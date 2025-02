Mandíbula flexible para comer animales más grandes: así es el aterrador pez diablo

El pez diablo negro (Melanocetus johnsonii) es uno de los animales más enigmáticos y temidos del océano. Con su piel oscura, dientes afilados y un apéndice bioluminiscente que usa para atraer a sus presas, este pez es un verdadero depredador de las profundidades marinas.

Suele habitar a más de 1.000 metros de profundidad, por lo que es extremadamente raro encontrarlo cerca de la superficie. Sin embargo, recientemente se produjo un hallazgo excepcional en aguas de Tenerife, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica.

Pez abisal

El pasado 26 de enero, miembros de la ONG Condrik Tenerife, especializada en la conservación de tiburones y rayas en Canarias, captaron en vídeo a un pez diablo negro adulto nadando en superficie, a solo dos kilómetros de la costa de Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora.

Este avistamiento es inusual, ya que hasta ahora solo se habían documentado larvas o ejemplares muertos en aguas superficiales. La bióloga marina Laia Valor, quien participó en el hallazgo, explicó que encontraron al pez cuando regresaban a puerto.

Pez diablo negro / La Provincia

"Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", relató Valor.

Las razones por las que este ejemplar emergió hasta aguas poco profundas siguen siendo inciertas. "Los motivos pueden ser miles", afirmó la experta, subrayando lo excepcional de este avistamiento.

Un método de caza único

El pez diablo negro es un experto en la caza sigilosa. Su peculiar apéndice luminoso, conocido como esca, le permite atraer a peces y crustáceos en la oscuridad. Cuando una presa se acerca lo suficiente, el pez abre su enorme boca y la engulle en un instante.

Es uno de los misterios del fondo marino / La Provincia

Además, su mandíbula es extremadamente flexible, permitiéndole tragar presas incluso más grandes que su propio cuerpo, una ventaja clave en un entorno donde la comida es escasa.

Reproducción extrema

Otro de los aspectos más fascinantes del pez diablo negro es su método de reproducción. Los machos son diminutos en comparación con las hembras y no pueden sobrevivir mucho tiempo por sí solos.

Cuando encuentran a una hembra, se adhieren a su cuerpo con los dientes y, con el tiempo, se fusionan con ella. Sus órganos se atrofian, excepto los encargados de la reproducción, asegurando que la hembra tenga siempre un compañero reproductivo disponible.

Su presencia en aguas superficiales podría deberse a múltiples factores, desde cambios en la temperatura del agua hasta problemas de salud del ejemplar.

A pesar de su aspecto aterrador, este pez no representa ningún peligro para los humanos, pero su avistamiento nos recuerda que el océano aún guarda innumerables secretos por descubrir.