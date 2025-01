Nueva tragedia en la ruta canaria: mueren 50 personas tras 13 días de travesía sin ayuda

Cincuenta personas han muerto a bordo del cayuco con el que intentaban llegar a Canarias, según denuncia Caminando Fronteras. La fundadora de la oenegé, Helena Maleno, detalla en sus redes sociales que los ocupantes de la barquilla precaria, cuarenta y cuatro de ellos de origen paquistaní, pasaron "trece días de angustiosa travesía sin que llegara el rescate". Maleno explicó que su organización acaba de tener noticias del incidente, porque las autoridades marroquíes consiguieron rescatar ayer a 36 supervivientes de esa embarcación.

Las primeras informaciones que maneja este colectivo indican que el cayuco zarpó con 86 ocupantes, aunque no descarta que pudieran ser más. A bordo iban un mínimo de tres mujeres, entre ellas una adolescente que ha sobrevivido, según recoge Efe. Salvamento Marítimo no tiene datos sobre este naufragio, pues sus medios no han intervenido en el rescate de los supervivientes, a cargo de Marruecos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a través de tu cuenta en X, reaccionó ante esta nueva tragedia subrayando que "no se puede ser solo testigos" de lo que está ocurriendo en la ruta canaria. Además, reivindicó que "el Estado y Europa tienen que actuar". Clavijo señaló que "el Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África. No pueden seguir de espaldas a este drama humanitario. Mi pesar por el fallecimiento de las cincuenta últimas víctimas".

Asiáticos en la ruta canaria

Los ocupantes del cayuco accidentado eran en su mayor parte asiáticos (66 pakistaníes, sobre el total de 86), según detalla Maleno. La presencia de migrantes procedentes de países asiáticos como Pakistán, Bangladés, Afganistán o Siria ha sido frecuente en los últimos meses. Al menos 509 asiáticos arribaron al Archipiélago de forma irregular a lo largo de 2024, frente a los 28 registrados en 2023, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de los servicios de emergencias. Este fenómeno ha captado la atención de autoridades y organizaciones humanitarias, que alertan sobre la apertura de una nueva ruta migratoria que obliga a recorrer hasta 10.000 kilómetros para intentar entrar en Europa por la puerta de atrás en busca de una nueva vida.

En 2024, al menos 9.757 personas perdieron la vida en su intento de llegar a Europa a través de la ruta canaria, según detalla el último informe Derecho a la vida de Caminando Fronteras. En este último año, esta travesía fue un 63% más letal, concentrando el 90% de las 10.457 víctimas de las rutas en migratorias marítimas en España, con una media de 28 fallecidos al día. El 71% de los accidentes documentados en la travesía que une la costa africana con el Archipiélago corresponden a embarcaciones que partieron desde Mauritania, el principal punto de partida de los cayucos desde el último trimestre de 2023.

Accidentes evitables

Esta nueva desgracia es un naufragio silencioso, en el que no quedan supervivientes que puedan relatar lo ocurrido. El año pasado, según la oenegé, desaparecieron de esta misma manera 131 barquillas, con tragedias que son "accidentes evitables", pues se deben principalmente "a las políticas de omisión del deber de socorro y la priorización del control migratorio sobre la protección de la vida".

El 28 de septiembre, a pocos kilómetros de El Hierro se registró la peor tragedia migratoria registrada en aguas isleñas, con 63 fallecidos en una fosa de más de mil metros de profundidad. En este caso, la barquilla volcó por el movimiento de sus ocupantes al ver a los equipos de rescate de Salvamento Marítimo, que lograron salvar la vida de 27 personas y recuperaron nueve cuerpos. Durante varios días se prolongaron las labores de búsqueda por si había algún superviviente o se podía localizar algún cadáver más, pero no hubo éxito.