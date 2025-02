Frases que piden mármol

«¡Yo he venido aquí a cambiar las cosas!». Ha transcurrido un largo año y medio de legislatura pero el diputado Yone Caraballo, majorero de Nueva Canarias, continúa ofreciendo intervenciones que parecen escritas para una de esas libretas con anillas doradas que llevan en la primera página la leyenda ‘Querido diario’. Al ser el protagonista del diario siempre está aludiéndose a sí mismo, como cualquier adolescente sensible. Ya aportará alguien las propuestas oportunas para estabilizar las plantillas de enfermería en los hospitales canarios. Otras dos afirmaciones memorables del señor Caraballo ayer fueron dos negaciones a) «Ustedes creen que los sanitarios somos toletes» y b) «Yo no soy comunista».

«El PP tiene siempre la mano tendida para los acuerdos, el PP siempre extenderá los brazos para colaborar en todas las direcciones y con todos sin excepción». Esta redefinición del PP como pulpo generoso y afable es obra de la diputada del PP Rebeca Paniagua y fue aplaudida por sus compañeros de escaño como si fuera cierta.

«Ya está bien, hombre, ya está bien, ya está bien, ya está bien». Soliloquio a cargo de Carlos Ester (PP) al que nadie hace nunca mucho caso, la verdad, porque siempre supera los momentos más dramáticos con unos callos y media botellita de rioja.

«Quiero protestar, señora presidenta, porque aquí ha insultado a Nueva Canarias llamándola una fuerza populista». El cronista jura que la frase la pronunció con gesto de dignidad herida Carmen Rosa Hernández, diputada romanista que sabe más de populismo que Ernesto Laclau.

«O invertir en sanidad o en los gastos que supone el efecto llamada de los migrantes en las islas; es simplemente cuestión de prioridades». Deposición verbal de Nicolás Galván; la soltó sin que le temblasen los gemelos ni las tripas.

«Déjenla, si le encanta que por lo menos parezca que hablan de ella». Observación cruel aunque precisa del portavoz del grupo parlamentario de CC, José Miguel Barragán, cuando la socialista Patricia Hernández exigió disculpas y respeto a una consejera que no se había referido a su augusta persona.

«Su intervención, como todo lo que dice usted siempre, está llena de sentido común». Piropo idolátrico del presidente de Fernando Clavijo hacia el venerable Casimiro Curbelo. Clavijo lo dijo el martes, pero vale para cualquier momento de la legislatura.

