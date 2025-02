Repostar en las islas verdes y Fuerteventura, más barato que en 2024

Fuerteventura cuenta, desde el inicio de este febrero, con una bonificación al combustible de cinco céntimos el litro. Se suma así a las deducciones que ya gozaban las islas verdes -El Hierro, La Palma y La Gomera- desde el 1 de abril de 2024 cuando se incluyó en la ley de Presupuestos canarios la bonificación de 20 céntimos por litro para cada una de estas tres islas. Con ello, el Gobierno canario compensó la diferencia de precio respecto al que tenían en las islas capitalinas –Tenerife y Gran Canaria–.

Ahora bien. En la ley de Presupuestos de este año, y con el fin de ajustar lo más posible esta diferencia, se decidió establecer distintas cuantías, que se actualizarán cada tres meses, para todas las islas no capitalinas. Esta vez también para Fuerteventura y Lanzarote que, hasta el momento, no estaban incluidas en esta medida.

El Gobierno canario será quien revise y determine qué islas tienen derecho o no a la bonificación en cada período según la comparativa entre la media de los precios de suministros de gasolina y gasóleo en cada isla no capitalina con la media conjunta de los precios de suministro en Gran Canaria y Tenerife. Las deducciones oscilarán entre los cinco y los 30 céntimos. En caso de que se estime conveniente, habrá islas que no tengan esta reducción.

Con este cálculo, Fuerteventura tiene una bonificación de cinco céntimos por litro; La Gomera 20 céntimos por litro y El Hierro 30 céntimos por litro. La Palma, en un principio y según estos cálculos, tenía una cuantía estipulada de 10 céntimos por litro. Sin embargo en el Consejo de Gobierno de Canarias de ayer, se acordó aumentar a 20 céntimos por litro para poder atender así a la situación especial de recuperación económica en la que se encuentra la Isla y, en concreto, al estado actual del sistema viario tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Lanzarote, sin embargo, no tendrá bonificación al ser nula la diferencia de precio.

En Fuerteventura, que cuentan por primera vez con esta medida, lo celebran. El diputado del Partido Popular por esta isla en el Parlamento canario, Fernando Enseñat, recuerda que esta medida es un compromiso del Ejecutivo canario a la que «el pacto de las flores siempre dijo que no en cuatro años de legislatura».

En Lanzarote, el PSOE y NC han puesto el grito en el cielo. «El precio del combustible es suficientemente alto como para que nos dejen fuera de la medida», manifiesta la portavoz del grupo socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González. Una afirmación que difiere de la realidad si comparamos los precios entre islas aún al estar bonificados.

Precisamente Lanzarote cuenta esta semana con el litro de gasolina 95 a 1,12 euros mientras el gasóleo está en 1,13 euros por litro. Aún sin bonificación, está más barato que en El Hierro -la isla que cuenta con la mayor cuantía bonificada de 30 céntimos el litro. En la isla herreña, que solo cuenta con una compañía distribuidora de combustible, el litro de gasolina, una vez hecha la rebaja, se cifra en 1,25 euros mientras que el de gasóleo se eleva a 1,27 euros. Precios similares tiene la isla de La Gomera que, pese a tener dos empresas de distribución, con los 20 céntimos bonificados, tiene el litro de gasolina a 1,26 euros y el de gasóleo a 1,27 euros.

Fuerteventura también se asemeja, aunque su bonificación es de solo cinco céntimos por litro; 1,24 euros el de gasolina y 1,09 euros el de gasóleo. La Palma es la isla que más barato se queda pagando el combustible con la rebaja de 20 céntimos al no alcanzar el litro un euro: 98 céntimos la gasolina y 96 céntimos el gasóleo.

En Tenerife y Gran Canaria –islas capitalinas que se toman de referencia– se puede repostar por un euro el litro de gasolina y 1,27 euros el de gasóleo.

