El PSOE acusa al Gobierno de falsear los datos de una gestión "dramática" de la dependencia

Dirigentes del PSOE canario acusaron esta mañana al Gobierno de Canarias de falsear y ocultar datos sobre una gestión de la dependencia, que, añadieron, arrojan cifras que son "dramáticas". Los socialistas, además, culparon al Ejecutivo autonómico de dejar "por el camino" a las personas más necesitadas. Así lo denunció esta mañana en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, la vicesecretaria regional y portavoz parlamentaria de Bienestar Social, Elena Máñez, y la senadora y exdirectoral general de Dependencia, Marta Arocha. Una ocasión que aprovecharon para criticar el "triunfalismo" de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y para subrayar que la importancia reside en los datos que "está ocultando".

Las socialistas insistieron en que 2024 estuvo marcado por una "altísima conflictividad" en ese departamento y recordaron la existencia de una denuncia en la Inspección de Trabajo. Nira Fierro y Elena Máñez explicaron que las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA), que mide el nivel de gestión porque son los reconocimientos de derecho a la dependencia, han bajado de las 7.910 en 2022, año que comenzó el gobierno presidido por el PSOE, a 6.000 en 2023 y a 4.328 con el actual ejecutivo. Según Máñez este dato "no lo da el Gobierno canario" -conformado por CC y PP- porque "demuestra de forma clara y evidente el fracaso" de la gestión de dependencia. Y recordó que desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia, hace 17 años, se han dado 40.000 altas en el PIA, y de ellas 20.000 fueron durante el gobierno de PSOE, Podemos, NC y ASG.

Lista de espera

Otro dato que, según la portavoz, no se verá en las notas del Gobierno canario es que hay 7.693 personas que tienen reconocido el PIA pero que no las pueden hacer efectiva y por ello no acceden a sus derechos. Además, 17.374 personas están en listas de espera en Canarias para que se les reconozca el derecho a la dependencia. "Los datos no cuadran", aseguró Máñez. "Llama la atención que si en 2022, con 7.910 personas a las que se reconoce el derecho, se otorgaron 9.918 prestaciones, en 2024 con 4.300 personas salgan 16.000 prestaciones", añadió.

La senadora Marta Arocha, exdirectora general de Dependencia, continuó con la denuncia de Mañez, y tras recordar que siempre hay más prestaciones que personas -ya que cada una puede recibir dos ayudas- agregó que los datos actuales arrojan que una persona tiene cuatro PIA. Algo que, según apuntó, "es jurídicamente imposible" porque significaría que se dan dos prestaciones económicas y la ley de Dependencia lo impide. Y reclamó al Imserso que explique ese incremento "sin sentido". Además, denunció datos "dramáticos", como que hay casi 17.000 personas en lista de espera y la cifra de personas que tienen el PIA reconocido pero que no la perciben.

Arocha recordó que hay "antecedentes" de una consejera de Coalición Canaria (CC) en la que se metieron en el sistema 9.000 prestaciones de ayuda al domicilio que daban los ayuntamientos sin tener la dependencia reconocida. "No puede ocurrir que haya 4.000 personas atendidas con 16.000 prestaciones", insistió. Este enero termina el contrato de 150 trabajadores que entraron con el anterior gobierno y su salida, según la senadora, supondrá "el caos definitivo" en la gestión de la dependencia.