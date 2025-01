Los amigos de Anabel Pantoja salen en su defensa: "Sabemos que es mentira"

Belén Esteban ha sido una de las primeras en salir en defensa de Anabel Pantoja, luego de que se hiciera pública la investigación contra la influencer y su pareja, David Rodríguez, por un presunto delito de maltrato infantil.

Visiblemente afectada, la colaboradora de televisión afirmó en el programa 'Ni que fuéramos Shhh':

"Tengo clarísimo quién es Anabel y quién es David. Sé cómo son y cuánto aman a su hija. No son maltratadores."

La investigación y el parte de lesiones

El caso salió a la luz este jueves, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó que el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria remitió un parte de lesiones al juzgado el 17 de enero, activando el protocolo de protección infantil.

Tras la filtración de la investigación, Anabel Pantoja rompió su silencio en un vídeo de Instagram, donde negó las acusaciones y explicó su versión:

"Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así después de todo lo que he pasado. Estoy aquí justificándome y defendiéndome de algo que, evidentemente, no ha sucedido."

Anabel Pantoja y David Rodríguez tras volver a casa con la pequeña Alma / La Provincia

Según Anabel, todo comenzó el 9 de enero, cuando su hija sufrió una crisis de salud y fue llevada de urgencia al hospital. El 17 de enero, el centro médico envió el parte de lesiones al juzgado, siguiendo el protocolo de protección al menor.

"Nosotros confiamos plenamente en la justicia, pero se han dicho auténticas barbaridades sobre nosotros. No vamos a quedarnos de brazos cruzados."

El apoyo de Belén Esteban y su experiencia personal

Además de Belén Esteban, la periodista María Patiño aclaró que la investigación es un procedimiento estándar, activado para garantizar la seguridad del menor, sin que ello implique una acusación directa.

Belén Esteban y Andrea Janeiro. / Nude Project

Belén, por su parte, recordó que en 2009 vivió una experiencia similar cuando la Fiscalía de Menores investigó si había vulnerado la privacidad de su hija, Andrea Janeiro.

"Sé lo que es estar en esa situación. No es el mismo caso, pero yo también sufrí mucho con lo que dijeron de mí."

El proceso judicial sigue abierto

El caso sigue en fase de investigación. La justicia deberá determinar si existen indicios de maltrato infantil, o si, como defienden Anabel Pantoja y David Rodríguez, se trata de un procedimiento rutinario sin base real.

Por su parte, la influencer ha reiterado que seguirá luchando por limpiar su nombre y proteger a su hija de las especulaciones: "No me voy a quedar quieta", concluyó en el comunicado.