Clavijo entiende como "una buena noticia' el viaje de Sánchez a África

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera "una buena noticia" el próximo viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar la colaboración con estos países en la lucha contra la migración irregular, aunque insiste en pedirle una reunión en Lanzarote.

En declaraciones a los medios tras firmar una acuerdo de cesión de la carretera entre Puerto Naos y Tazacorte, en La Palma, a la que ha asistido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Clavijo ha indicado que "por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar".

"Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos. Pero no me corresponde a mí, yo estoy a disposición", ha recalcado Clavijo.

El presidente canario ha valorado la visita de Sánchez a tres "países emisores a redoblar los compromisos" establecidos en materia migratoria, pues "al final el problema de África se resuelve en África", tal y como le indicó el Papa Francisco en una recepción oficial en El Vaticano.

"Y en eso tiene que haber cooperación, tiene que haber desarrollo y que la gente tenga una esperanza de vida ahí para que no tenga que aventurarse en una ruta que es mortífera para poder llegar a un futuro", ha aseverado.

Por lo demás, Fernando Clavijo se ha mostrado "convencido de que más pronto que tarde tendrá que haber una modificación" de la Ley de Extranjería para el reparto de menores "si queremos que Europa y España puedan dar una respuesta homogénea a un fenómeno que, insisto, es estructural y que está para quedarse. Es uno de los principales retos".

Ha recalcado que en el Gobierno de Canarias han "seguido trabajando todo este verano" y poniendo "propuestas sobre la mesa".

"Espero y deseo que a lo largo de los primeros días del mes de septiembre podamos tener un consenso respecto a la modificación porque, insisto, no es tener la mitad más uno, es decir, no tener un voto más para que salga" adelante, ha dicho.

Clavijo ha abundado en que la modificación de la Ley de Extranjería "tiene que ser aceptada por todos porque las comunidades autónomas van a tener que colaborar", como también la Administración del Estado, ayuntamientos y cabildos.

Preguntado por si espera un cambio de postura de los partidos que en su momento se opusieron a aprobarla en el Congreso de los Diputados, ha indicado que el del PP "no fue un posicionamiento en contra" de la modificación sino "la imposibilidad de reunirse" para introducir una serie de modificaciones a cambio de dar su apoyo.

Entiende Clavijo que "lo que nos aleja de conseguir un amplio acuerdo es muy poquito" y esto es en lo que ha venido trabajando el Gobierno de Canarias a lo largo de agosto.

El presidente de Canarias ha recalcado que éste "tiene que ser un acuerdo de país" porque no se trata de "un problema político ni territorial, estamos hablando de un problema humanitario, que ha venido, que está y que va a estar durante mucho tiempo".