Román Rodríguez, sobre los críticos: "Si siguen en la izquierda, nos encontraremos"

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha asegurado este lunes, en el marco de un encuentro del grupo parlamentario en Lanzarote, que si el sector crítico "sigue en la izquierda", se encontrarán en el futuro, pero "si giran a la derecha", les confrontarán.

Rodríguez, que ha comparecido junto a los diputados Luis Campos, Natalia Santana, Esther González, Yone Caraballo y Carmen Hernández, ha insistido en que el sector crítico de la formación, encabezado por el alcalde de Gáldar (Gran Canaria), Teodoro Sosa, y al que se adscriben muchos de los líderes locales con los que confluye NC en la isla, solo representa al 30 por ciento "del voto efectivo" de su partido.

Respecto al posible destino del sector crítico, que comienza a abandonar el partido -el primero en decidirlo en asamblea fue el Bloque Nacionalista Rural del alcalde de Gáldar-, ha señalado que si se mantiene en la izquierda nacionalista, se encontrarán y si giran a la derecha confrontarán con ellos.

Ha dicho que este sector planteó varias cosas para el VI Congreso del partido que se aceptaron: adelantarlo, participar en él y tener mayor representación, pero que no aceptaron la cuarta, que era pactar el resultado, porque "NC es un partido democrático".

Próximo Congreso de NC

Rodríguez no ha querido desvelar si se presentará o no al próximo Congreso de su formación, pero dijo que utilizará su experiencia para que "el nacionalismo progresista no se mezcle con cualquiera".

Respecto al destino del BNR, dijo que tiene su interpretación, pero que se queda con lo que han interpretado los medios de comunicación y que "el tiempo colocará a cada uno en su sitio".

Reunión en Lanzarote del grupo parlamentario de Nueva Canarias. / Adriel Perdomo/Efe

"Todo el mundo concluye dónde se van a colocar y yo me lo puedo imaginar", ha enfatizado.

Sobre CC, ha apuntado que es difícil buscar un encuentro con quien pacta con Vox, en referencia al reciente acuerdo en Arona (Tenerife, y ha descartado una futura unificación del nacionalismo, porque en "todos los territorios, hay partidos nacionalistas de derechas y de izquierdas".

"Nosotros somos la izquierda canaria y CC es regionalista de derechas", ha agregado a este respecto.

Ha afirmado Rodríguez que NC ha estado desarrollando diversas ideas en su trabajo político: combatir "el modelo Clavijo", que las empresas turísticas repartan los beneficios y mejoren los salarios, que en Canarias no cabe más gente, ni residentes ni turistas, solicitar la condonación de la deuda en los mismos términos que a Cataluña y frenar el avance de la extrema derecha.

Por su parte, el parlamentario por Lanzarote, Yone Caraballo, ha denunciado lo que considera un maltrato del Gobierno canario en todos los ámbitos, pero especialmente el sanitario; de la necesidad de frenar el desarrollismo y el crecimiento, y ha mostrado el apoyo de la Ejecutiva insular a la dirección nacional del partido.