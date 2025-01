Clavijo, a Illa: «Que Cataluña salga del sistema rompe la solidaridad»

Los presidentes de Canarias y Cataluña coincidieron este viernes 24 de enero en señalar la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, pero respecto a las vías para llevar esto a cabo no parecieron acercar posturas. Fernando Clavijo volvió a reiterar que si la propuesta catalana es salirse de la caja común se rompería el principio de solidaridad. Mientras que Salvador Illa sostuvo que el propósito de su gira por las comunidades autónomas –que arrancó en Canarias– no es «convencer» de que un trato singular a Cataluña no sería negativo para el resto, sino explicar su propuesta y escuchar lo que otras regiones tengan que decir.

De esta manera, los argumentos de Illa parecieron no calar en una de las comunidades que se vería más perjudicada si, finalmente, se hiciera realidad el modelo de reparto económico pactado entre el PSOE y ERC. Aunque ambos presidentes se escudaron en que todavía no existe un documento de trabajo sobre la mesa sobre el que poder discutir, para no dar demasiados detalles más sobre sus posiciones respecto a este asunto.

Tras mantener una hora de reunión, Clavijo aseguró que no existe todavía una propuesta en firme, que se tendrá que ir conjugando, pero que, por el momento, Cataluña está avanzando en el desarrollo de su estatuto de autonomía. «No nos gustan las imposiciones ni los acuerdos por la puerta de atrás», insistió, por lo que destacó «la franqueza y valentía» de Illa, por querer hacer esta reforma desde la transparencia y la serenidad «en el que todas las partes podamos opinar», aunque no estén de acuerdo en algunos asuntos.

Sobre la reforma del sistema, Clavijo ha planteado que debe garantizar que los ciudadanos estén «en un plano de igualdad», que no implique que el estado del bienestar al que puedan acceder sea diferente dependiendo del territorio en el que vivan. Ya que, tal y como recordó, las deficiencias en el sistema de financiación se traducen en el caso de Canarias en mayores problemas de «exclusión, marginalidad y pobreza».

Así, comentó que es partidario de que el sistema de financiación «se renueve» y «se repiense» porque hay que tener claro qué estado del bienestar se quiere para España y como se financia. «Todos vamos a defender nuestros intereses pero no es incompatible con dialogar y entendernos, ese es el camino», señaló.

Illa, por su parte, defendió que el planteamiento de la Generalitat no busca ningún privilegio ni poner en riesgo los mecanismos de solidaridad, sino reforzarlos. «Pido que no se tenga miedo a que a Cataluña le vayan las cosas bien», dijo y recalcó que «ningún problema de España es ajeno para Cataluña».

Sin embargo, diferentes expertos ya han advertido que sacar a la comunidad catalana del sistema común para establecer una suerte de cupo sin que esto afecte a los fondos que reciben aquellas autonomías que –como Canarias– reciben más fondos de los que aportan a la caja común debido a su peor situación económica es del todo imposible. Uno de los escenarios planteados establece que, aún aplicando la cuota de solidaridad con la que Cataluña explica que se va a suplir el agujero que dejaría su salida en la financiación autonómica, el menoscabo para el conjunto del Estado oscilaría entre los 6.000 y los 13.200 millones de euros. Millones de euros que sirven para financiar la sanidad, la educación o cualquiera de las competencias que tienen transferidas las autonomías y que, aunque pudieran ser cubiertos con una mayor aportación estatal, supondría un dinero que tendría que salir de otras partidas.

