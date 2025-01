Queremos tanto a Conrado

Muy pocas sesiones de la comisión de investigación tan esclarecedoras como las de ayer jueves. La labor de la izquierda - que se ha equivocado al entender que lo suyo debe ser una defensa atrincherada de su gestión del covid - se ha tropezado con dos pedazos de rocosa realidad que no podían obviarse. El primero, la declaración de Blanca Méndez, funcionaria técnica que fuera la directora del SCS con Teresa Cruz Oval como consejera de Sanidad.

Una consejera alabada por el presidente Torres -como hoy por sus compañeros parlamentarios- durante tres meses, pero fulminantemente destituida sin explicaciones. La exdirectora del SCS narró «las presiones terribles sufridas desde el minuto uno» no para contratar a esta o aquella empresa, sino por intereses corporativos, políticos o personales. Sindicatos lanzados a la bronca «para acabar con la interinidad, que al parecer era una prioridad en esos momentos y que me parece que no se ha resuelto».

Los incendios del verano de 2019 primero y la aparición de la covid entre enero y febrero de 2020 -con el episodio fundacional del cierre del hotel en La Gomera con cientos de turistas aislados- exigieron mucho trabajo, pero a eso se sumó «las presiones y críticas recibidas desde el propio gobierno, en particular por un responsable político que no voy a mencionar». Cruz Oval lo mencionó en su momento: Román Rodríguez. Para Pérez, la actitud despectiva de Rodríguez «estaba motivada obviamente por nuestra condición de mujeres». ¿Había una estrategia tras este menosprecio? «Después de cesarme a finales de marzo me sucedieron Antonio Olivera, luego Pazos, que duró menos que yo y al final Domínguez, que es lo que querían».

Obviamente a Méndez no le pareció lógico que el secretario general técnico de la consejería de Obras Públicas «coordinara el comité de expertos». También dejó claro que en el caos inicial de la pandemia «son imprescindibles los procedimientos de urgencia2, pero sin incurrir en abusos. «Cómo mínimo debe justificarse documentalmente». «Nosotras establecimos un protocolo de compras que funcionó». Después agregó con un punto de sarcasmo que a pesar de su prestigio de gestor «Domínguez trabajaba mucho más con el teléfono que con los papeles». La imagen que dejó de su sucesor es la de un oportunista incrustado en el SCS por una decisión política en la que participaron tanto Torres como Rodríguez. Después de esto Esther González, de NC, se limitó a emitir un confuso monólogo tartamudo y abandonó varios minutos la sala. Miguel Ángel Pérez del Pino se subió a las ramas de las generalidades. Ni una pregunta.

Conrado Domínguez apareció puntualmente con su uniforme de declarar los días impares: traje azul oscuro y corbata del mismo color con lunares blancos. Como todos esperaban se acogió al derecho a no responder a las preguntas que escuchaba con la tristeza de un pibe gordito al que le han prohibido comer helados para siempre. Domínguez está investigado por prevaricación y tráfico de influencias por la Audiencia Nacional, después se ampliaron los cargos a malversación de fondos públicos y cohecho, aunque ahora se encarga de su caso la Fiscalía Europea.

No, no respondió a nada, y al final se negaba a hacerlo apenas con la vista. Pero recibió todo el afectuoso calor del grupo socialista en un disparatado discurso de Pérez del Pino, al que solo le faltó presentarlo como un servidor público ejemplar. Pisoteando la prudencia más elemental Pérez preguntó melodramáticamente quién pedirá perdón al bueno de Conrado si se archiva el caso. Igualito que al fiscal general del Estado. El daño épico, lírico y dramático que el sanchismo está provocando en el PSOE sí es de juzgado de guardia.

