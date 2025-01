El Cabildo de Lanzarote muestra su preocupación por el repunte migratorio: "“Es desgarrador comenzar el año así"

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha manifestado su profundo desasosiego ante las impactantes imágenes del rescate de los 64 migrantes de la neumática a 180 kilómetros de Arrecife el pasado Día de Reyes en la que nació un bebé, difundidas por Salvamento Marítimo, fruto del repunte migratorio hacia Canarias. Betancort afirmó que "es desgarrador comenzar el año con escenas donde vidas humanas son puestas en riesgo en el mar, todo en busca de un futuro mejor". Esta situación demuestra, según el presidente insular, cómo "nuestra capacidad como sociedad para gestionar esta crisis humanitaria se encuentra desbordada".

Las declaraciones del presidente resaltan lo crítico que es este momento, tanto en el ámbito social como humanitario, no solo para Lanzarote, sino para Canarias en su conjunto. Betancort subrayó que la normalización de tales tragedias no debe ser una opción, enfatizando que "cada vida cuenta". Cada rescate es un recordatorio de la urgencia de implementar soluciones estructurales y humanitarias que respondan de manera adecuada a las necesidades emergentes.

Petición de ayuda

Por otro lado, el consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, también ha expresado su preocupación con respecto a las cifras de migrantes que llegan a Lanzarote. Calificó el incremento del flujo migratorio como un “fenómeno estructural” que requiere un esfuerzo concertado de todas las administraciones, y subrayó que el Estado es la entidad responsable de gestionar las competencias en esta área.

Acuña manifestó que el Cabildo no puede afrontar en solitario la acogida de los menores migrantes. Urgió la necesidad de un reparto justo y equitativo entre todas las comunidades autónomas, resaltando la sensación de abandono que sienten. “Necesitamos ayuda por parte del Estado. Lanzarote ha demostrado su capacidad de solidaridad y acogida, pero no podemos asumir solos esta responsabilidad,” enfatizó Acuña, pidiendo coordinación y una respuesta efectiva que garantice una atención digna, especialmente para los menores no acompañados, quienes requieren cuidados especiales.

Medidas Urgentes para una Crisis en Aumento

Desde el Cabildo, tanto Betancort como Acuña han insistido en que es imperativo contar con más apoyo del Gobierno central. Esto incluye aumentar el control de las fronteras y poner en marcha el necesario Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Ambos abogan por enfrentar esta crisis humanitaria con un enfoque más solidario y humano, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los menores migrantes no acompañados.

Datos alarmantes sobre la crisis migratoria

El año 2024 cerró con la llegada de alrededor de 4.296 migrantes en 84 embarcaciones a las costas de Lanzarote, con 562 menores no acompañados entre ellos. Sin embargo, el inicio de 2025 ya ha traído preocupaciones aún mayores: en apenas los primeros días de enero, la isla recibió 13 embarcaciones con un total de 822 migrantes. Esta realidad alarmante subraya la gravedad de la crisis migratoria que enfrenta la región.

Lanzarote caracteriza su atención a los menores no acompañados mediante un modelo centrado en centros pequeños y familiares, priorizando una atención que sea profesionalizada y cercana. En 2024, 349 menores fueron atendidos en los centros de acogida de la isla. Sin embargo, hoy la ocupación alcanza los 176 menores, con 83 bajo la atención del Cabildo y 93 gestionados por el Gobierno de Canarias.

Soluciones temporales

Ante la creciente afluencia de migrantes y la carencia de soluciones permanentes, se han tenido que habilitar por cuarta vez en dos años las carpas de Puerto Naos como medida de emergencia, reflejando la falta de planificación estructural y la dejadez en la función del Gobierno español en esta crisis. Desde Lanzarote, las autoridades insisten en la urgencia de un reparto equitativo de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, así como en un firme compromiso del Estado para ofrecer una respuesta integral y efectiva.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero esta es una situación desesperante que exige medidas urgentes y extraordinarias. No podemos hacerlo solos, y es fundamental que las administraciones estatales asuman su responsabilidad en esta crisis,” concluyó el presidente Betancort.