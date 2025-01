Eneko Andueza: «El PP se asemeja cada vez más a la extrema derecha, que es su origen»

Participó hoy en la Escuela de Invierno que organiza el PSOE de Gran Canaria con la ponencia ‘Construyendo país: retos y oportunidades de un nuevo modelo territorial’. ¿Cuáles son esos desafíos?

La configuración actual de las autonomías, nuestro modelo territorial, todavía responde a las necesidades que tiene este país y sigue funcionando. Pero la Constitución del 78 se acordó en un momento determinado y esta España no tiene en absoluto nada que ver. España ha cambiado y el conjunto de sus territorios también. Uno de los retos más importantes es el de renovar ese modelo territorial y ese modelo de financiación para que se adecúe mucho más a los objetivos y a la coyuntura que tenemos en pleno siglo XXI. Y requiere de muchísimos consensos. Tal y como ocurrió en 1978 porque los partidos fueron capaces de ceder.

En la política nacional actual vemos muy pocos consensos y mucha crispación. ¿Es posible avanzar como país así?

Es posible, pero muy difícil. Y más cuando enfrente tienes a un Partido Popular que, menos sentido de Estado y sentido de la responsabilidad, tiene de todo. Cuyo único objetivo es dañar al Gobierno para llegar a la Moncloa. La obsesión es tal, que se le ha vuelto en contra. Ese afán por dañar al Gobierno ha hecho que haya puesto en riesgo incluso la subida de las pensiones. Cuando alguien se ve tan obsesionado y tan desbordado cae en errores garrafales y el PP ha caído en su propia trampa. Está sin nadie al timón que tenga un mínimo de sentido de la responsabilidad.

¿Qué peso cree que tuvo en el rechazo del decreto ómnibus por parte del PP la cesión del palacete en París al PNV?

Ellos pusieron muchos huevos en esa cesta. Tenemos que recordar que la devolución a su propietario legítimo, que es el PNV, fue un acuerdo al que llegó el propio gobierno de Aznar y también el de Rajoy y que ahora nos toca hacer realidad a nosotros porque ellos no cumplieron con su palabra. Y ellos mismos son los que ahora van a votar un decreto que también lleva esa devolución. Son presos de sus propias palabras, de su propia incoherencia. La última semana ha sido muy reveladora para que se le termine de caer la careta a Feijóo, que me da la sensación de que cada día está más cuestionado internamente por sus compañeros de partido.

¿Aprecia diferencia entre la derecha y la ultraderecha española?

Cada vez menos. Es más, en estos momentos la extrema derecha le está dejando hacer al PP para que caiga en sus propios errores y después recoger todos los frutos que les está dejando en bandeja. La diferencia es cada vez menor y se ve en sus discursos. Niegan incluso la existencia de la violencia de género. Este PP cada vez se distingue menos de la extrema derecha porque quizás estén volviendo a sus orígenes. No nos podemos olvidar de que nace y viene de una tradición política que es la dictadura. Sus fundadores fueron partícipes de aquella dictadura y da la sensación de que están queriendo volver a sus raíces en vez de evolucionar.

¿Acabará Pedro Sánchez la legislatura?

Tengo plena confianza en que la legislatura se va a acabar. E incluso creo que durante los próximos meses podremos tener presupuestos, porque me da la sensación de que algunos partidos que se han dedicado a aplicar una estrategia de tensar la cuerda también se han dado cuenta de que esa cuerda no tiene una flexibilidad infinita. El PSOE tiene capacidad suficiente para afrontar todos los palos que nos pongan en las ruedas. Es probable que se le haga bastante más larga esta legislatura a Feijóo que a Sánchez.

¿Isabel Díaz Ayuso tendría más tirón en un combate electoral?

Hay líderes territoriales del PP que en un primer análisis puede parecer que valen para todo. Pero con Isabel Díaz Ayuso pasa lo mismo que ha pasado con Feijóo, que parecía el capo de su comunidad autónoma y cuando le ha tocado adquirir mayores responsabilidades ha demostrado que no está a la altura. No sé si llegará a ser la líder del PP, lo que sí tengo muy claro es que nunca va a ser presidenta de España porque el ecosistema de Madrid no representa en absoluto lo que es el conjunto de la sociedad española. Ni la diversidad, ni la cultura, ni la política que tiene el resto de España.

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se ha visto envuelto en varias polémicas en el último año. ¿Le pasará factura?

Como presidente de esta comunidad autónoma dejó el listón muy alto. Es un gran compañero y un gran aliado de esa España de las autonomías en su papel como ministro de Política Territorial. Solo puedo tener buenas palabras. Le considero una persona con alto compromiso y no solo con los valores socialistas. Con la solidaridad, con la igualdad, con la justicia social. Con voluntad de aplicar la cogobernanza bien entendida.

Torres tiene un papel fundamental en la negociación de la distribución del reparto de menores migrantes que llegan a las Islas. Se han intentado varios caminos, hay incluso un plan común del Gobierno canario y el vasco. ¿Por qué cree que no se desatasca el problema?

Existe un amplio consenso y hay una voluntad inequívoca de sacar un plan compartido. Se está trabajando para que eso salga adelante. Si no es una realidad es por la falta de compromiso, de responsabilidad y de humanidad del PP que en aquellas comunidades en las que tiene el liderazgo y el gobierno no quiere asumirlo. En lo que respecta al PSOE hay una voluntad plena para que el reparto sea equitativo.

¿Le parece coherente que CC gobierne con el PP en Canarias teniendo en cuenta que los populares rechazas la reforma que permitiría ese reparto?

Deja el muy mal lugar al PP de Canarias. La posición debe ser unitaria entre ambos socios. El PP canario prefiere abrazarse al discurso de su matriz y rehúye.

