más apropiado hablar de «metros cuadrados confortables». «La mayoría de actuaciones tiene que ver con mejorar la nota en el certificado de eficiencia energética, un documento que está diseñado desde Europa y que no tiene en cuenta la singularidad de las Islas», indica Raymundo. A juicio de la arquitecta, las subvenciones deberían estar dirigidas a las necesidades del parque de vivienda de las Islas y sus reformas prioritarias. De ahí que los expertos consideren que las ayudas públicas a la eficiencia energética y a la adaptación de infraestructuras al cambio climático están errando a la hora de establecer sus prioridades para Canarias.

El calor en los colegios

Otro ejemplo de parche es, a su juicio, las actuaciones que se están realizando en los centros escolares de Canarias. «Cerramos nuestros colegios cuando hay ola de calor, mientras que en muchos países africanos, en los las temperaturas son más extremas, no cierran nunca», indica Palop. Así lo refleja un reciente artículo publicado en The Guardian que pone el acento en cómo Burkina Faso puede mantener sus colegios frescos a 40 grados. ¿La clave? El uso de materiales locales para la construcción de infraestructuras y la fusión de tecnología moderna con técnicas tradicionales en su diseño. «Tenemos que aprender de territorios menos desarrollados», insiste Palop.

El Protocolo de Actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, puesto en marcha a raíz de la ola de calor de octubre de 2023, no define ninguna actuación de acondicionamiento de los centros educativos, pero establece distintas medidas (según el grado de riesgo) para proteger a la comunidad educativa. Estas medidas pueden ir desde suspender la práctica de actividad física en las horas más calurosas, ampliar el número de descansos durante la jornada escolar o cambiar de aula si es demasiado calurosa hasta modificar el horario de salida o dejar a los niños en casa con formación a distancia.

Canarias debe recordar los preceptos tradicionales de su arquitectura y unirlos a las tecnologías actuales para crear ambientes más favorables. Así lo pone de manifiesto el arquitecto bioclimático de la ULGPC Eduardo Martín del Toro en su estudio La cal como material bioclimático en la arquitectura tradicional canaria, en el que defiende el uso de este material como clave de la adaptación al cambio climático que debe seguir el Archipiélago. Y es que, como explica, la cal ha sido fundamental no solo como componente para consolidar los muros o revestir la piedra, gracias a sus propiedades también sirve como aislamiento térmico, corrector de la humedad, impermeabilizante e incluso desinfectante.

Una mezcla de tradición, el trasiego de estilos de otros lugares del mundo y las condiciones de vida particulares de cada microclima de las Islas son las que han creado un sello distintivo de la arquitectura isleña. «La arquitectura tradicional del archipiélago intenta resolver su adaptación al microclima local con todos los medios a su alcance», destaca Martín, que insiste que la cal es un elemento versátil «que aporta muchas ventajas y otorga gran calidad a la construcción».

Por esta razón, Martín destaca que este tipo de conocimientos no solo no se pueden perder, sino que se debe recuperar para hacer frente a la crisis climática. «Existe la imperiosa necesidad de rescatar las técnicas y soluciones que las generaciones anteriores habían adoptado y de explotar sus ventajas», resalta. Y como insiste, «no se trata de copiar diseños ni soluciones antiguas», sino de aprovechar estos principios e integrarlos en la arquitectura contemporánea.

Así, la mezcla de tradición y tecnología, la rehabilitación de los edificios y el buen planeamiento del nuevo parque de viviendas son las claves que ayudarán a los isleños a recuperar el confort perdido por unos veranos cada vez más largos y extremos.

Suscríbete para seguir leyendo