Octavio Camino: "Veremos aerotaxis en Canarias, pero la regulación es complicada"

¿Es posible una aeroguagua entre el parque San Telmo y el Roque Nublo? Ese era uno de los mensajes de la mesa redonda celebrada esta tarde en el Club Natación Metropole, en Las Palmas de Gran Canaria, sobre la movilidad aérea urbana.

Sí es posible. La cuestión técnicamente ya es posible. De hecho se querían estrenar en las Olimpiadas de París del año pasado drones para el transporte de personas, aerotaxis, pero no salió porque el tema regulatorio está resultando mucho más complicado de lo que todo el mundo pensaba y las autoridades aeronáuticas negaron la certificación para que el aparato se elevara en París.

¿Qué problemas tienen con la certificación?

El tema de las certificaciones de los vuelos es uno de los principales problemas. No hay gente capacitada para hacer esto y los procedimientos que tenemos actualmente son para cosas que se hacían antiguamente, como era certificar un tipo de avión, en lo que se tardaba años. Ahora estamos hablando de certificar un dron que no puede esperar años, sino meses, pero el sistema español y el europeo, incluso, no están del todo preparados para el tema de la certificaciones y sin certificación no vuela nada.

Es decir, ¿que no haya aerotaxis o aeroguaguas es más un problema de regulación que tecnológico?

El tema regulatorio es lo que está en este momento frenándolo todo, pero técnicamente es posible.

¿Cómo está la situación en Canarias ?

Una de las cosas que llevamos años intentando conseguir en Canarias desde el Clúster Aeronáutico y Aeroespacial es un sandbox, un banco de pruebas donde experimentar los drones, un sitio donde volar y no pasa nada si se caen. Pues llevamos dos o tres años empujando mucho para hacer un sandbox porque pensamos que muchas industrias europeas, muchos fabricantes, estarían muy interesados en hacerlo en Canarias por las condiciones climáticas que tenemos aquí y, además, porque tenemos un mar muy vacío y muy intenso, sobre todo al sur, que permite la posibilidad de validaciones y certificaciones de una forma mucho menos peligrosa que en el medio Europa, que está altamente poblada. Entonces Canarias es un sitio ideal.

¿Por qué no avanza?

Hay varias razones. Siempre recibimos el beneplácito de la clase política, les encanta la idea y hay voluntad, pero de alguna forma luego no se termina de mover, y no sé responder por qué. Y después está el tema de quién tiene que certificar las cosas y, al final, no salen. Hemos querido hacer un sandbox primero en el aeropuerto del Berriel, en Gran Canaria, ampliar un poco, y no termina de salir, y estamos viendo en el norte de Gran Canaria y también en Tenerife.

El Gobierno español avanza en las bases para crear vertipuertos, instalaciones para drones eléctricos de despegue vertical, y desarrollar aparatos para llevar mercancías y viajeros. ¿Es un acicate para Canarias?

Por supuesto, esto es un proceso bastante largo y poco a poco se van haciendo cosas. Uno se imagina los rascacielos de Nueva York con helipuertos, pues esos mismos helipuertos se pueden utilizar para drones... Vertipuertos vienen a ser una cosa parecida a un sitio donde pueden aterrizar y despegar drones de forma vertical.

Serían como paradas de taxis para drones .

Sí, vienen a ser eso. Hay empresas que quieren hacer vertipuertos en Canarias, pero primero hay que dejar volar a los drones. En el clúster hemos conseguido que en Canarias el sector aeronáutico espacial sea un sector estratégico, y ahora seguimos buscando lugares para hacer sandbox, y que no todo sea Fuerteventura, que está muy bien, pero hay más islas.

¿Alguna vez se podrá ver el cielo como Blade Runner, con vehículos aéreos circulando como algo normal?

Ver el cielo como en esa película podremos verlo quizás en 20 o 30 años, pero sí que, por ejemplo, desde Arguineguín o Meloneras, cuando los renueven sus puertos, podrían haber vertipuertos para turistas que vayan a Tejeda en drones y contemplen la Isla, o viajes entre Tenerife y Gran Canaria .

Pero eso será costoso...

Será más costoso que un taxi, pero es algo que te pueden regalar para tu cumpleaños, ir de Mogán a Tejeda y pasar allí, en medio, el día. Y a medida que vaya siendo más viable y habiendo más cantidad de transportes, los precios irán bajando.

Y eso es un nicho de formación y empleo.

Los drones van a seguir surgiendo en los próximos años. Ya hemos visto incluso que en la guerra juegan un papel fundamental, en el control de edificios, incendios, la agricultura, los sistemas eléctricos, control del mar, traslado de mercancía, y todo está creciendo y es una cuestión que tanto el dron pequeño como grande va a seguir en aumento .n

