Clavijo desconfía del Gobierno central y le ‘aprieta’ para que cumpla la agenda canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se sinceró en público este jueves respecto a las relaciones de su gobierno con el Ejecutivo central y reconoció que no se siente “justamente tratado” por el mismo, y que desconfía de la posibilidad de que finalmente muchos de los acuerdos pactados para el desarrollo de la agenda canaria en las políticas del Estado no se acaben cumpliendo. La denuncia del también líder de CC no se refería a ningún asunto en concreto, sino a una percepción de fondo por las dificultades con las que se están implementando esos acuerdos, y la exigencia a la que está sometido el Ejecutivo que él preside para arrancar las cosas al Estado a base de “pico y pala”. En todo caso, Clavijo sí puso dos ejemplos concretos sobre las razones de esa desconfianza: la de no haber sido informado por el Gobierno de que España disponía de una ayuda de 560 millones de la UE para la gestión de la crisis migratoria y no haber recibido una parte de esos fondos, mientras Canarias sigue pelando por 50 millones de los 100 comprometidos para la tutela de menores migrantes no acompañados; y que el Gobierno no le haya consultado tampoco sobre el plan de ejecución presentado a Bruselas para la implementación del Pacto de Migraciones y Asilo de la UE.

Estas reservas respecto a las posiciones del Ejecutivo central sobre los intereses del Archipiélago se proyectan sobre varios de los asuntos actualmente en discusión, según dio a entender este jueves durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, y derivó en una exigencia al Gobierno para que cumpla con los compromisos, con la vista puesta en la cita pendiente con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para revisar los acuerdos. El primer asunto que puso sobre la mesa Clavijo se refiere a los aspectos de la agenda canaria que se han visto afectados por el rechazo en el Congreso del decreto ómnibus que el Ejecutivo pretendía convalidar en la cámara y en el que se incluían, además de la revalorización de las pensiones un 2,8 %, el mantenimiento de la gratuidad de las guaguas y el tranvía en Canarias, y las ayudas a La Palma por la erupción volcánica de 2021.

Clavijo anunció en este sentido que reclamaría al Gobierno la aprobación urgente de un decreto integrando estas dos medidas “Hay una agenda canaria que se tienen que cumplir y lo que procede es al menos en todos aquellos asuntos que tengamos acuerdos se pueda presentar un decreto ley que sí tenga garantías de convalidación”, afirmó señalando estar convencido de que el PP también lo apoyaría. Resaltó en este sentido que tanto el incremento de las pensiones con acuerdo a la subida del IPC, un 2,8 %, como la gratuidad del transporte terrestre en las islas o las ayudas para la recuperación de La Palma “son vitales”. “Estoy convencido de que esto se tiene que corregir y se hará de una manera u otra”, resaltó.

Reunión con Torres

El otro asunto sobre el que Clavijo intenta presionar al Estado para que acepte sus posiciones es el del reparto puntual y extraordinario de menores desde las Islas y desde Ceuta (4.000 y 400, respectivamente) al resto de comunidades autónomas. El dirigente nacionalista avanzó también que mañana tendrá una reunión “técnica” en Canarias con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para intentar cerrar el documento e insistió en que el Ejecutivo regional considera viable que la fórmula legal sea mediante un decreto ley. “Estamos discutiendo los criterios de distribución y la financiación. Vamos a pedir al resto de las fuerzas políticas aplicar una solidaridad para que no se sienta a Canarias en solitario”, apuntó.

Afirmó que “sería difícil oponerse a este reparto extraordinario porque sería como negar la ayuda a Valencia por la dana o a La Palma por la erupción del volcán”, porque “estamos en una situación de emergencia y “si la política debe servir para algo, tienen que ser situaciones como esta”. Clavijo aseguró que tanto él como el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, a su vez presidente del PP de las Islas, insistirán en pedir a la dirección nacional de este partido que apoye en el Congreso esta distribución, y que “Canarias pueda mirar a la soberanía popular y que vea que se siente respaldada”. “Otro mensaje sería muy duro”, recalcó ante los asistentes al acto, entre ellos el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Clavijo insistió en considerar que el respaldo de Junts a este reparto puntual es factible según le había expresado la portavoz de este grupo en el Congreso, Míriam Nogueras, algo que resultaría imprescindible para aprobar la medida si el PP sigue rechazándolo. Considera que “si hay voluntad de hacerlo, no hay problema para que sea un decreto ley”, y apeló a la ayuda financiera prestada por la UE a España para la crisis migratoria como posibilidad de cubrir económicamente el coste de esas derivaciones al resto de comunidades autónomas.

Daño a la democracia

El político nacionalista fue muy crítico con el Gobierno y con el PP por el rechazo del Congreso al decreto de medidas sociales, entre ellas la revalorización de las pensiones y la prórroga de las ayudas al transporte, y por la incapacidad de ambas partes de llegar a un acuerdo. Consideraba que el PSOE se había “pasado de listo” incluyendo en el mismo demasiadas cosas que nada tenían que ver con el objetivo fundamental del decreto, y que el PP se había “pasado de listo” rechazándolo todo sin medir las consecuencias. “Al final los perjudicados son los ciudadanos”, ha denunciado el presidente canario, quien ha lamentado la falta de capacidad de diálogo independientemente de las posiciones de cada uno, y se ha mostrado convencido de que “el PP comparte muchas de las cuestiones que iban en esos decretos y el PSOE también”. En su opinión, “la democracia ha sufrido un daño importante con lo que ocurrió ayer y creo que hoy los ciudadanos están más cabreados” con los políticos porque en estas situaciones “nos meten a todos en el mismo saco”.

Poco antes de que partiera para Fitur para visitar el stand de Canarias y participar en la segunda jornada, el presidente regional negó que en Canarias hubiera “turismofobia”. Aseguro compartir el lema de que “Canarias tiene un límite”, pero que ese límite y “está definido ya en la planificación territorial” de las administraciones. Según él, las manifestaciones suponen “un toque de atención y a partir de ahí hemos elaborado dos conferencias de presidentes con los Cabildos para coordinar medidas”. “Canarias es un modelo de éxito en turismo pero la gente no siente que repercute en su calidad de vida”, reconoció, citando a continuación las medidas que en materia de vivienda y de ordenación del turismo que el Gobierno regional está poniendo en marcha.

Por otro lado, Clavijo aseguró que siente “desconfianza” sobre el papel del que fuera presidente regional, Ángel Víctor Torres, en algunas de las gestiones que su Ejecutivo realizó durante la pandemia de covid y ha insistido en que este debe aún una “explicación lógica” sobre algunos de los detalles que se están conociendo. Dijo que prefiere “ser respetuoso y distinguir” el plano judicial del político antes de pedir su dimisión, aunque remarcó que “cuando haces una afirmación y la documentación que publican los medios es totalmente distinta a la versión que has dado, oye, pues te genera desconfianza". “La justicia tiene que trabajar y la justicia está investigando y ya cuando haya responsabilidades penales, civiles, administrativas o lo que sea, que cada uno asuma las consecuencias de sus actos. En la parte política yo se lo he dicho al propio ministro y lo he dicho públicamente, que lo que he echado de menos son explicaciones. Tiene que haber transparencia”, resaltó,

