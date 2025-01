Oswaldo Betancort llama a la acción urgente en la cumbre de parlamentos en Lanzarote para abordar la crisis migratoria

Lanzarote acoge la cumbre que reúne a los presidentes de los parlamentos del Sur de la Unión Europea y del Norte de África. Durante este encuentro, que se celebra este lunes, Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo Insular, ha hecho un llamamiento urgente para abordar la creciente crisis migratoria que afecta tanto a la región del Atlántico como al Mediterráneo.

Al dar la bienvenida a los participantes, Betancort resaltó la relevancia de la isla en este contexto, subrayando su posición como frontera sur del continente europeo. En sus palabras, expresó que “nuestras islas, moldeadas por volcanes y transformadas por la visión de César Manrique, son un símbolo de la necesidad de integrar la belleza, la sostenibilidad y la humanidad en todas nuestras acciones”.

La situación migratoria en Lanzarote

El presidente del Cabildo no perdió la oportunidad de enfatizar el que la situación migratoria en Lanzarote ha sido crítica, especialmente en el contexto de la llegada de personas migrantes, incluyendo a menores no acompañados. En 2024, la isla recibió un total de 4.296 migrantes en 84 embarcaciones y, en lo que va del año 2025, ya han arribado 822 personas en 13 embarcaciones. “Nuestra lejanía no puede ser sinónimo de olvido. Europa debe asumir su responsabilidad en esta crisis”, subrayó Betancort.

Este mensaje resuena particularmente en un contexto donde la crisis migratoria se ha convertido en un tema candente en la agenda política y social de Europa. Lanzarote, en su papel como punto de llegada para muchos que buscan una vida mejor, enfrenta desafíos significativos que requieren atención y acción inmediata tanto a nivel local como internacional.

Llamamiento a la cooperación internacional

Uno de los puntos centrales de la intervención de Betancort fue la necesidad de fortalecer la cooperación con los países del Norte de África. Abogó por un enfoque que aborde las causas profundas de la migración, instando a los líderes parlamentarios a trabajar juntos por soluciones que aseguren que nadie tenga que salir de su hogar por necesidad. “Miles de canarios y lanzaroteños han emigrado en el pasado con esperanzas similares a las de quienes llegan hoy”, reflexionó.

La búsqueda de soluciones humanas, sostenibles y justas se posiciona como un imperativo para enfrentar esta realidad. Betancort destacó la hospitalidad del pueblo lanzaroteño y canario, subrayando la importancia de un esfuerzo conjunto. “Este reto es de todos, y solo juntos podremos encontrar las respuestas adecuadas”.

Temas tratados en la cumbre

La cumbre tiene como objetivo examinar las diversas rutas migratorias en el Mediterráneo Occidental y el Atlántico. Además, se presentarán y debatirán las conclusiones del informe de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, un esfuerzo por ofrecer un análisis comprensivo de la situación y plantear propuestas que favorezcan a ambas regiones.

La cumbre, que forma parte de la Presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, también incluirá sesiones clave que abordarán los desafíos migratorios contemporáneos y las estrategias para hacer frente a estos problemas. La clausura del evento este lunes estará a cargo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.