La Libélula de Oro de Vecindario consolida su suerte y entrega un décimo del 66777, tercer premio de la Lotería del Niño

Guacimara Medina estaba en su casa cuando se enteró por la prensa de que dio un décimo del tercer premio. “Por un mensaje me preguntaron que estaba en el local, así que supuse que si me preguntaban eso era porque habíamos entregado un premio, porque no dieron buena información por la televisión y no dijeron nada de Las Palmas, por eso pensé que por aquí no había caído nada”.

La propietaria de La Libélula de Oro, ubicado en el centro comercial Mercacentro de Vecindario, cogió el establecimiento hace dos años tras un traspaso y en la Navidad de 2023 dio su primer premio, un quinto. Y consolida su suerte porque la tónica se repitió en el sorteo de Navidad de 2024, cuando dio un cuarto, así que tanto ella como su empleada Ana Alemán tenían el presentimiento de que la fortuna volvería con el Niño. “Sabíamos que iba a volver a caer”, señala.

Tanta suerte se ha traducido en un aumento de las ventas en un punto con un importante trasiego de personas, pero a pesar de eso aún desconoce quiénes han sido los agraciados en ambos sorteos. “Están calladitos”, bromea. Las dos trabajadoras, junto a sus familias, se mostraron ayer “muy contentas” porque “después de todo el trabajo esta es la guinda del pastel”. “Es un impulso para nosotras, nos hace mucha ilusión, no nos toca pero es como si nos tocase”, relatan. Ahora, el siguiente reto es dar premio en el sorteo especial de Loterías del 11 de enero, que reparte 105 millones. “¡No me puedo ni imaginar que eso toque aquí!", concluye.