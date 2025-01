Canarias asume que negociará el reparto puntual de menores sin contar con el PP

El Gobierno de Canarias eludió ayer responder de forma directa a la nueva posición del PP nacional sobre la situación de los menores migrantes no acompañados que tutelan las Islas y la posibilidad de aprobar, mediante decreto ley u otra fórmula legislativa, un reparto puntual hacia el resto de comunidades autónomas de 4.000 de estos niños y niñas, así como otros 400 desde Ceuta. El Ejecutivo regional asume de facto que el texto que actualmente negocia con el Gobierno central, para el que se han dado esta semana de plazo tras las oportunas consultas jurídicas, va a tener que intentar aprobarlo en el Congreso sin contar con el apoyo de los populares, y que por tanto será Junts el grupo decisivo.

La reunión de ayer del Consejo de Gobierno se presentaba con dudas y expectativas sobre cómo se afrontaría entre los dos socios, CC y el PP, el nuevo cambio de rumbo de los populares en torno al reparto de menores migrantes, y si este podría afectar a la cohesión interna del gabinete que preside Fernando Clavijo. El líder nacional de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, anunció el sábado en una cumbre con sus barones territoriales que el partido no solo renunciaba definitivamente a la fórmula de la distribución obligatoria, sino que reclamaba que el Estado asumiera la tutela de este colectivo y que fuera el Gobierno central quien se encargara de su acogida a todos los efectos. Este giro de los populares constata, si quedaba alguna duda al respecto, que el PP no va ni siquiera a negociar la mencionada propuesta que trabajan Canarias y el Estado para el reparto puntual de menores, y que todo queda, por tanto, en manos de Junts, con quien sí están en conversaciones desde ambos ejecutivos.

Tanto el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, como el vicepresidente del gabinete, Manuel Domínguez, a su vez líder de los populares canarios, descartaron que este desencuentro con la calle Génova vaya a afectar a la estabilidad del equipo de gobierno. Ambos trataron de quitar hierro a la situación pese a las declaraciones previas de Clavijo asegurando que Feijóo "ha dejado tirada a Canarias" en la crisis de los menores, y siguen apuntando al Gobierno central como principal responsable de la situación. “El pacto de Gobierno está funcionando perfectamente y no hay ninguna duda sobre la estabilidad del mismo. Estamos trabajando como un único gobierno y una única dirección en la que avanzar”, dijo Cabello.

Domínguez, por su parte, aseguró que “el Gobierno de Canarias en su conjunto está trabajando de manera cohesionada y unida para buscar soluciones a este problema”, y señalando que “hablar de ruptura del pacto es hablar del deseo del PSOE, que se lo escribieron en la cara a los Reyes Magros y no se lo trajeron, pero van a insistir porque es su principal objetivo”. Justificó las declaraciones de Clavijo contra Feijóo asegurando que “si alguien se pusiese en la piel cinco minutos del presidente, o del vicepresidente, y supiese lo que estamos padeciendo y sufriendo, entenderían cualquier tipo de declaración porque tenemos que levantar la cabeza, mirar hacia afuera y buscar ayuda sea como sea, cueste lo que nos cueste”, en referencia a la aprobación de un decreto ley u otra fórmula legislativa con el apoyo del Junts y sin el del PP.

Que se sume Baleares

Con todo, la nueva vuelca de tuerca al debate por parte del PP nacional y de su presidente ha causado malestar en los dos socios políticos en las Islas, y han buscado, cada uno a su manera, una salida por la tangente evitando convertir las palabras de Feijóo en el centro del debate.

Cabello dijo que “el PP se suma ahora a un debate que cambia el foco de la línea de trabajo que llevamos en los últimos meses” y que “estaremos encantados de volver a sentarnos en cualquier entorno y seguir enriqueciendo el debate, poniendo textos encima de la mesa y seguir buscando una mejora”, pero dejando claro que “Canarias necesita una respuesta, esta semana mejor que la próxima, y no necesita abrir un nuevo debate”. “Necesitamos que salga adelante un texto que poder presentar a los grupos políticos”, insistió el portavoz dando a entender que el Ejecutivo regional está de acuerdo con la propuesta de fondo de Feijóo, pero reconociendo que eso es ahora inviable y solo evitaría cualquier acuerdo con el Estado para el reparto puntual que se negocia ahora, y también para la hipotética reforma del artículo 35 de la ley de extranjería como solución a largo plazo.

Cabello aseguró que no está previsto por ahora ningún encuentro entre Clavijo y Feijóo para tratar de acercar posiciones, o al menos para que el líder del PP explique al presidente canario las razones de sus vaivenes en relación con la situación de los menores migrantes. Pero enfatizó en que la propuesta de reparto puntual “es única por parte del gobierno de Canarias” y que el PP canario la asume por completo. “Cuando tengamos el texto y lo presentemos a los grupos del Congreso, y es ahí cuando cada uno tendrá que aclarar el sentido del voto y retratarse llegado ese momento”, resaltó el portavoz, quien anunció además que Clavijo se entrevistará el próximo día 21 en Bruselas con el nuevo comisario de Interior y Migraciones de la Comisión Europea, el austriaco Magnus Brunner, para “exponerle la situación que vive Canarias”.

El Gobierno canario también respondió a la posición expresada por el Ejecutivo autónomo de Baleares de que no aceptará ningún nuevo cupo de menores migrantes no acompañados porque tiene sus recursos de acogida saturados. “Estamos buscando una solución estructural y entendemos que si la situación de Baleares es de saturación, lo que debería hacer su gobierno es sumarse a la solución que plantamos desde Canarias, porque no es una solución para Canarias, sino desde Canarias para el conjunto de los territorios”, aseguró Cabello.

Ambigüedad de Domínguez

El PP canario, por su parte, sigue sin atreverse a asumir los cambios de posiciones de la dirección nacional, pero tampoco sin desmarcarse claramente de ellas aunque sean contradictorias con las propuestas del Gobierno de Canarias que aparentemente respalda. El posicionamiento este lunes de su presidente, Manuel Domínguez, es un claro ejemplo de ambigüedad sin discernir si está a favor de la nueva propuesta de Feijóo, o de la que defiende Clavijo para el reparto extraordinario. Aseguró que “ahora hay dos alternativas” sobre la mesa, la propuesta por Feijóo para que el Estado tutela a los menores, y la de Canarias para el reparto puntual, dando argumentos a favor de ambas sin posicionarse claramente.

Según Domínguez, “los números (de apoyo parlamentarios) dan para poder hacer esa derivación extraordinaria”, asegurando que “estamos una vez más en manos del Gobierno de España y de Pedro Sánchez y ya es cuestión de voluntad, (porque) acciones posibles existen, hay oportunidad para esa derivación y esperamos que el Gobierno no vuelva a esa estrategia absurda de buscar un culpable y no buscar una solución”. Pero, por otro lado, señala que las comunidades autónomas no se fían del Estado ni de Sánchez por no aclarar el cupo mínimo de acogida, ni la financiación, y que por eso “hemos planteado que la tutela recaiga en el Estado y que sea el Estado quien decida a dónde y como llevará esos menores que hoy están en Canarias, de igual manera que sucede con los adultos”. “Es hora de que quien tiene la responsabilidad asuma las competencias y de una vez por todas ayude a esta tierra”, recalcó dando una de cal y otra de arena sobre qué solución asumir.

