El corazón de Else

En un fragmento inusualmente ácido de la correspondencia que mantenía con Felice Bauer, Franz Kafka se despachó a gusto con la obra y con la personalidad de Else Lasker-Schüler (Elberfeld, hoy Wuppertal, 1869-Jerusalén, 1945). «No soporto sus poemas -escribe el autor de El proceso a su prometida-, no siento al leerlos sino tedio y repugnancia por su oropel artificial. Su prosa me resulta molesta por los mismos motivos. En ella trabaja el cerebro azaroso y espasmódico de una urbanita desaforada. Me la imagino siempre como a una borracha, deambulando por las noches de bar en bar». La peculiar inteligencia de Kafka se revelaba aquí indignada, ofendida, cargando las tintas en un despecho ad mulierem contumaz e irrevocable. Con todo, el diagnóstico del escritor praguense no resulta ajeno a cierta verdad, pues es evidente que, en la producción de Lasker-Schüler, el boato decorativo y en el fondo kitsch de una era, la guillermina (por la reina Guillermina de los Países Bajos), en la que la poeta y narradora se movía con aparente ubicuidad y con indiscreto encanto, se impone como marco de referencia.

Para ubicar la singularidad humana que señala el autor de La metamorfosis, no parece inoportuno recordar cierta anécdota que caracteriza a Lasker-Schüler en su dimensión lúdica y estridente, que tanto tuvo que molestar al no siempre espartano aunque a menudo ascético Franz. En 1913, precisamente en Praga, y ataviada como una sacerdotisa con su túnica negra, Lasker-Schüler desplegó durante la madrugada una oración callejera que generó un enorme revuelo en la Ciudad Vieja, provocó la intervención de la policía y llevó a los acompañantes de la escritora a explicar a los agentes del orden que la persona que declamaba ante sus ojos era un exótico huésped llegado desde la remotísima Tebas, alguien llamado Yusuf, en realidad uno de los diversos heterónimos que Lasker-Schüler ideó para apuntalar su esquiva identidad sexual y burlarse de una época cuyos moldes rompió con su obra y con su vida, con su arte y con su conducta.

Un arte y una conducta que son los materiales que alimentan Mi corazón, un extraño, por momentos delirante libro publicado en 1912, que adopta la forma de volumen epistolar dirigido a su segundo marido, el editor Herwarth Walden, instalado en Noruega mientras Else se divierte, se aburre, se irrita, conspira, intriga y delira en el caos de Berlín. Por esta correspondencia asimétrica, pues nada sabemos de las cartas que Else recibe de su corresponsal, desfilan algunas de las figuras más significativas de la época (Karl Kraus, Adolf Loos, Peter Altenberg u Oskar Kokoschka), pero también bohemios irredimibles, cabareteras americanas, abogados de estirpe dickensiana y un elenco de alcohólicos, suicidas y locos. Quizá Kafka, tan puritano en ocasiones, sentía que Lasker-Schüler encarnaba un principio de acción que el creador de Josef K. no alcanzaba a comprender. No en vano, fue cualquier cosa menos una mujer dócil a procesos y a juicios. Pues solo un espíritu muy libre podría escribir algo así: «Quien llama propiedad a una simple habitación posee una vida doméstica. Odio lo doméstico y odio, por tanto, el último espacio angosto: el ataúd».