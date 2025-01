El 18 de enero de este año 2025, The New York Times, símbolo del progresismo y el wokeismo, entrevistó a Curtis Yarvin, conocido como uno de los padres intelectuales del movimiento neorreaccionario y de la Ilustración Oscura, y un influyente pensador de la Nueva Derecha estadounidense. Este ingeniero informático y bloguero ha formulado teorías que abogan por reemplazar la democracia representativa con un sistema centralizado y tecnocrático, comparándolo con una «monarquía gerencial» dirigida por un CEO. Su concepto más célebre, La Catedral, describe un supuesto entramado entre universidades, medios de comunicación y élites políticas que, según él, perpetúan un sistema corrupto y oligárquico bajo la apariencia de democracia, y es el entramado a abatir.

Curtis Yarvin y Nick Land son los principales teóricos de esta corriente neoprogramática. Nick Land es un filósofo político inglés, cofundador de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética y desarrollador del aceleracionismo y el realismo especulativo. Es una de las figuras destacadas en la neorreacción y la Ilustración Oscura, donde ha defendido ideas antidemocráticas y antiigualitarias, incluyendo el «racismo científico» y la eugenesia, que él denomina «hiperracismo». Fue profesor de filosofía continental en la Universidad de Warwick a finales de los años 80. El aceleracionismo explora la aceleración del tecnocapitalismo como un fenómeno transformador. Con la Hiperstición, se centra en las ideas como núcleos operativos con posible influencia en la cultura. Land es un teórico clave de la Ilustración Oscura, y se opone con éxito intelectual al igualitarismo.

Si volvemos a Yarvin, entre sus ideas provocadoras, ha señalado que políticas impopulares como la inmigración masiva evidencian la debilidad inherente de la democracia, que en la práctica opera como una aristocracia, puesto que hay mayorías que no quieren eso y sin embargo han de soportar la deriva poblacional sin defensas frente a los problemas que se generan. También ha propuesto que las democracias necesitan superar su «fobia a los dictadores» para implementar sistemas más eficaces. Yarvin ha ganado notoriedad al influir en políticos como J.D. Vance, vicepresidente junto a Donald Trump, y ha contado con el apoyo de figuras destacadas como Peter Thiel o Elon Musk. La reciente campaña de Vance ha mostrado cómo estas ideas neorreaccionarias están penetrando en el discurso político de la derecha estadounidense. Estas ideas han encontrado eco en sectores tecnológicos y empresariales, donde su propuesta de gobernar como una empresa ha resonado con magnates como Musk, quien ha sugerido implementar auditorías radicales y reformas estructurales del gobierno. El neocameralismo de Yarvin, inspirado en Edmund Burke, propone gobiernos gerenciales que optimicen la gestión pública siguiendo principios corporativos. La inspiración histórica nace del cameralismo prusiano o el feudalismo medieval, y promueve valores socialmente conservadores en temas como género, raza y migración.

Yarvin es un un pensador críptico y polarizador. Aunque muchos de sus críticos lo acusan de promover ideas autoritarias, sus defensores argumentan que su pensamiento es brillante y subversivo, más orientado a la especulación intelectual que a la implementación de radicalismos. Su influencia se ha visto amplificada por el Efecto Streisand, donde los intentos de denostar sus ideas han terminado llevándolas al éxito, al igual que está pasando con la estrategia del wokismo, que ha provocado una reacción mundial de asco.

El ascenso de figuras como Yarvin se da en un momento de creciente escepticismo hacia la democracia en Estados Unidos. Estos movimientos neorreaccionarios han logrado articular una narrativa que conecta las frustraciones de los votantes conservadores con la visión tecnocrática de Silicon Valley, creando un nuevo marco ideológico que desafía las estructuras democráticas tradicionales. Tal como señala el propio Yarvin en la inesperada entrevista en The New York Times, por David Marchese, en este mismo mes de enero de 2025: «¿Por qué es tan mala la democracia? Ni siquiera es mala, solo es muy débil. Y el hecho de que es muy débil se percibe claramente en que persisten políticas muy impopulares como la inmigración masiva, a pesar de que fuertes mayorías están en contra de ellas. Los ciudadanos dicen que se deben establecer políticas y leyes por sabios expertos y gente de los tribunales, abogados y profesores... entonces te darás cuenta de que lo que en realidad estás respaldando es una aristocracia y no una democracia».

El impacto de esta Ilustración Oscura no solo está modificando el debate político estadounidense, sino que podría reconfigurar el sistema democrático tal y como lo conocemos, impulsando un modelo de gobernanza menos representativo y más orientado a la eficacia.