Istúriz deja al comité científico al margen de las contrataciones durante la pandemia

José Julián Istúriz, que fuera director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias durante la pandemia de la covid, aseguró este miércoles que el comité científico que se constituyó entonces para asesorar en la lucha contra el coronavirus «nunca» abordó la contratación de material sanitario ni entró a estudiar, analizar o revisar las ofertas de las posibles empresas suministradoras. Es más, no se discutió nada sobre estos asuntos, afirmó. Ni en el comité científico ni tampoco, ahondó Istúriz, durante las reuniones del comité de gestión, no al menos en las que él participó. Así lo aseveró durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria encargada de dilucidar posibles responsabilidades políticas en las compras de material y productos sanitarios durante la crisis de la covid.

El caso es que el que fuera responsable del área de Contratación insistió este miércoles en que en los comités de los que formó parte no fue precisamente la contratación uno de los asuntos que se abordaron. De modo que aunque sí reconoció que había «muchísimos empresarios que ofrecían cosas» –se les facilitaba a todos el mismo correo electrónico para que hicieran llegar sus propuestas, dijo–, no vio ningún indicio de irregularidades, ningún «indicio extraño». «Nunca asesorábamos [el comité científico] sobre empresas; no sé cómo se tomaban las decisiones», apuntó Istúriz, quien en esta línea puntualizó que ni tenía ni tiene «ni idea» de quién o qué órgano le comunicaba a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) qué contrataciones debían llevarse a cabo.

El exresponsable de Emergencias defiende la labor de Conrado Domínguez: «Ni un solo problema con él»

También compareció ante la comisión parlamentaria –hay que recordar que se investigan posibles tratos de favor a una serie de empresas a la que se contrató para que trajera material sanitario, en algunos casos sin experiencia ni credenciales para ello– quien cuando estalla la pandemia, a mediados de marzo de 2020, ejercía el cargo de director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas. No obstante, Armas dejó claro que ni formó parte ni fue nunca invitado a participar en el comité de gestión de la crisis de la covid –las bancadas de PP y de CC aseguraron que en virtud de un decreto de 2014 debió haber estado en ese comité–, con lo que poco podía aportarle a la comisión sobre lo que allí se discutía.

Sin embargo, Armas sí quiso defender tanto la labor de la destituida consejera de Sanidad Teresa Cruz como, sobre todo, de Conrado Domínguez, que fuera director general del SCS, quien «ayudaba mucho y siempre fue muy correcto; ni un solo problema con él», subrayó.

En cuanto al caso Mascarillas, en el que se investiga el pago de cuatro millones a la firma RR7 por un material sanitario que nunca llegó a las Islas, Armas se limitó a recordar que «golfos hay en todos sitios».

