CC denuncia que Canarias sigue afrontando la crisis migratoria 'en solitario' ante la 'pasividad' de España y la UE

El secretario de organización de CC, David Toledo, ha denunciando este miércoles que Canarias sigue afrontando "en solitario" la llegada de migrantes irregulares, que ha aumentado en un 126% con respecto a 2023, "ante la incomprensible pasividad del Gobierno español y la Unión Europea".

En un comunicado, el nacionalista recordó que el fenómeno migratorio ha venido para quedarse "y no podemos tener una política de parches que en algunos casos no está funcionando, como es en la atención de los menores no acompañados".

"El 75% de los migrantes que llegan a España por vía marítima lo hacen a Canarias, atravesando la peligrosa ruta atlántica en la que desconocemos el número de vidas que se pierden en esa travesía", incidió.

Todo ello, dijo, pese a los esfuerzos del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "de establecer líneas de dialogo y de trabajo conjunto tanto en el marco del estado español como en el de la Unión Europea para impulsar una efectiva política de cooperación con los países de origen que evite que se produzca este éxodo masivo".

Toledo destacó también "la dedicación de Clavijo, en estos últimos meses, para llegar a un acuerdo que permita modificar la Ley de Extranjería y establecer un sistema de reparto de menores no acompañados acorde con la dignidad que merecen estos niños y niñas".

"Se trata de temas vitales para el devenir del futuro económico y social de España, que parecen haber pasado a un segundo plano, ocultos tras lo rifirrafes en la capital madrileña, entre izquierdas y derechas, cuando este problema se aborda con atención por parte del centro hacia la periferia", insistió.

Por ello, "resulta incomprensible que Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote, una de las islas a las que más pateras arriban, no haya tenido ni una hora para reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, o salir del palacio de La Mareta a conocer la realidad que se vive a pie de muelle donde cientos de voluntarios ofrecen su tiempo y afecto a atender a estas personas y donde los recursos son escasos".

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo. / LP/DLP

Bien al contrario, "sí tiene tiempo y temas sobre los que hablar, con el recién nombrado presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que llegaba estos días a Lanzarote, recibido por protocolo de Moncloa, lo que evidencia que a Sánchez, hoy por hoy, solo le preocupa Cataluña y solo Cataluña, dando la espalda a una realidad que tienen que afrontar los canarios", lamentó.