Torres niega en el Senado “tratos” con Aldama y haberle pedido 50.000 euros

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a negar esta mañana haberle pedido durante su etapa como presidente de Canarias y durante la pandemia sanitaria comisiones al cabecilla de la trama del denominado ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, con el que asegura además no haber tenido trato en ningún momento. Rechazó así las acusaciones que el empresario realizó en sede judicial cuando señaló que el propio Koldo García la había reclamado 50.000 euros por la compra de mascarillas por parte del Servicio Canario de Salud. Torres negó también haber estado “en pisos con nadie” con relación a la otra acusación de Aldama contra Torres, la de haber estado con “señoritas” en un piso de la calle Atocha, en Madrid, pagado por él.

“Espero que se demuestre que eso es verdad, con pruebas y evidencias de que yo he pedido mordidas y he pedido estar en pisos con señoritas. Espero que los grupos políticos que han sido voceros de una acusación falsa y difamatoria se disculpen. Es imposible de probar porque nunca pasó, buscan hacer daño político y familiar”, afirmó el ministro en su segunda comparecencia ante la comisión de investigación en el Senado tras la que protagonizó en noviembre.

Torres ha vuelto a decir que “desconoce” por qué Aldama ha realizado estas acusaciones sobre su persona, tras dejar deslizar que quizás hay “alguien por encima” que está interesado en que se produzcan, resaltando que “quien da pábulo a estas acusaciones falsas es cómplice”. El ministro afirmó en varias ocasiones durante las más de cuatro horas de interrogatorio por parte de los grupos parlamentarios que no mintió en su anterior comparecencia en relación con sus contactos con Koldo García, el ex asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, introductor de la empresa Soluciones de Gestión que logró dos contratos por valor de 12,5 millones por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

Torres: "Es imposible de probar porque nunca pasó, buscan hacer daño político y familiar”

El PP propició la nueva comparecencia del ministro tras las mencionadas acusaciones de Aldama que le implicaban, así como por los mensajes de ‘whatsapp’, desvelados el por informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre Torres y Koldo de los que cabría deducir, según los populares, que el empresario habría utilizado al ex asesor de Ábalos como intermediario para agilizar los pagos por las mascarillas por parte del Gobierno de Canarias. Torres escribió a Koldo asegurándole que estaba gestionando el asunto “con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad” del Ejecutivo canario, y que como consecuencia de que ese pago él mismo iba ese día a “dormir tranquilo”.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo / Eduardo Parra/ Europa Press

La sesión de este martes de la comisión de investigación ha mantenido a cada una de las partes en sus posiciones de origen, el PP asegurando que el ministro mintió en su anterior comparecencia y acusándole de volver a hacerlo de nuevo ahora, y a Torres negándolo todo y reprochando a los populares y a Vox de convertirse en “altavoces” de las “difamaciones e insidias” lanzadas contra él por el cabecilla de la trama, contra el que, recordó, ha interpuesto querella ante los tribunales. “Desconozco por qué me hace esas acusaciones porque además no le beneficia, quizá para dañar la imagen del anterior presidente de Canarias. Pero quien da pábulo a eso es cómplice. Desconozco si ha habido pisos de Aldama con otras personas, yo no. No he estado en ningún piso con nadie. Es una mentira y un embuste de tamaño colosal. Mi agenda era pública cuando viajaba a Madrid”, afirmó Torres. “Si alguien es capaz de demostrar que he pedido un solo euro en beneficio propio, me voy para mi casa, Desprecio la corrupción pero me alejo de las condenas paralelas, no soy fiscal y creo que la mayoría de la clase política es honesta”, aseguró. “Si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen. Lo que se ha hecho hasta ahora por parte de algunos grupos políticos es ser voceros y cómplices de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria” de Víctor de Aldama, expuso el expresidente de Canarias y líder de los socialistas canarios. Una de las ideas que expuso es que el PP había forzado esta nueva comparecencia en la comisión del Senado por motivos políticos en los días previos en que el PSOE canario va a celebrar, el próximo fin de semana, su congreso regional con él como único candidato a permanecer en la secretaría general, al igual que se hizo coincidir la anterior, junto a la de otros ministros, con el Congreso Federal del partido a finales de noviembre pasado. “No creo en las casualidades”, afirmó Torres.

El ministro se remitió en la mayoría de las preguntas que le hicieron los portavoces del PP, Vox y de UPN a sus declaraciones en sus dos comparecencias anteriores al respecto en el Congreso y en el Senado. “Desde el primer momento dije que tenía interlocución con el señor (Koldo) García”, afirmó antes de recalcar que los mensajes con el intermediario se mantuvieron en su calidad de asesor del Ministerio de Transportes para solucionar un impago por parte del SCS “por un contrato que teníamos que cumplir” y tras comprobar que la mercancía se había entregado en perfecto uso. Un pago que, reseñó, llevaba tres meses pendientes (desde mayo a agosto) y que, de no hacerse de inmediato, podía derivar en una deuda por intereses de demora.

Rifirrafe con el PP

Según Torres, los mensajes con Koldo García no se pueden analizar con el “prisma” actual porque entonces no se sabía que los responsables de la trama estaban cobrando comisiones ilegales, pero defendió en todo momento que él mismo se implicara como presidente de Canarias en resolver el problema que había surgido con la empresa que suministró la primera tanda de mascarillas. “Hubo un contrato de cinco millones que se debía haber pagado en mayo y tres meses después no se había pagado ni un euro. El SCS y los servicios jurídicos hicieron lo que tenían que hacer, comprobaron y se pagó”, explicó,

Torres mantuvo un tenso debate con el portavoz del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que reprodujo en la comisión las grabaciones en las que el ministro aseguraba “no tener una relación fluida” con Koldo y después un audio remitido por este al ministro pidiéndole explicaciones por la deuda que la Administración canaria tenía con la empresa de Aldama. Torres ha asegurado que esta gestión por parte de Koldo “no le extrañó” porque se refería a una empresa, Soluciones de Gestión, “que trabajaba para el Ministerio de Transportes”. El portavoz popular acusó al ministro de “mentir” y haber “colaborado directa o indirectamente” con la trama de corrupción, y sostuvo que, en consecuencia, tiene que asumir “responsabilidades políticas”, bien por “negligencia”, bien por “colaboración”.

Tras responder a las preguntas del PP, Torres concluyó que durante la sesión nadie había podido demostrar las acusaciones de las que ha sido objeto, lamentando que los grupos se hayan dedicado fundamentalmente a hacer de “altavoces” de las mismas con el objetivo de hacer “daño político, personal y familiar”. El portavoz del PSOE, José Latorre, acusó al PP de querer a costa de todo mantener viva la comisión citando en dos ocasiones al ministro y dando cancha a las acusaciones vertidas por Aldama. También reprochó a los populares pervertir un instrumento constitucional como es la comisión de investigación por su “interés político”. “Esta es una comisión política mutante, con objeto mutante y directores de orquesta mutantes”, afirmó el portavoz socialista.

