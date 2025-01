Voces en medio del vacío

La producción generada en el seno del cine canario durante el año 2024 experimentó, al menos en cuanto a su presencia en muchas de las más prestigiosas citas cinematográficas europeas, un alza más que estimable, lo que se traduce en un claro reconocimiento internacional a su creciente presencia fuera de nuestras fronteras y a su capacidad, sobradamente demostrada a lo largo de los últimos tiempos, de extender sus propuestas artísticas con la capacidad que se exige siempre para penetrar, lenta pero eficazmente, en los grandes circuitos de distribución alternativos que actúan, en múltiples ocasiones, al margen de las grandes cadenas controladas desde los enmoquetados despachos de Wall Street.

En sus diversos estrenos registrados durante la pasada temporada, el cine isleño brilló con luz propia gracias especialmente al intenso impacto que provocó en el corazón de todos los públicos La hojarasca, de Macu Machín, ganadora de diversos galardones en la pasada edición de la Berlinale y en el último Festival de Málaga, así como la máxima triunfadora en la Sección Canarias Cinema del Festival de Las Palmas; al poder evocador de Mariposas negras, el filme de David Baute, ganador del Premio Forqué al Mejor Largometraje de animación y el de la Mejor Película en el Festival de Annecy; la desasosegante comedia dramática del debutante grancanario Coré RuizVoy a desaparecer; a la poderosa inventiva visual que muestran David Pantaleón y José Víctor Fuentes en el desarrollo de un planteamiento conceptual tan sumamente arriesgado y tan alejado de los estándares convencionales como es, sin duda, Un volcán habitado.

La inteligente y estilizada mirada sobre el erotismo que despliega el joven cineasta tinerfeño Miguel Mejías en El amor cortés de Mandy Flower, su último cortometraje, estrenado el pasado mes de noviembre en la Muestra de Lanzarote; la sensible mirada hacia la memoria histórica de Marina Alberti, nieta del poeta, en su empeño por visibilizar las huellas del tiempo a través de las desgarradoras imágenes de su corto Aitana, seleccionado para su sección Orizzonti por la Mostra de Venecia y ganadora de la Espiga de Plata al Mejor Cortometraje en la Seminci de Valladolid, así como el no menos sorprendente trabajo de investigación que desarrolla Fernando Alcántara en Colonos del espacio, mención especial del Jurado en la sección Canarias Cinema del Festival de Las Palmas y al largometraje de Johanne Gómez Terrero Sugar Island, presente en la Giornate degli Autori del festival veneciano, película inspirada en un guion de la también realizadora María Abenia y del propio director.

Entretanto el Festivalito de La Palma, Miradas Doc, la Muestra de Cine de Lanzarote y el veterano Festival capitalino, plataformas esenciales en el marco cultural de nuestra comunidad, siguieron manteniendo su condición de correas de transmisión de lo más granado de la producción isleña, incorporando a su programación espacios consagrados a la difusión del cine autóctono. Y, last but not least, ya en el plano de la distribución, motor esencial para la visibilidad de las corrientes más independientes del cine periférico, no ha sido menos encomiable la labor que, desde hace algunos años, lleva desempeñando Digital 104 en el conocimiento nacional e internacional de nuestro cine como agencia encargada de su difusión dentro y fuera de las Islas.