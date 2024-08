‘Influencer’: la profesión de moda de la que solo viven unos pocos en las Islas

Los niños ya no sueñan con ser futbolistas, policías o profesores, ahora todos quieren ser influencers. Las redes sociales son una plataforma de difusión enorme y permiten que los contenidos llegue a millones de personas en cuestión de segundos. Hace años que las empresas se dieron cuenta de esto. Los anuncios en televisión y radio y las vallas dieron paso a una nueva forma de hacer publicidad: los creadores de contenido digital. Una salida profesional muy atractiva, pero difícil de alcanzar. Formarse no lo es todo, el carisma y la personalidad juegan un papel fundamental. En Canarias son muy pocos los que han logrado vivir de lo que ganan en redes sociales, la mayoría lleva años trabajando para crear su marca personal y lo combinan con otros empleos.

Las dificultades para este sector crecen en el Archipiélago. Los influencers isleños cobran «un 60% menos» que los de la Península. Así lo asegura Roberto Marthin, fundador de Isla Influencia, una de las agencias de influencers más grande de Canarias que cuenta con más de 500 creadores registrados. «Cuando nosotros llegamos en 2020 prácticamente ningún influencer canario vivía de las redes, no cobraban, se realizaban trueques», explica el experto, quien asegura que ha sido en los últimos cuatro años cuando las instituciones públicas y las empresas privadas han empezado a apostar por estas figuras. «Se puede vivir de esto, pero todavía son muy pocos», reconoce.

Seguidores

El número de seguidores no lo es todo, pero sí les sirve a las agencias para hacer una clasificación. De 3.000 a 10.000 son considerados nanoinfluencer y hasta los 30.000 microinfluencer. Una vez superen los 100.000 y hasta los 300.000, se consideran megainfluencer y el resto, celebrities. «A veces las empresas demandan un creador con menos seguidores porque tiene un impacto más local, cada campaña es un mundo», explica Marthin, quien aclara que los que viven de redes sociales también lo consiguen por los propios beneficios que obtienen de las plataformas. Algunas redes como pagan por el número de suscriptores y las visualizaciones.

La creadora digital Ceci Wallace (@ceci_wallace) ha logrado, tras años de esfuerzo, generar una comunidad de más de 156.000 seguidores que le permiten vivir de las redes sociales. «Si alguien cree que puede hacerse rico de la noche a la mañana, está totalmente equivocado», afirma la joven, quien asegura que en «Canarias se paga mucho menos que en la Península». Aun así, reconoce que las cifras que se mueven «son bastante altas comparadas con otros sectores». El pago de cada campaña, según Wallace, depende de muchos factores, uno de ellos, la repercusión que tiene el influencer. «Un perfil con 100.000 seguidores puede llegar a cobrar por un reel entre 500 y 2.000 euros», apunta.

Desde la agencia de Marketing 22Grados estiman que, por publicaciones, en Canarias se paga 150 euros como mínimo y por una campaña de una marca más grande, 7.000 euros de máximo. «Muchos creadores de contenido no solo reciben remuneración por lo que publican en sus redes, sino por participar como actores publicitarios», apunta el director de Asuntos Corporativos de la agencia, Eliezer Santana Sánchez.

Complemento

Muchos utilizan las redes sociales como complemento a otra profesión. Es el caso del periodista Adolfo Rodríguez (@adolforh), que coincide con Wallace en desmentir la idea de que los influencers «se hacen ricos de la noche a la mañana». «Es una utopía, se cobra bien, pero son muy pocos los que consiguen vivir de esto», afirma el joven canario, que cuenta con casi 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram donde sube contenido vinculado a su vida profesional, pero también de su lado más personal. «Intento dar visibilidad a las enfermedades mentales y a la enfermedad de Crohn», explica. Rodríguez trabaja con distintas marcas y reconoce que en las Islas cuesta más que se reconozca la efectividad del trabajo del influencer.

Las empresas realizan pagos, pero también se da el intercambio de productos o experiencias. «Hay casos de influencers que tienen entre medio millón y un millón de seguidores y se les puede llegar a pagar 15.000 euros por una historia en Instagram», aclara el joven. Rodríguez es consciente de lo volátil que es la profesión de creador de contenido por ello descarta dedicarse por completo a ella. «Creo que es pan para hoy y hambre para mañana, mi vocación es la comunicación y esto es un complemento para permitirme un capricho», defiende.

Tampoco Rassoul Diallo (@dr.rassuldiallo) contempla dejar su empleo de médico para dedicarse por completo a las redes sociales. Cuenta con una comunidad de 20.200 seguidores y aunque empezó subiendo contenido de moda en 2015, ahora se ha especializado en salud y estética. Lleva años colaborando con marcas, pero defiende que los perfiles de redes sociales tienen que ser mucho más que eso. «La gente está cansada de que un influencer sea un espacio publicitario, al final se pierde la naturalidad si solo lo conviertes en un negocio», afirma.

Dificultad añadida

También lo ve así Erin Travieso (@erintravieso), quien comenzó a crear contenido en la pandemia y ha logrado una comunidad de 290.000 seguidores. Con lo que gana en redes podría sostenerse económicamente, pero tiene claro que esta no es su profesión. «Es un hobby, aprovecho al máximo la oportunidad que tengo, pero lo primero son mis estudios y lo que siempre he querido ser es maestra», subraya. La joven es consciente de la dificultad añadida que tiene vivir en las Islas. «He tenido que rechazar campañas porque las empresas no hacen envíos a Canarias y además, la mayoría de eventos se hacen en la Península y con los estudios no puedo ir a todo», lamenta.

Una de las primeras creadoras de contenido en Canarias fue Marta Purriños (@martapurrinos). Hace doce años comenzó a dedicarse a las redes en el segmento de la moda y ahora, con 27.700 seguidores, utiliza su cuenta para hablar de turismo, experiencias, sensaciones y poesía, entre otras cosas. Se describe como un «culo inquieto», por eso combina las redes con su trabajo como responsable de localizaciones en rodajes. Defiende que para vivir de las redes hay que dedicarle mucho tiempo, mucho trabajo y mucha formación. «Si quieres hacer de las redes tu negocio, tienes que contar con una red detrás de personas y tener un plan de acción, marketing y viabilidad», afirma Purriños, quien lamenta que exista una «percepción errónea» de los creadores de contenido.

Muchos creadores de contenido empezaron como blogueros. Es el caso de Carla Afonso (@carlaafonsoiz), quien utiliza su perfil en Instagram para mostrar sus viajes y su vida diaria a sus 6.377 seguidores. Lo combina con ser profesora de inglés y francés y reconoce que dedica tiempo a las redes porque «lo disfruta» y no se obliga a nada. «Nadie ve las horas que hay detrás, la creatividad, la edición o las estrategias», defiende.

