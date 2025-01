El Gobierno presiona a Clavijo y le acusa de «proteger» al PP

Batalla política con la crisis migratoria de fondo. El Gobierno central acusa ahora al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de «proteger» al PP después de sus críticas tanto al Ejecutivo central como a los populares por la falta de un acuerdo que alivie la presión migratoria en las Islas. El Ejecutivo vuelve a elevar la presión sobre el dirigente canario solo unos días después de que el PSOE pidiera a Clavijo «expulsar» al PP del Gobierno canario y de que partido de Alberto Núñez Feijóo denunciara públicamente un intento de Pedro Sánchez de «utilizar» el asunto migratorio para «tumbar» la coalición de gobierno regional de populares y Coalición Canaria.

El lunes el presidente autonómico acusó, en una entrevista en la cadena SER, al Ejecutivo central y al PP de ser «cómplices» e «irresponsables» ante una crisis migratoria sin precedentes. Al Gobierno de Sánchez lo culpa de «dejar sola a Canarias» al no intervenir en la atención de los menores y a los populares les recrimina «poner excusas» que impiden llegar a un acuerdo para el reparto de los niños migrantes.

"Reconocimiento"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no se tomó bien las críticas. Ayer el expresidente canario se mostró molesto por las palabras de Clavijo, asegurando que «esperaba un reconocimiento» al Ejecutivo central y reprochando al presidente canario que «cada vez que esto [la reforma] no ha salido», lo que ha hecho es «señalar también al Gobierno de España». «Es un acto injusto», denunció el ministro socialista. «El que ha puesto siempre pegas y ha dado la espalda ha sido el PP y Clavijo gobierna con ellos, ¿no?», se preguntó.

El ministro afeó al presidente de Canarias que «para cuidarlos [a los populares] y para no enfadarlos, o para protegerlos, lo que hacen es atacar a quien le está apoyando, que es el Gobierno de España. Creo que se equivoca», reprochó Torres, en una entrevista en Hoy por hoy, de Cadena Ser.

El presidente de Canarias no tardó ayer en responder al ministro recordándole, por un lado, que también ha sido «duro» con el PP y, por otro, que las competencias en esta materia las tiene el Ejecutivo central. «Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos, pero siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad», apuntó ayer.

Además, el presidente comentó que, legalmente, no hay nada que impida al Estado «dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores», ya que el artículo 2 de la Constitución lo ampara, así como la ley de extranjería.

Clavijo también recordó ayer sus críticas al PP. «No he entendido como un partido que aspira a gobernar a España, en una grave situación de emergencia como la que vivimos en Canarias y en Ceuta, no de un paso adelante y diga que independientemente de las mayorías este problema se tiene que abordar como país», expuso.

