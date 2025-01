Tres trabajos para construir una vida

Bamba Diop llegó a bordo de un cayuco siendo menor. Viajó junto a su padre, pero en el muelle lo separaron de él y tardó tres años en volver a verle. Su esfuerzo le ha servido para forjarse una nueva vida en Tenerife, donde trabaja en una empaquetadora de plátanos, en un centro de menores y es traductor voluntario en Cruz Roja

La historia de Bamba Diop no es solo un relato de migración, sino de valentía, fortaleza y adaptación. En su tercer intento, con apenas 17 años, logró llegar a Canarias a bordo de un cayuco que zarpó desde Senegal, su país de origen. Con esfuerzo y disciplina, a lo largo de seis años, ha logrado construir una vida sólida en Tenerife, basada en la dedicación y la entrega al trabajo. De lunes a viernes, cumple su jornada laboral en una empaquetadora de plátanos y, por las tardes, colabora como traductor voluntario de wolof y de francés en Cruz Roja, asistiendo a otros migrantes que, como él, llegaron a las Islas buscando una nueva vida. Además, los fines de semana hace turnos de doce horas diarias como mediador en un centro de menores, ayudando a los chicos recién llegados a entender el mundo que les rodea.

«Desde los 11 años tenía claro que quería migrar a Europa. Veía que a quienes habían migrado les iba muy bien y sus familias estaban mejor que el resto. Yo me preguntaba por qué yo no podía hacer lo mismo», señala Bamba, quien a los 14 años se vio obligado a abandonar los estudios para dedicarse a la pesca junto a su padre. Con 16 años se lanzó a la ruta canaria por primera vez, pero fracasó. «Fue horrible. Estuvimos ocho días en el mar y al tercer día ya no teníamos ni agua ni comida. El mar estaba muy mal, pero pudimos volver a Senegal», rememora. La segunda vez que zarpó con la intención de llegar a Canarias lo hizo desde Gambia, pero la policía los interceptó y frustró el viaje. En el tercer intento subió al cayuco en la costa de Dakar junto a otras 151 personas y, por fin, logró su objetivo. «Esa vez escapamos. Aprendimos mucho del primer viaje y eso nos ayudó a sobrevivir. Cuando Salvamento Marítimo nos rescató a unos kilómetros de Gran Canaria, lo primero que hice fue dar gracias a Dios por llegar y porque nadie falleció durante la travesía», señala.

«Desde los 11 años tenía claro que quería migrar a Europa», afirma Bamba

Sus padres sabían cuál era su objetivo y cuando supieron que se había lanzado al mar la primera vez le pidieron que, por favor, no lo repitiera. En el segundo intento no les sorprendió y en el tercero, su padre se subió con él al cayuco. «Cuando llegué no sabía nada, no entendía nada, no conocía las leyes. La policía decide todo por ti. En el muelle dejé de ver a mi padre. Nos separaron desde el primer momento. No me dieron ni la oportunidad de decir quién era mi padre. Tardé algunos días en poder contactar con él por teléfono y después tardé tres años en volver a verlo», señala Bamba, quien además fue filiado como mayor de edad por la policía y enviado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en el que estuvo cerca de dos meses avisando de que era menor de edad. Ante su insistencia, le hicieron las pruebas de determinación de edad y se confirmó que tenía 17 años.

Ese momento marcó un punto de inflexión, pues ahí fue cuando entendió que empezaba una nueva etapa en la que debía empezar de cero y luchar por formarse. «Me pasaron a un centro de menores en Gran Canaria en el que estuve un año. Mi prioridad era adaptarme. Aprendí español muy rápido, porque cuando yo llegué no había traductor y no había otra forma de hacerse entender», explica el joven senegalés.

Al cumplir los 18, la misma entidad que gestionaba su centro de menores le ofreció la posibilidad de vivir un tiempo en una casa para jóvenes extutelados. «Me dieron muchas oportunidades hasta que me pude independizar y nunca me vi viviendo en la calle. Yo cumplía todas las normas, estudiaba y buscaba también mi propio camino», explica Bamba. Su primer contacto con el mundo laboral en Canarias se la dieron en un recurso de acogida para niños y jóvenes migrantes. «Confiaron en mí y me llamaron para ayudarles, en 2020 como voluntario y después me contrataron. Fui con mucho gusto para echarme una mano a mí mismo y a los chicos que iban llegando», relata. En 2021, a los tres años de llegar, logró regularizar sus papeles y pudo empezar a trabajar. De esta manera, cumplió el propósito de su arriesgado viaje hasta Europa: ganar dinero para vivir mejor y poder ayudar a su familia.

Con el dinero fruto de su trabajo, ahora Bamba ya ha conseguido construir una casa para su madre y sus dos hermanos pequeños en Kayar, su pueblo natal, a 50 kilómetros de Dakar. Además, está poniendo los cimientos de otra vivienda, con la idea de tener un hogar en el que vivir cuando regrese a Senegal. De momento, solo piensa en ir durante las vacaciones, pero en el futuro no descarta volver a las calles y las playas que le vieron crecer. «Mi idea es montar un negocio en Canarias o en Senegal. Por ahora me gustaría montar aquí un restaurante de comida africana o senegalesa y, para más adelante, tengo algunas ideas sobre qué hacer en mi país», confiesa.

Bamba tiene claro que él no repetiría la travesía hasta Canarias y reconoce que ha prohibido a sus hermanos seguir sus pasos. «Yo no aconsejo a nadie que vengan en cayuco, pero no les digo que no lo hagan, porque piensan que no quiero que vengan por egoísmo. Lo que les digo es que miren bien lo que van a hacer y que se informen. A los únicos que les digo rotundamente que no es a mi hermanos pequeños», concluye el joven senegalés.