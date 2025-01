El PP rechaza el reparto extraordinario de menores "sin consenso y sin presupuesto"

El Partido Popular pone un nuevo obstáculo a la derivación de niños migrantes que llegan a Canarias sin el respaldo de un familiar adulto. El portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, afirma que su formación está en contra del reparto extraordinario si la medida no es "consensuada" y carece de "la dotación presupuestaria necesaria". Los de Alberto Núñez Feijóo no han tardado en reaccionar a la reunión mantenida esta mañana entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que se han dado un plazo de diez días para que los servicios jurídicos de cada una de las administraciones acuerden un texto y el mecanismo legislativo apropiado, que después pasaría por la Abogacía del Estado y del propio Consejo de estado, antes de remitirlo al Congreso para buscar allí el respaldo parlamentario necesario.

Tellado señaló que darán una opinión "seria y responsable" cuando el documento se registre en el Congreso. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, recogida por Europa Press, el portavoz del PP en la Cámara Baja reconoció que desconoce el contenido del texto, pero ha afirmado que su partido "está en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con la dotación presupuestaria necesaria".

Coladero para las mafias

"A nosotros nos gustaría que el Gobierno entrase al problema de fondo. España tiene una crisis migratoria sin precedentes debido a la falta de política migratoria del Gobierno de España", criticó. Según afirmó, las fronteras españolas son "un coladero para las mafias que trafican con la vida de personas, poniéndolas en riesgo, por otra parte". Por todo ello, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "de forma irresponsable", y mediante "un discurso buenista", ha instalado al país "en un efecto llamada completamente irresponsable". En su opinión, si hay países del entorno "que han sido capaces de frenar a la inmigración ilegal, España también puede y debe hacerlo".

Miguel Tellado destacó que el PP está "a favor de la inmigración regular, a favor de la inmigración legal porque España la necesita, y en contra de la inmigración ilegal, y radicalmente en contra de las mafias que trafican con la vida de personas". "Es ahí donde el Partido Socialista puede encontrarnos", añadió.

Registro en el Congreso

Tras insistir en que no conoce el documento sobre el que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez con el de Canarias, porque "no existe a día de hoy", explicó que, cuando "se ponga negro sobre blanco en un documento que se registre formalmente en el Congreso de los Diputados", los populares lo valorarán y darán su opinión "seria y responsable". En cuanto a la propuesta que Canarias y Euskadi consensuaron para la distribución de menores migrantes no acompañados y que han remitido a los diferentes presidentes de comunidades autónomas, también ha dicho que la desconoce, y ha considerado que deben ser los destinatarios los que la valoren.

En la misma línea que el PP, Vox rechaza el reparto extraordinario al considerar que refuerza el "efecto llamada". La portavoz de los ultraderechistas en la Cámara Baja, Pepa Millán, adelantó que su formación votará en contra de un futuro posible acuerdo que contemple el reparto y ha considerado que lo que hace el Gobierno y el Ejecutivo canario es "repartir la inmigración ilegal por toda España para decirle al mundo que aquí cabe cualquiera y que entre de cualquier forma".

Apoyo de Junts

Algo que, según afirmó, también apoyó "el PP en su momento, cuando aceptó la regularización masiva de quinientas mil personas que estaban aquí en situación irregular" así como "el reparto de 300" menores no acompañados porque "pensaban que luego no iban a venir más". "Estas son las consecuencias de las políticas de efecto llamada y de puertas abiertas con las que parece también convivir el Partido Popular puntualmente para conseguir el voto", aseguró Millán, quien ha señalado al PSOE de ser el "responsable" de la situación migratoria actual.

Para salvar la falta de apoyos por parte de PP y Vox, el Gobierno de Canarias trabaja en un acuerdo con Junts per Catalunya, pues con sus votos se podría sacar adelante la convalidación del texto para el reparto extraordinario de los 5.800 niños solos que están bajo la tutela del Ejecutivo canario y que viven en centros de acogida colapsados, sin la atención correcta y sin respetar los derechos de la infancia.

Suscríbete para seguir leyendo