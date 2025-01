Las ofertas ya no atraen al comprador

Las principales calles comerciales de la capital tinerfeña vivieron ayer una primera jornada de rebajas de invierno algo atípica. El tránsito de personas por la calle Castillo, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife y de las que más comercios concentra en la Isla, era similar al de un día cualquiera. La presencia de extranjeros casi igualaba a la de los tinerfeños que aprovechaban la jornada para devolver algún regalo, cambiarlo por otro producto o aprovechar el dinero que dejaron los Reyes Magos para comprar algún capricho ya rebajado.

Una estampa completamente distinta a la que se vivía en el Corte Inglés Tres de Mayo en la que los tinerfeños tuvieron que armarse de paciencia en las plantas de cosmética, electrónica, deportes y accesorios si querían comprar o cambiar algo. Una señora esperaba sentada con una caja de unos zapatos y algo de resignación mientras veía cómo el dependiente llamaba por números. «Tengo el 76 y van por el 43», comentó, a la vez que auguró que, «mínimo», le quedaba «una hora de cola». Eso para preguntar por tallas porque para pagar tenía que hacer otra distinta que, aunque era menor, no dejaba de ser llamativa.

Pero los clientes no fueron los únicos que tuvieron que respirar y esperar. Los trabajadores, que no daban avío para atender, también tuvieron que tirar de suspiros y serenidad para entrar en el parking a primera hora de la mañana. Algunos esperaron hasta 15 minutos por una de las 572 plazas de aparcamiento que a la media hora de abrir ya había cambiado el cartel a completo y «ya no había quien aparcara». Una situación que, aseguró un trabajador, llevaba «dos años sin vivirse».

A primera hora de la mañana, las tiendas comenzaron a pegar el cartel de rebajas con descuentos de hasta el 60% en algunos casos. Sin embargo, los vinilos y los rótulos rojos ya no causan efecto entre los consumidores que apenas accedían al interior. Pese a ello, en las tiendas de textil más reconocidas no tardaron mucho en formarse colas a primera hora de la mañana pero con muy poco tiempo de espera en ellas gracias a que, en la caja, se establecieron dos filas: a la derecha, la de devoluciones y cambios; a la izquierda, la de compras. No sorprendía ver a jóvenes que aprovecharon la jornada sin clase para, junto a los amigos o familiares, dar un paseo y visitar las tiendas.

Las empleadas no solo tenían que atender las peticiones de los clientes en cambios o devoluciones sino también buscar y entregar las cajas de los pedidos por internet. «Ya el día 7 no es lo que era», comentó una de ellas, «la venta online ha aliviado las tiendas y eso se nota», aseguró.

Al salir, la imagen de una madre con sus dos hijas era un ejemplo de la estampa que se repetía en varios puntos de la zona comercial. «Venimos por la mañana porque por la tarde esto estará lleno de gente», comentaban mientras buscaban una tienda en la que cambiar unos zapatos y «aprovechar para comprar algo de rebajas». No fueron las únicas. En otra esquina un padre junto a su hija se dirigían apresurados a un centro comercial cercano porque «los Reyes se confundieron». En este caso, se trató de cambiar una cartera que «ya tenía una muy parecida» la joven.

Transitar por las calles era una tarea fácil, incluso se podía divisar algún aparcamiento en las zonas aledañas a la peatonal comercial. Hubo quien prefirió bajar en transporte público porque, tal y como pensó un joven, «esperaba más gente». Y como él, más personas. Las guaguas iban a reventar y en las paradas del tranvía no cabía ni un alfiler. Algunos con una bolsa en la mano pero no todas eran de tiendas. Más de uno aprovechó para hacer la compra porque «la nevera se quedó vacía» al «pasar toda la familia por casa y dejarme pelada», tal y como expresaba con una sonrisa una mujer que fue a la Recova, el Mercado de Santa Cruz.

