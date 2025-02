Las alternativas para un desarrollo sostenible de Canarias

Las amenazas globales y la situación actual de Canarias evidencian que la política de desarrollo futuro de las islas no puede ser continuista, basada en un modelo turístico con elevadas criticidades, la consecución de ventajas fiscales para la atracción de no se sabe cuáles empresas e inversores, el aseguramiento de exportaciones agrícolas vía subvenciones de la UE, el mantenimiento de trasvases económicos por tiempo indefinido basados en nuestra perpetua incapacidad para competir en un mundo global, obviamente salvando las limitaciones como es el coste de la lejanía y la insularidad, la aparición de un gran sector productivo como sustituto o réplica del turismo, esperar que no ocurra una catástrofe interna posible en los sistemas vitales de energía y agua y mucho menos echar mano del recurso tradicional de la emigración que además de imposible sería la constatación del fracaso total. Tampoco puede basarse en los actuales sistemas burocráticos y políticos que han demostrado en el pasado y en el presente no estar a la altura de las circunstancias.

La situación actual no puede continuar no solo por razones de pura supervivencia sino porque creemos firmemente que las Islas Canarias, mejor dicho, sus habitantes, están en condiciones de dar un importante salto cualitativo y cuantitativo en el marco de un nuevo modelo de desarrollo que quizás, por primera vez en su historia, puede ser definido por sí mismo y que permitiría augurar un futuro que pocas regiones de España y de la UE pueden esperar.

Palancas transformadoras

La alternativa más sensata será la de convertir las crisis actuales y por venir en auténticas oportunidades en el marco de una nueva planificación estratégica integral basada en un conjunto de palancas transformadoras: máxima autosuficiencia en los recursos básicos para la supervivencia como son la energía, el agua, los alimentos y el hábitat, corrección inmediata de las vulnerabilidades internas de algunas islas, cambio profundo en el sistema educativo y de I+D, impulso de múltiples pequeñas y medianas acciones en todos los sectores diversificando la economía, un giro hacia la sostenibilidad del sector turístico favoreciendo un impacto positivo en el conjunto de la economía y la sociedad canaria, convertir las islas Canarias en un foco de centralidad en la consecución de un desarrollo sostenible tricontinental, corregir la gobernanza y planificar todos los cambios en un marco de consecución de un desarrollo sostenible integral a largo plazo. Las acciones conjuntas en todos los sectores, correctamente planificadas, producirán efectos sinérgicos positivos entre todas ellas lo que permitirá superar los problemas estructurales, sociales y de empleo que hoy gravitan sobre Canarias.

Ilustracion platanera y Canarias. / Adae Santana

Como resultado de todo ello las Islas Canarias seguirán siendo portaaviones anclados en el océano Atlántico pero ahora mucho menos dependientes de suministros del exterior, más protegidos frente a crisis externas previsibles, con un desarrollo tecnológico más avanzado y propio. En conjunto configuran un modelo de desarrollo más sostenible que el actual. En el contexto internacional ello puede suponer un ejemplo a imitar y un concurso serio y decidido al necesario desarrollo sostenible planetario.

Iniciativa y capacidad

Para revertir la situación actual es fundamental conocer quién tiene la iniciativa y la capacidad para modificar el actual modelo de desarrollo insostenible de Canarias. Y al respecto caben tres posibilidades: la primera y en principio la más lógica sería la estructura política actual de partidos, Gobierno y Parlamento de Canarias, pero en gran parte se encuentra desacreditada a la luz de su trayectoria desde hace muchos años y donde la ciudadanía es una mera espectadora de los avatares entre políticos.

La segunda opción podría ser la estructura económica y empresarial de Canarias por su capacidad de invertir en nuevas vías, en nuevos campos de aterrizaje para sus propios recursos que podrían cambiar el rumbo de Canarias, pero su capacidad de actuación está limitada al ámbito que conocen y se mueven, el turismo y la construcción fundamentalmente. Por tanto, se encuentran con dificultades para definir nuevos campos de aterrizaje de sus excedentes dinerarios.

La tercera opción sería la de configurar un equipo de personas conocedoras de la problemática de Canarias y de la sostenibilidad integral capaces de proponer un plan de desarrollo en línea con la alternativa más sensata expuesta anteriormente y ofrecer tal plan a la ciudadanía canaria para que se pronuncien sobre él hasta llegar a un consenso.

Desde mi punto de vista esta tercera opción es la más realista, viable y deseable, puesto que es el plan de desarrollo sostenible integral el que determina la política para alcanzar un desarrollo sostenible y no al revés. Y para que esto sea posible el grupo de trabajo debe disponer de una herramienta planificadora capaz de ordenar y valorar todas las acciones que deben llevarse a cabo para que Canarias pase de la situación de insostenibilidad actual a otra de máxima sostenibilidad, incluyendo la propia definición de lo que debe entenderse como sostenibilidad. Esta herramienta existe y de ella hablaremos en la próxima entrega.