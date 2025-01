La agenda canaria coge impulso tras el acuerdo de Sánchez con Junts

El panorama nacional toma nuevo rumbo después del acercamiento de esta semana del presidente Pedro Sánchez con Junts. El regreso de los exconvergentes al bloque de los aliados –con el blindaje del escudo social que decayó con el rechazo de la mayoría del Congreso al decreto ómnibus– devuelve el foco del Gobierno central a asuntos que había dejado de lado. En ese contexto, la agenda canaria coge impulso.

CC y el PSOE, por fin, han puesto fecha a la reunión en la que ambas formaciones quieren revisar los acuerdos de legislatura. Será el próximo día 12 de febrero en Madrid. Sin formato definido todavía, lo único que parece seguro es que será la vicepresidente primera del Gobierno central, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la encargada de explicar por la parte socialista el cumplimiento hasta la fecha de lo pactado de la agenda canaria, pero CC aún no ha resuelto quien acudirá a la cita.

Fuentes nacionalistas señalan que no está confirmada la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo en ese encuentro, aunque sí será lo más probable si se mantiene la presencia de Montero. Se repetiría así la foto del también líder de la formación con la número dos del Gobierno y del PSOE que ya se dio el 23 de octubre pasado cuando el Ejecutivo regional reclamaba la transferencia a las Islas de la mayor parte de los 860 millones comprometidos para 2024 afectados por la prórroga presupuestaria de ese año, y que todavía permanecían en las arcas estatales.

Esta reunión surgió como consecuencia de una reclamación realizada por la diputada de CC en el último pleno del año pasado en el que compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, momento en el que todavía no se tenía noticia en las Islas de las cuantías comprometidas por el Estado y se iniciaba la negociación de la propuesta para el reparto extraordinario de 4.000 menores migrantes no acompañados desde las Islas al resto de comunidades autónomas. Sánchez aceptó el envite de Valido y ambas partes han estado tratando de cerrar una fecha.

Se da la circunstancia de que el encuentro se producirá la primera semana del nuevo periodo de sesiones del Congreso, y es muy posible que para entonces ya se haya empezado, o está a punto de hacerlo, la negociación de Canarias con el conjunto de grupos parlamentarios para que la Cámara avale con su voto la iniciativa sobre le reparto de menores migrantes que están a punto de presentar los ejecutivos central y canario.

En ese punto, si bien Clavijo da por prácticamente garantizado el apoyo de Junts a la propuesta, mucho dependerá para que salga adelante cómo de avanzadas estén las negociaciones para el traspaso de transferencias en migración que reclaman los catalanes como ‘pago’ al apoyo a Sánchez.

CC plantea esta reunión con Montero, que probablemente estará acompañada por algún otro representante del PSOE, federal o canario, como una revisión general de los acuerdos. Pero los nacionalistas quieren saber, sobre todo, cómo piensa Sánchez garantizar esos pactos en un escenario de prórroga presupuestaria, que consideran más factible en estos momentos por las dificultades para atar los apoyos necesarios.

En CC y el Gobierno de Canarias había provocado gran inquietud en los últimos días el efecto sobre la agenda canaria de la derogación del decreto ómnibus de medidas sociales, entre las que estaban incluidas la gratuidad de las guaguas y el tranvía de Tenerife para todo este año, y las ayudas para la reconstrucción de La Palma, ambas contempladas entre las prioridades isleñas en relación con la política nacional.

Una vez conocida la recuperación de estas medidas, Canarias centra su reivindicación sobre la agenda canaria en conocer si habrá o no nuevos presupuestos, y si no es así, de qué forma el Gobierno va a garantizar el cumplimiento de los compromisos si se diera el caso de que la prórroga presupuestaria que está en vigor desde el 1 de enero se mantiene para el resto del año. Los nacionalistas consideran que la vía legal de los decretos leyes, como se ha hecho durante el mantenimiento en 2024 de las cuentas públicas de 2023, las actualmente en vigor, no es suficiente y ofrece muchos problemas prácticos, entre ellos el de la necesidad de ser convalidados en el Congreso en un clima de inestabilidad parlamentaria, como ha ocurrido con el decreto ómnibus rechazado la semana pasada y restituido ahora tras el Consejo de Ministros del pasado martes.

En estos momentos, los dos elementos que más preocupan a CC es que todavía no han llegado los 100 millones correspondientes a 2024 para la reconstrucción de La Palma (que no entra en el decreto de medidas sociales mencionado antes), ni los 50 extras para atención a menores migrantes que Sánchez prometió a Clavijo, aunque sí los 50 que ya estaban presupuestados. Montero también se había comprometido ante el presidente canario a estudiar antes de final de año la posibilidad de pagar a Canarias el coste total de la atención a este colectivo, que la comunidad autónoma cifra en al menos 157 millones.

Suscríbete para seguir leyendo