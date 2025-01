Clavijo sube el tono ante Feijóo pero evita romper para salvar el pacto

La crisis migratoria en Canarias y la situación de los menores migrantes no acompañados está poniendo en tensión el pacto de Gobierno en las Islas entre sus dos socios, CC y el PP. No tanto en el ámbito político interno del propio Ejecutivo presidido por el nacionalista Fernando Clavijo, pero sí en uno de más amplio espectro que se refiere a la marca de referencia de los populares canarios y que atañe ya de forma muy directa a la dirección nacional del partido y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo. La razón de esta crisis entre nacionalistas y populares no es otra que el rechazo de la cúpula de la calle Génova al reparto niños y niñas ahora tutelados por Canarias entre todos los territorios del Estado, una posición que ha ido acompañada además de cambios de argumentos, excusas y estrategias, y de una absoluta falta de empatía y de comunicación con el Gobierno regional y con el propio Clavijo.

Consecuencia de esta dinámica en el seno del PP en los últimos tres meses es la subida de tono por parte del presidente de Canarias ante la jerarquía de sus socios de gobierno, a la que ya acusa abiertamente de “dejar tirada a Canarias” en la búsqueda de una solución al problema de los menores ante una situación crítica como es la tutela en estos momentos de más de 5.800 niños y niñas con recursos de acogida colapsados. Clavijo tardó en responsabilizar al PP como parte esencial de la falta de respuesta política a esta emergencia. Siempre ha incidido mucho más en la responsabilidad del Gobierno central pese a haber pactado con él la propuesta de ley de reforma de la ley de extranjería que hacía obligatoria esa distribución automática y reglada de menores entre comunidades autónomas.

Incluso cunado el PP rechazó en el Congreso, junto a Vox y Junts, esa iniciativa el 23 de julio pasado, Clavijo evitó cargar de forma directa contra los populares, limitándose a lamentar su posición, y exigiendo una y otra vez al Estado que tomara medidas por su cuenta a través de la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley ordenando ese reparto, para paliar la situación en Canarias. En todo este tiempo, Clavijo y CC han subrayado además el hecho de que el PP canario y su presidente, Manuel Domínguez, a su vez vicepresidente del Gobierno regional, siempre ha defendido y batallado ante Feijóo la dirección nacional, la distribución obligatoria. Era evidente desde entonces que la parte nacionalista del Ejecutivo regional no iba a poner en riesgo el pacto en las Islas por el ‘no’ del PP en el Congreso a le reforma de la ley de extranjería. Y quizá para tratar de espantar el fantasma de la ruptura, el PP nacional también utilizaba el argumento de que ese era el único objetivo del Gobierno central en su propuesta conjunta con Canarias para la reforma legal en extranjería.

Objetivo, salvar el pacto

De hecho, apenas unas semanas después, el 10 de septiembre, Clavijo y Feijóo firmaron el ‘pacto migratorio’ que sellaba la entente entre ambos partidos y que trataba de presionar al Gobierno central para un posible acuerdo de reparto de menores pero asumiendo todo el ideario del PP en política migratoria, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no iba a aceptar sobre todo teniendo en cuenta que valoraba ese acuerdo como una aceptación por parte de Clavijo de las tesis de Vox en esta materia. Con todo, de ahí surgió una nueva ronda negociadora entre el presidente canario y los otros interlocutores, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Una ronda que no llegó a concretarse al negarse los populares asistir a la reunión convocada al efecto alegando que el Gobierno había rechazo la ayuda brindada por la Comisión Europea en materia migratoria.

Clavijo: "Los problemas se resuelven estando en la mesa de negociación dialogando, tenemos la obligación y el compromiso. No hay justificación para levantarse de la mesa sobre todo en un asunto tan importante como este”

Fue a raíz este plante del PP cuando Clavijo empezó a cambiar el tono en su valoración sobre la actitud de su socio de gobierno, si bien no las expresó de forma abierta hasta entrevistarse unos días después, el 10 de octubre, con Sánchez en La Moncloa. “No entendemos ni compartimos la posición del PP. Los problemas se resuelven estando en la mesa de negociación dialogando, tenemos la obligación y el compromiso. No hay justificación para levantarse de la mesa sobre todo en un asunto tan importante como este” señaló aquel día el presidente canario. En esa misma comparecencia dijo que le había traslado ese malestar al PP nacional y que tenía intención de hablar directamente con Feijóo para tratar de reanudar las negociaciones. Desde entonces han sido varias las veces que se ha especulado con estas conversaciones directas entre ambos líderes, pero lo cierto es que no hay constancia de ellas. Ni Clavijo un Feijóo, ni tampoco sus entornos o colaboradores, han confirmado contactos de ningún tipo para tratar de aunar posiciones, aunque algunas fuentes señalan que precisamente por la evidencia de sus discrepancias al respecto se han evitado reconocer esos posibles contactos.

Punto de no retorno

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Clavijo con el PP fue el fracaso de la reunión del pasado 5 de diciembre entre los gobiernos de Canarias y de Ceuta, el Gobierno central, y el PP y en la que el portavoz popular rechazó de forma abierta cualquier acuerdo de reparto si el Ejecutivo de Sánchez no se sumaba al pacto entre el presidente canario y Feijóo de tres meses antes. Ese día se produjo el punto de no retorno y Clavijo se obligó a no hacer declaraciones para evitar la guerra abierta con el PP desde la convicción de que Feijóo lo estaba utilizando a él y al pacto migratorio que los dos firmaron en Canarias para justificar su rechazo al reparto de menores que tanto necesita el Archipiélago. La situación no ha mejorado, sino todo lo contrario, tras la Conferencia de Presidentes de Santander el pasado 13 de diciembre, y posteriormente tras el nuevo rechazo implícito al reparto puntual y extraordinario de 4000 menores desde Canarias (y otros 400 desde Ceuta) que actualmente negocian los gobiernos central y canario, y despejando el PP el debate hacia la inviable propuesta de que el Estado se haga cargo de la tutela de todos los menores.

Clavijo: “Cuando se han dado situaciones de emergencia en otros territorios los canarios nos hemos volcado y a mi me costaría mucho entender que en una circunstancia semejante haya gente que no esté a favor"

Las declaraciones del líder de CC desde entonces han ido subiendo de tono contra la dirección nacional del PP y contra su presidente, si bien evitando una ruptura total para preservar el pacto de Gobierno en las Islas y, si acaso, no descartar una posible negociación en el Congreso de la medida en estos momentos sobre la mesa. Primero afirmó no entender que “un partido como el PP, que pelea por la integridad de España y quiere gobernar el país, pueda dejar tirada a una parte del territorio nacional como el Archipiélago, y ya en los últimos días expresa su malestar con su socio de forma cada vez más nítida. “No hay precedente en la historia de la democracia que se haya dejado tirada a una comunidad autónoma en una situación de emergencia y estamos en esa situación desde hace más de un año”, resaltó el líder nacionalista. “Cuando se han dado situaciones de emergencia en otros territorios los canarios nos hemos volcado y a mí me costaría mucho entender que en una circunstancia semejante haya gente que no esté a favor, y si no está a favor al menos que no vote en contra”, dice en clara referencia al rechazo de Feijóo a la nueva propuesta de reparto puntual de menores.

Por su parte, Feijóo y su equipo también han dado muestras de malestar con CC por el sólido respaldo que le brinda al Gobierno de Sánchez en el Congreso pese a una situación que los populares consideran de “corrupción generalizada” en el entorno del Ejecutivo y del PSOE. De hecho, el líder popular no considera ahora que ante una hipotética moción de censura su socio en Canarias estuviera en disposición de apoyarla, y mira más a Junts para un posible escenario de ese tipo, que hacia la formación nacionalista canaria.

Suscríbete para seguir leyendo