Los cambios en el clima elevan la contratación de seguros agrarios

Aire caliente, sequía, tormenta o dana, son solo algunos de los términos que más miedo provocan en los agricultores. Un revés climático puede echar por tierra en segundos el trabajo de años y dejar sin sustento económico a las familias canarias que viven del sector primario. Los efectos del cambio climático son una realidad difícil de prever, por lo que cada vez son más los productores que optan por contratar un seguro agrario que respalde la continuidad de las explotaciones en caso de siniestro. Los datos de Agroseguro (Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados) reflejan un incremento sostenido en los últimos años, tanto en el número de pólizas como en la producción asegurada en las Islas.

En 2024, el número de contratos se elevó hasta las 6.691, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2020 y del 10% si se compara con las cifras de 2015. Una tendencia similar se produce con los datos de capital asegurado que en 2024 alcanzó los 386 millones de euros, un 3% más en el año de la pandemia y 8% más que hace diez años. «Los productores cada vez tiene más conciencia de que no pueden dejar al azar la cobertura de los riesgos climáticos, y más en los últimos años cuando hemos visto que la climatología está cada vez más dislocada», afirma el director territorial de Agroseguro en Canarias, José Bernardo.

Margen de mejora

En total, según los datos de Agroseguro, la cifra de toneladas aseguradas en las Islas llegó a 863.772 en 2024. Pero al analizar las cifras por superficie de cultivo, el margen de mejora entra en escena. Así lo reflejan los datos de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), que apuntan a que la cobertura abarca a 14.100 hectáreas agrícolas frente a las algo más de 40.000 hectáreas registradas oficialmente en el sector agrario, lo que significa que solo el 35,3% de la superficie cultivada está amparada por un seguro. Eso sí, el porcentaje oscila mucho entre producciones.

El caso del plátano canario es quizás el más característico. Representa la principal línea de seguros, con más de 3.200 pólizas y un 100% de implantación del seguro, ya que este se contrata de manera colectiva desde las organizaciones de productores para todo el sector. En total, suman casi 209 millones de euros de capital asegurado y más de 411.000 toneladas de producción asegurada. «La línea de plátano es la más avanzada que existe a nivel nacional para un cultivo», afirma Bernardo, quien aclara que la protección «total» de este fruto se produce desde 1999. «Desde entonces ningún productor de plátano se ha ido a la ruina o ha quebrado por un siniestro climático», añade.

También está protegido al 100% el tomate de exportación canario, que cuenta con una línea propia dentro de Agroseguro aunque sus cifras de producción han disminuido mucho en los últimos años. «Sus producciones en este momento no representan ni un 15% de lo que fueron cuando se creó el seguro colectivo del tomate a principio de los años 2000», reconoce Bernardo. En otras hortalizas, el porcentaje de producción asegurada se reduce y solo llega, según datos de Agroseguro, al 50%. Sumando las diferentes líneas, da un total de capital asegurado de 62 millones de euros. Y en las plantas vivas y flores cortadas el porcentaje asegurado también oscila entre el 40 y 50%. En este caso, la cantidad asegurada llega a los 41 millones de euros. Un poco menos, 32 millones, corresponde a cultivos tropicales y subtropicales aunque por el momento la superficie protegida por seguros solo alcanzan un 40% del total. Además, aunque de una manera muy puntual también hay pólizas en Canarias correspondientes a explotaciones de cítricos, cereza, frutales, frutos secos, olivar o cultivos herbáceos.

La viña

En el caso de la viña, «el margen de mejora» es mucho mayor, ya que en Canarias solo está asegurada el 20% de la uva para vino. «La viña ha sufrido daños importantes en los últimos años, lo que hace que los agricultores estén cada vez más concienciados», aclara Bernardo. La sequía fue la causa principal de las pérdidas, que se produjeron en mayor medida en la isla de Lanzarote.

El sistema español de seguros agrarios es un sistema público-privado que cuenta con subvención estatal a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Gobierno de Canarias. «En total para los agricultores y ganaderos de Canarias, la subvención media al coste de la póliza se situó en el 65% en 2024, muy cerca del tope máximo que establece la Unión Europea», apuntan desde Agroseguro. La insularidad y lejanía provocan que el Archipiélago cuente con mejores condiciones que el resto de comunidades autónomas. «Al final el agricultor solo paga el 30% de la póliza, el resto lo ponen las administraciones», afirma Bernardo, quien destaca el apoyo de la Consejería de Agricultura canaria que «lleva años apostando por reforzar los seguros».

Los cambios en el clima son imprevisibles, por lo que la siniestralidad no sigue una tendencia constante. En los últimos años, las indemnizaciones se han situado en 7,6 millones en 2022 o 6,1 millones en 2023, con especial incidencia de los daños provocados por el viento en los cultivos, especialmente el plátano. Las cifras de 2024 todavía no están claras debido a un grave siniestro registrado a finales de diciembre. «Habíamos tenido un año tranquilo, no hubo una gran siniestralidad en general», asegura Bernardo. Los datos no están cerrados, pero ya hay estimaciones. Según Agroseguro, «el año podría cerrarse con cerca de 15 millones de euros en indemnizaciones».

Suscríbete para seguir leyendo