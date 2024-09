El Parlamento de Canarias vuelve al trabajo con tensión política y quiebra de la unidad

El Parlamento canario ha presumido en el primer año de la actual legislatura de unidad política y de estar alejado de la crispación que predomina en el Congreso de los Diputados. Pero este escenario puede cambiar en el inicio de la actividad parlamentaria debido a la confrontación permanente en la que están metidos el PSOE y el PP por la inmigración irregular que sufre Canarias y por las consecuencias del pacto en Cataluña, que modifica las bases del sistema de financiación autonómica. La tormenta política en la Cámara regional comienza a desatarse ya esta semana con un pleno extraordinario, convocado para el viernes, en el que comparecerá el presidente Fernando Clavijo para abordar la crisis migratoria, cuya unidad parlamentaria está a punto de resquebrajarse. El primer aperitivo de este escenario se verá hoy en la reunión del pacto migratorio convocada por el jefe del Ejecutivo regional en el que están todos los grupos políticos, menos Vox.

El primer aviso ya lo están dando los portavoces parlamentarios. El portavoz del PSOE en la Cámara, Sebastián Franquis, admite que el pacto migratorio «está roto» y culpa al PP por romper la unidad de Canarias en el Congreso tras rechazar la reforma de la Ley de Extranjería y poner «nuevas condiciones» a un acuerdo para derivar menores migrantes a otras comunidades autónomas. Franquis hace extensible sus críticas al presidente Fernando Clavijo por su «incapacidad» para influir en su socio de gobierno y en la cúpula del PP a fin de modificar su posición en esta emergencia humanitaria. El dirigente socialista considera «insostenible» la posición del PP porque «con su estrategia de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez está dañando a Canarias».

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara, Luz Reverón, cree que es el PSOE «el que no quiere resolver la situación» y que la unidad política en Canarias está en riesgo porque el Gobierno de Pedro Sánchez «no acepta los requisitos del PP, que son perfectamente asumibles, y prefiere mirar para otro lado». La dirigente popular recalca que se trata de una «crisis humanitaria» y que «siempre hemos sido claros» en sus condiciones, por lo que reclama «altura de miras» al Gobierno central.

Por otro lado, el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Barragán, cree que el enfrentamiento entre socialistas y populares «puede afectar» al pacto migratorio en el Parlamento. «Nosotros no compartimos ni la posición del PP ni la del PSOE estatal en este asunto porque ambos podrían realizar un mayor esfuerzo para tratar la inmigración como un asunto de Estado, parece que todo el mundo se empeña en elevar el tono para que no haya acuerdos, nos preocupa que no haya un lugar de encuentro donde las dos grandes fuerzas políticas del país se pongan de acuerdo», asegura Barragán.

La diputada de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, advierte que sería un «error político» que se rompa la unidad en torno a la inmigración irregular y espera que ni el PSOE ni el PP den ese paso. Sí se muestra más pesimista sobre la reforma de la Ley de Extranjería tras el voto negativo de los populares y ante la espiral de enfrentamiento que existe, tras un verano en el que las dos fuerzas políticas han sido incapaces de acercarse tras el pleno del Congreso de julio, en el que se rechazó la toma en consideración de la reforma legislativa que posibilitaría la derivación obligada de los menores migrantes no acompañados.

Otro asunto que ocupará en los próximos meses a los 70 diputados y diputadas del Parlamento autonómico es el debate sobre los presupuestos autonómicos de 2025, de nuevo condicionados por el escenario estatal. En esta ocasión no solo hay muchas posibilidades de que haya una nueva prórroga de los presupuestos del Estado, sino que la financiación «singular» pactada en Cataluña va a determinar buena parte del debate en las Islas pero también en el resto de comunidades autónomas.

Mientras Luz Reverón (PP) cuestiona la ruptura de la solidaridad interterritorial y que Canarias vaya a tener menos financiación, José Miguel Barragán (CC) advierte sobre la falta de un techo de gasto que impedirá incrementar las inversiones en Canarias. Sin embargo, Sebastián Franquis (PSOE) asegura que el debate del sistema de financiación no se producirá hasta 2025, por lo que no tiene que influir en las cuentas autonómicas del próximo año. Esther González (NC) pone el acento en la regla de gasto y un presupuesto que puede ser «preocupante» ya que crecerá poco en nueva financiación, apenas en unos 200 millones de euros.

Más allá de la crisis migratoria y de los asuntos presupuestarios, el Parlamento tiene ante sí en los próximos meses varios retos. Uno de ellos es el derivado de las manifestaciones por un nuevo modelo turístico y de desarrollo económico, que provocó la apertura de un debate en la Cámara con la participación de los cabildos en el que se crearon cinco grupos de trabajo. Las conclusiones están previstas que se den a conocer en octubre y existe el compromiso del Ejecutivo de introducir los primeros fondos vinculados a estas propuestas en las cuentas de 2025. Barragán remarca también que la Cámara tendrá que debatir las medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a las distintas emergencias: vivienda, hídrica, humanitaria y energética. Entre las cuestiones vinculadas a las mismas figura la nueva ley de vivienda vacacional o las iniciativas para evitar nuevos ceros energéticos en las Islas.

En el nuevo periodo de sesiones de la Cámara acaba una comisión de estudio y se inicia otra. La comisión del reto demográfico tendrá que aprobar sus conclusiones y emitir un dictamen que servirá de base a los grupos parlamentarios y al Gobierno para adoptar iniciativas relativas a la reforma de la Ley del Suelo o la capacidad de carga de las Islas. Por su parte, la comisión creada para la renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF) busca la opinión de expertos con el fin de adaptar el fuero canario a la realidad de las Islas y de la economía actual y, sobre todo, que sus beneficios puedan extenderse a la población y no solo a las empresas. Todos los grupos tiene puestas sus expectativas en las conclusiones de esta comisión.

Comisión sin pena ni gloria La comisión de investigación sobre las compras sanitarias en la pandemia ha pasado sin pena ni gloria en sus primeros compases antes del verano. Con el inicio del periodo de sesiones los grupos esperan que haya más comparecientes, tras las negativas de varios de los convocados por estar el caso mascarillas y el caso Koldo en fase de investigación judicial. Ahora los próximos en intervenir tienen más perfil político, por lo que las intervenciones pueden servir para marcar aún más el terreno en la gestión de la pandemia. CC y PP buscan más puntos oscuros para desgastar al PSOE y los socialistas defienden su gestión. | R. A. D.

