Sánchez salva las ayudas a Canarias tras pactar con Junts un nuevo decreto

Giro de guion en el intrincado camino para la aprobación de las medidas de escudo social que el Gobierno no logró sacar adelante hace una semana en el Congreso por el rechazo del PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que las contenía. Entre ellas dos de especial calado en Canarias porque le afectaban de forma exclusiva e importante: la gratuidad de las guaguas y el tranvía para todo el año 2025, y la prórroga un año más de las ayudas para la reconstrucción de La Palma por los destrozos provocados por la erupción volcánica de 2021, además de ser una de las comunidades donde más afectaban la congelación de pensiones y ayudas sociales con cerca de 460.000 personas que se quedan sin incrementos ni revalorizaciones de sus percepciones en febrero.

El Consejo de Ministros aprobó finalmente este martes un nuevo decreto ley tras pactar con Junts integrar en él un paquete de 29 medidas con la mayor parte de las incluidas en el rechazado el pasado miércoles, entre ellas las dos mencionadas que afectan específicamente al Archipiélago, además de las otras de mayor calado para el conjunto del país como la revalorización de las pensiones un 2,8 %, las subvenciones al transporte terrestre, el incremento del ingreso mínimo vital y del salario mínimo interprofesional, o las ayudas a Valencia por la DANA, entre otras. El Gobierno deja para “próximas semanas” otros decretos con medidas tributarias y económicas, entre ellas las actualizaciones de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos esenciales.

Sánchez encontró “bajo las piedras” de Junts los apoyos que se comprometió a buscar para sacar adelante las medidas “si o sí”, según se comprometió el pasado domingo durante su intervención en la clausura del congreso regional del PSOE canario, a cambio de trocear en parte el decreto que los ex convergentes habían rechazado hace una semana, y de cederles a estos una suerte de debate parlamentario descafeinado sobre la moción de confianza que le reclaman en el Congreso. El nuevo decreto resuelve de momento, desde que entre en vigor este mismo miércoles y en espera de que efectivamente la Cámara Baja lo convalide en dos o tres semanas, la incertidumbre de millones de ciudadanos y da una tregua política al Gobierno.

Sánchez destacó este martes, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros para explicar el nuevo texto que se remitirá al Congreso, las ayudas a La Palma como una de las medidas importantes que se recuperan. Su bloqueo tras la derogación de las mismas al ser rechazo el decreto ómnibus el día 22 causó gran preocupación en la isla y en el Gobierno de Canarias, así como al conjunto de partidos políticos, dando pie a una movilización política en Madrid para presionar al Ejecutivo central y a las formaciones del Congreso para que se buscara una solución, aunque finalmente las iniciativas puestas en marcha no han necesitado concretarse.

De nuevo en vigor

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó también nada más aprobarse el decreto que el mismo contenía las ayudas a Canarias en los mismos términos del anterior, señalando que se trata de una “magnífica noticia”, aunque lamentó que “estos días hayamos estado sin esas medidas por la irresponsabilidad del PP” recordando que habían votado en contra los diputados canarios de este partido, algo que calificó de “inexplicable”. “El Gobierno de España toma medidas, busca soluciones y las ayudas sociales vuelven a estar en vigor”, afirmó el también reelegido el pasado domingo líder de los socialistas canarios.

Cristona Valido: “que La Palma caiga en el olvido es el mayor miedo de su ciudadanía”

En relación con las medidas que afectan específicamente a Canarias, el nuevo decreto revierte la derogación que se había producido a la gratuidad de las guaguas y del tranvía durante todo el 2025, así como sobre las ayudas a La Palma. Precisamente para denunciar la situación en que quedaba la isla afectada por el volcán de Tajogaite por la “guerra política” entre el PSOE y el PP y su “incapacidad” para ponerse de acuerdo, CC convocó este martes en el Congreso a los medios de comunicación pidiendo que “La Palma no caiga en el olvido porque ese es el mayor miedo de su ciudadanía”, según expuso la diputada de la formación, Cristina Valido. Junto a la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el presidente del cabildo palmero, Sergio Rodríguez, la diputada nacionalista pidió “altura de miras” al Gobierno y a todas las formaciones para revertir la situación.

Revisión de los acuerdos

Valido defendió, antes de que se supiera lo que a esa hora estaba aprobando el Consejo de Ministros, que “si es necesario establecer diversos decretos para salvar las medidas más urgentes, que así se haga”, siempre con la idea de que en alguno de ellos, o en uno específico, se incluyeran las dos medidas que afectan a las Islas. “Estamos en un ‘impasse’ para ver qué posiciones toman unos y otros para poder ver si hay posibilidad que eso se resuelva por esa vía, o si el señor Sánchez consigue los votos para sacar adelante el decreto que decayó”, explicó. Puso el énfasis en que una situación de prórroga presupuestaria (por segundo años consecutivo) y sin decreto de ayudas, es prácticamente imposible que se cumpla la agenda canaria pactada entre CC y el PSOE.

Valido dijo que ambas formaciones, y los gobiernos central y canario, estaban a punto de cerrar una fecha para la reunión en la que deberían revisar el cumplimiento de esos acuerdo, pero que la “prioridad” estaba ahora en salvar el decreto de escudo social. “Sería difícil analizar el cumplimiento en un momento en que medidas tan importantes como las ayudas a La Palma y la bonificación del transporte, entre otras no están. No me quiero ni plantear el seguimiento si en un escenario sin presupuestos las cosas que tenemos vía decreto no están, el balance sería triste”, afirmo.

Nieves Lady Barreto denunció, por su lado, que el Gobierno central seguía sin transferir los 100 millones presupuestados para el 2024 para la reconstrucción de La Palma, y que “es una pelea constante para que esos fondos lleguen a La Palma”. Explicó además que la deducción del 60 % en el IRPF “está en el aire porque hay que aclarar si con presupuesto prorrogado se puede mantener y si no tiene que haber movimiento del Gobierno de España”. “La realidad es que esta pelea absurda entre el PP y el PSOE ha dejado a La Palma sin ningún tipo de ayuda. La realidad hoy es que las personas están abandonadas por las guerras políticas”, remachó.

El presidente del cabildo, Sergio Rodríguez, dijo que “las medidas que se dejaron de aprobar en el Congreso hace que hoy La Palma tenga cero ayudas, generando más nerviosismo e incertidumbre en personas que llevan sufriendo más de tres años”. Recordó que entre esas medidas están la prórroga de los ERTE, la moratoria para los préstamos de los agricultores, la exoneración del pago de los autónomos, o las cuotas de la Seguridad Social, “que son fundamentales para mantener el proceso de recuperación”.

También quedó superada por la realidad del Consejo de Ministros la moción del PP que se aprobó en el Senado para que el Gobierno troceara el decreto de ayudas sociales y aprobara las medidas más importantes, en cuyo caso los populares sí respaldarían esos decretos. En la moción se incluyeron sendas enmiendas de los senadores Pedro Sanginés (CC) y Javier Armas (AHI) para que se incluyera las ayudas a La Palma, además de un fondo de 106 millones, a propuesta del senador herreño, para la atención a menores migrantes en Canarias.

Por otra parte, la directora general de Transportes de Canarias, María Fernández, planteó en una reunión con responsables del Ministerio de Transportes la necesidad de que, más allá de que se haya recuperado la gratuidad de las guaguas y del tranvía en el nuevo decreto pactado por el Gobierno con Junts, se garantice la retroactividad de la medida “porque los cabildos siguen aplicando la gratuidad de las guaguas y las soluciones que se pongan sobre la mesa tienen que dar amparo desde el día 1 de enero”.