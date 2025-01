Juan Ojeda: «En la DANA la gente hizo lo contrario a lo que hay que hacer»

230 fallecidos, cuatro desaparecidos y daños millonarios. Mes y medio después de ese 29 de octubre, el día que la DANA azotó la Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha, ¿qué balance se puede hacer?

Hay que entender por qué y cómo se producen las inundaciones. En vez de tener una aproximación desde un punto social más integrada y ver en qué podemos mejorar, lo que se ha intentado es simplificarlo de forma muy burda para poder posicionarse en una trinchera y atacar al contrario. Ha sido terrible.

¿Tiene la sensación de que se ha reducido la problemática de lo que ha supuesto la DANA?

Se ha simplificado y reducido a cuatro mensajes simplistas que son erróneos, porque solo representan una parte de la verdad. Son mensajes con carga política. Lo único importante es que la culpa es del otro. Todo el problema parece que se reduce a que un dirigente político estaba comiendo, otro se desentendió y todo lo demás no importa. Ese no es el camino, para solucionar lo que ha pasado hay que aunar muchas voluntades y esto ha dejado al descubierto carencias a muchos niveles.

¿Qué factores hay que tener en cuenta en la gestión de un desastre natural de estas dimensiones?

El problema de las inundaciones es muy complejo. Tiene aspectos de ingeniería fluvial e hidráulica . Otro factor es la ordenación del territorio, los usos de los espacios fluviales. Los ríos tienen una dinámica caótica y difícil de predecir. Por otro lado, el componente social, los protocolos de actuación que debe conocer la gente, a qué peligro se está expuesto y cómo actuar. Aun así, no existe la posibilidad de riesgo cero por mucho que actuemos. Se debe hacer un análisis honesto como sociedad, en el que cada uno asuma su parte y haga autocrítica. Todos hemos fallado: desde ingenieros a ecologistas a administraciones... Los protocolos de actuación fueron un grave problema, la gente hizo lo contrario a lo que hay que hacer.

«La gente debe saber a qué peligros está expuesta. Los protocolos fueron un grave problema»

Hablemos de qué falló.

Fallaron muchas cosas. La lluvia no mata, lo que mata es el caudal. Que se sepa que va a llover mucho no quiere decir que se vaya a morir la gente. Cuanto más llueve, más posibilidad hay de que se desborde un caudal y cause daños, obviamente, pero una lluvia según caiga en un sitio o en otro tiene diferentes consecuencias. Fallaron los sistemas de alerta temprana. Hay un problema tecnológico. En España no tenemos herramientas que permitan, con tiempo suficiente y con mucha fiabilidad, predecir lo que puede ocurrir y la afección que tendrá en el territorio. También fallaron los protocolos de actuación. Esos no se improvisan. Si un protocolo no es práctico no sirve de nada. O existe unicidad de mando o el desastre es total. No se puede dudar de quién tiene que hacer qué. Cuanto más simple sea el sistema de mando, más fácil será aplicar el protocolo. Y también falló la prevención, la población no estaba advertida de qué tenía que hacer, sabiendo que estaba expuesta porque vive en zona inundable.

¿No habría que preguntarse si esas zonas deberían no ser edificables?

Eso es lo primero que falló, la planificación territorial, antes del evento. Por las razones que sea se sigue edificando. Los espacios fluviales deberían estar liberados.

Hay 2,7 millones de personas viviendo en zona de alto riesgo de inundaciones, según el Ministerio para la Transición Ecológica .

Existe una presión de la población que necesita espacios. Sería deseable que no estuviesen en esas zonas, pero están ahí. Ahora habrá que buscar soluciones. Cuando se construyeron las grandes presas chinas, se marcaba el límite de inundación, se cogió a toda la gente dentro de ese límite y se la reubicó. Eso en España no se puede hacer. Se eliminaría el problema, pero no es factible. El que haya autorizado a sabiendas la edificación en una zona inundable debería pagar por ello.

¿Por qué no se hace más?

Porque el ser humano maneja muy mal complejidad y este es un tema complejo.

Hay países, como Estado Unidos, que en cuanto hay alerta en un área se paraliza. Incluso se ordena la evacuación, como pasó en la costa oeste de Florida.

Son zonas que tienen más interiorizada su vulnerabilidad hacia el riesgo y sus protocolos son excelentes. De hecho el mensaje que enviaron con el huracán Milton fue: ‘Si no se va, se muere’. Ese mensaje en España no sé si sería posible. No tenemos la educación, sensibilidad, que tienen en esas partes de Estados Unidos frente al riesgo de un desastre natural, que lo sufren casi todos los años.

«Con sistemas de alertas adecuados, el 80% de las víctimas mortales se pueden evitar»

¿Hay alguna forma de hacerle frente a las inundaciones?

Las inundaciones no son solo un problema científico. Hay que ejecutar también las obras hidráulicas, no existe otra tecnología. O hacemos presas y encauzamientos o no hay forma de gestionarlo ahora mismo. El que diga otra cosa, miente. Pero también hay un componente social muy relevante. Mucha parte de la sociedad no será consciente de que está en riesgo y, si alguien se lo dice, a ese alguien se le puede volver en contra. De todas formas, el sistema nacional de zonas inundables es público y se puede ver en internet.

Las presas tardan años en construirse. Antes de eso, ¿qué?

Hay que implantar sistemas de alertas. Con unos protocolos adecuados, con un sistema de alertas y unas mínimas actuaciones para bajar la peligrosidad, los estudios dicen que el 80% de víctimas mortales se pueden evitar. Si las personas que se fueron a los garajes se hubiesen ido a las azoteas, habría habido la mitad de fallecidos. Los daños materiales son más difíciles de evitar. El río se seguirá desbordando porque para eso hace falta ingeniería fuerte. Y hace falta consenso. Una obra hidráulica en España es compleja de ejecutar porque hay cierta parte de la sociedad que se opone. La naturaleza seguirá su curso, los cauces se seguirán desbordando y eso provocará daños materiales, pero con sistemas de alertas y cursos de prevención la gran mayoría de víctimas mortales se salvaría. La exposición al riesgo se puede reducir. Eso hay que hacerlo sí o sí. La peligrosidad, que es el factor natural, es más complejo.

Su familia es de Gran Canaria, de Valleseco. ¿Podría ocurrir aquí lo que pasó en Valencia o en Castilla-La Mancha?

Son dinámicas distintas, porque además del componente fluvial se suma el marítimo. Existen barrancos en la parte alta de la Isla, donde suben los alisios, y se pueden producir lluvias intensas locales que hagan correr el barranco. Son cortos, con pendiente de arrastre de sedimento, pero están bastante menos poblados. Los grandes barrancos canarios generalmente se han respetado. Hay plantaciones, pero no pueblos metidos dentro. Habría daños materiales, pero el calado de velocidad, que es lo que mata a la gente, sería menor. El problema de las inundaciones es que en cada sitio tienen su particularidad. Son fenómenos tan complejos y locales que dependen tanto del territorio que solo valen las soluciones hechas a medida.

