"No valoramos Canarias": la confesión de un usuario de la red social TikTok sobre el Archipiélago

"Podemos hablar de la suerte que tenemos todos los españoles con las Islas Canarias". Esta fue la declaración de un usuario de la red social TikTok (@nachobarrueco). El joven compartió, a través de un vídeo subido en la plataforma, su opinión sobre el Archipiélago: "Se habla muy poco de la región y son unas islas que, además de preciosas, tienen un gran encanto". En este enlace puedes encontrar más información sobre la comunidad autónoma.

Algunos de los aspectos que el influencer destacó de la región fueron el buen clima "que suele estar entre los 20 y 25 grados durante todo el año", la naturaleza "que es impresionante", la cultura "superguay" y los atardeceres.

Unas islas "brutales"

"Todas las islas de Canarias son espectaculares y muy épicas", afirmó el usuario de la red social y añadió que Fuerteventura "está en el top 1". Esto, en realidad, está sujeto a opiniones y valoraciones personales e individuales. Sin embargo, si algo destaca de la que, a juicio del tiktoker, es la mejor isla, son sus playas, a menudo comparadas con el paraíso. Aquí puedes leer más sobre esto.

"He estado en el Caribe, he cogido aviones para estar en la otra parte del mundo, pero como la isla de Fuerteventura no he visto nada", subrayó el influencer y concluyó asegurando que es su sitio "favorito en el universo"