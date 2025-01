Los 935 objetivos del presidente Clavijo hasta 2027

El 6 de noviembre de 2023 el Gobierno de Canarias aprobó "la misión, visión y los objetivos" del Ejecutivo regional para el periodo 2024-2027 bajo el paraguas de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Un año después, tras analizar y verificar "la suficiencia, coherencia y alineación de las propuestas de planes estratégicos departamentales", el pasado 26 de diciembre se aprobó el Plan Estratégico como "instrumento de planificación que permite asegurar que los objetivos del gobierno están correctamente asignados a cada departamento en función de las competencias que cada uno de ellos tenga". El objetivo es que "no queden proyectos sin ejecutar que pongan en riesgo que existan objetivos de Gobierno que no se cumplan por no tener responsables, y en caso de que no se cumplan, saber quién tenia que hacerlo".