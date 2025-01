El rifirrafe político en el Congreso tumba la gratuidad de las guaguas

La bronca política que está instalada en el Congreso de los Diputados provocó ayer el rechazo del decreto ley donde se incluía la prórroga de la gratuidad de las guaguas en Canarias en 2025. Los votos del PP, Vox y Junts dejaron sin efecto las ayudas al transporte pero también el paquete de medidas para la isla de La Palma o la actualización de las entregas a cuenta que recibe Canarias y el resto de comunidades del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos. Tanto el Gobierno canario como los cabildos de Gran Canaria y Tenerife se pusieron en contacto con el Ministerio de Transportes para mantener la continuidad de la partida presupuestaria del Estado y buscar una fórmula legal para reconducir la situación. Mientras tanto, las corporaciones insulares seguirán adelantando los fondos para mantener la bonificación de las guaguas y garantizar la continuidad de esta medida en 2025.

El enfado de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, fue mayúsculo durante el pleno de la Cámara Baja y aumentó cuando la votación final desembocó en el rechazo al decreto. La parlamentaria nacionalista tachó de «impresentable» e «indefendible» la postura del PP y reconoció que hasta el último minuto mantuvo la esperanza de que los populares se abstuvieran para facilitar la aprobación del decreto ante la negativa de Junts a respaldarlo. «Han preferido apuntarse una victoria ante el Gobierno aunque hayan tumbado medidas que afectan a los bolsillo de las familias más vulnerables», criticó Valido. Previamente, en el debate plenario la diputada nacionalista canaria recriminó a PSOE y Partido Popular que «por intereses partidistas arriesguen medidas que son necesarias para millones de familias en todos los territorios del Estado».

La diputada de CC cuestionó que «las estrategias de partido y las ambiciones se hayan puesto por encima de las necesidades de la ciudadanía y de lo que espera la gente para ayudarles en cuestiones básicas como el transporte o las pensiones». Valido volvió a mostrar su incertidumbre sobre el papel de Junts, que ayer se negó rotundamente a respaldar al Gobierno pero «que mañana se volverán a reunir y nunca se sabe qué va a ocurrir, no se sabe cómo va a terminar esto y es el Gobierno el que tiene que explicar qué opciones hay a partir de ahora».

Fórmula legal

La directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández, aclaró nada más conocerse el decaimiento del decreto ley que la partida del Estado para la gratuidad de las guaguas está contemplada en la prórroga presupuestaria de este año y reclamó al Ministerio de Transportes que busque una fórmula legal para que este dinero llegue a Canarias. Fernández lanzó un mensaje de «tranquilidad» a los usuarios del transporte público en las Islas porque hay «margen de maniobra» para reconducir la situación ya que, recordó, los fondos de 2024 llegaron a finales de diciembre. Por ello la propuesta inicial es la realización de un decreto exclusivo sobre el transporte para que sea aprobado en el Congreso al ser una medida que también afecta al resto del Estado, aunque la peor parada es Canarias.

Tras el pleno, el PP canario se defendió del rechazo de su grupo parlamentario al decreto ley alegando el intento de «manipulación» del PSOE por «mezclar» los asuntos de Canarias con muchos otros en un decreto ley en el que el Gobierno intentaba imponer el «todo o nada» y que no contaba ni siquiera con el respaldo de sus socios en el Congreso. Por ello el vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez , anunció que su partido va a presentar en la Cámara Baja las iniciativas referidas a Canarias por separado del resto de medidas para que sean aprobadas y que no se mezclen con otras en las que el PP no está de acuerdo.

Por parte del Cabildo de Gran Canaria, su vicepresidente y consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, garantizó ayer que la Corporación insular prefinanciará la gratuidad de las guaguas en 2025 como ya hizo el año pasado mientras se concreta la nueva iniciativa que se tendrá que presentar en el Congreso para que lleguen los fondos del Estado a las Islas. «La gratuidad del transporte no peligra», aseguró Sosa tras el contacto que mantuvo el presidente del Cabildo, Antonio Morales, con el Ministerio que dirige Óscar Puente. «El dinero está consignado y mientras no lleguen esos fondos el Cabildo de Gran Canaria prefinancia el coste de la gratuidad porque seguimos apostando por este modelo de transporte», añadió. Sosa criticó al PP y a Junts por votar en contra del decreto ley que daba luz verde a la gratuidad del transporte y exigió explicaciones a los populares canarios.

Por otro lado, las comunidades y ciudades autónomas perderán 9.675,2 millones de euros en ingresos como consecuencia de la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación del ejercicio 2025, ya que esta revisión ha decaído al no convalidarse el decreto ómnibus del Gobierno. En el caso de Canarias esta actualización suponía 441,3 millones de euros, por lo que las entregas a cuenta se seguirán guiando por las del ejercicio de 2023 y no de 2024, como era la previsión contenida en la norma rechazada ayer en el pleno de la Cámara Baja.