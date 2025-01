Transición Ecológica acelera para evitar devolver dinero del Next Generation a Bruselas

El debate sobre la quema de residuos llega en breve al Archipiélago

«No podemos seguir enterrando residuos». Con esta afirmación, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno autonómico, Mariano Hernández Zapata, acercó ayer por vez primera la apertura del debate sobre la incineración de residuos a las Islas. Una práctica antaño denostada pero que, según afirmó, se ha implantado «en el centro de las principales ciudades europeas», expuso Zapata.

La tecnología ha avanzado hasta el punto de que, según afirmó, una planta de revalorización, que así se denominan ahora, cubre la demanda energética de un municipio como Getafe (190.000 habitantes). Y eso sin generar «problemas para la salud», explicó el integrante del Ejecutivo regional.

En su opinión, lo que no cabe es prolongar por más tiempo la política de enterrar los residuos que no se separan, caso que no es el del vidrio ni el plástico, e integran alrededor del 60% de lo que se tira en el cubo gris. La economía circular es uno de los procesos a adoptar en un futuro cada vez más próximo y, además, de manera rápida.

El modo de funcionamiento de estas plantas de revalorización se basa en el aprovechamiento de la energía calorífica que se libera en el proceso de incineración de los residuos. Es decir, similar al de la plantas térmicas que están operativas pero sin emplear hidrocarburos, es decir, contribuyendo por tanto a la descarbonización. «Los vertidos, los residuos y dejar de usar gasoil para generar electricidad son los grandes temas para Canarias en los próximos años», avanzó Zapata.

Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, expuso que la eólica marina no llegará hasta 2031 y lo hará cuando ya esté en funcionamiento Salto de Chira. Sin una infraestructura como esta para almacenar energía, la puesta en marcha de esa nueva tecnología carece de sentido, señaló la viceconsejera Julieta Schallenberg.