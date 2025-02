NC insinúa que los críticos se sitúan en la «derecha» nacionalista

La dirección de Nueva Canarias (NC) insistió ayer en la posibilidad de repetir alianza electoral con los partidos independientes pese a que se han situado en el sector crítico y van a abandonar los órganos de la formación canarista, decisión que ya han tomado organizaciones como el Bloque Nacionalista Rural (BNR), Compromiso por Firgas (Comfir) y Agrupación de Electores por Tejeda.

El presidente de NC, Román Rodríguez, declaró desde Lanzarote que si el sector crítico «sigue en la izquierda nacionalista», se encontrarán en el futuro. A continuación el expresidente del Gobierno apostilló que si deciden situarse «a la derecha» del espectro nacionalista «confrontarán» con ellos, en alusión a una hipotética confluencia de los críticos con Coalición Canaria (CC).

En relación con el destino del partido del alcalde de Gáldar Teodoro Sosa, el BNR, dijo que tiene su interpretación, pero que se queda con lo que han interpretado los medios de comunicación y que «el tiempo colocará a cada uno en su sitio». «Todo el mundo concluye dónde se van a colocar y yo me lo puedo imaginar», ha enfatizado sin referirse explícitamente a una posible alianza con CC, aunque el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, sí afirmó recientemente que la salida de estos partidos de NC respondía a un acercamiento de los críticos a Coalición Canaria.

Román Rodríguez visitó ayer la isla de Lanzarote junto a los cinco diputados autonómicos de NC en el Parlamento canario Luis Campos, Carmen Hernández, Esther González, Natalia Santana y Yone Caraballo. Rodríguez recordó que este sector planteó varias cosas para el VI Congreso del partido que se aceptaron: adelantarlo, participar en él y tener mayor representación, pero que no aceptaron la cuarta, que era pactar el resultado, porque «NC es un partido democrático».

Rodríguez no ha querido desvelar si se presentará o no al próximo congreso de su formación, que se celebrará en julio, pero dijo que utilizará su experiencia para que «el nacionalismo progresista no se mezcle con cualquiera».

Sobre CC, apuntó que es difícil buscar un encuentro con quien pacta con Vox, en referencia al reciente acuerdo en Arona (Tenerife), y descartó una futura unificación del nacionalismo, porque en «todos los territorios, hay partidos nacionalistas de derechas y de izquierdas». «Nosotros somos la izquierda canaria y CC es regionalista de derechas», agregó a este respecto.

El máximo dirigente de NC también reiteró que el sector renovador solo representa al 30% «del voto efectivo» de su partido pese a que los críticos consideran que aportan el 80% de los votos de NC en Gran Canaria en las elecciones autonómicas y municipales.

Por su parte, el parlamentario por Lanzarote de NC, Yone Caraballo, mostró el apoyo de la Ejecutiva insular a la dirección nacional del partido que encabeza Román Rodríguez frente a los renovadores.

No tardó mucho en responder Teodoro Sosa en un acto que tuvo lugar en Presidencia del Gobierno en su calidad de presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Sosa aseguró que seguirá siendo «municipalista, nacionalista y progresista» después de que su formación aprobara, a instancia suya, escindirse de Nueva Canarias (NC) la semana pasada. Así respondía a las declaraciones de Román Rodríguez, quien señalaba que el sector crítico de su formación, encabezado por el propio alcalde de Gáldar, les encontraría «si permanecen en la izquierda», pero que les confrontaría «si giran a la derecha».

Sosa reiteró que «seguiré siendo municipalista, nacionalista y progresista. Es mi resumen. Seguiré siendo lo que he sido hasta el día de hoy», indicó el regidor de Gáldar.

