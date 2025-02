Óscar Hernández: «El debate de un posible pacto con CC no está sobre la mesa»

¿Cuál es el proceso que han planificado para la nueva organización una vez finalizadas las asambleas de desconexión de NC?

Estamos trabajando con el borrador de estatutos y las propuestas del nombre. Una vez concluyamos con las propuestas para registrarlo hay que hacerlo con los estatutos, que básicamente van en la línea de respetar la independencia de las asambleas locales y la inclusión de los asuntos insulares o regionales, o sea que el formato es similar a la situación actual. No le hemos puesto fecha, pero tampoco va a tardar mucho porque es trasladarlo a las asambleas. Por ejemplo, la gente nuestra de Roque Aguayro va a conocer el borrador de estatutos la semana que viene y lo mismo será en el resto de asambleas.

Se van siete partidos locales pero también hay asambleas de NC que son críticas con la dirección ¿Se terminarán yendo al nuevo partido cuando se constituya o dependerá del pacto de no agresión, que la dirección solo lo limita al Cabildo?

Las asambleas con marca propia de Nueva Canarias están absolutamente vinculadas al proyecto. En San Bartolomé de Tirajana todos los concejales son renovadores y la inmensa mayoría de la asamblea se irá a la nueva formación. La asamblea de Arucas también se irá con nosotros. La representación en Moya, sin ninguna duda, se integrará también. Santa Lucía es la más discutible porque ahí tienen el peso de Carmelo Ramírez, Dunia González, Luis Campos y demás. Pero los cargos públicos de forma libre opinan abiertamente a favor de la nueva organización, aunque tendrán que hacer los ajustes necesarios. Lo que pretendemos con el pacto de no agresión es que se aplique a todos y que no haya exclusiones. No se trata solo del Cabildo sino también del resto de lugares donde esté presente, tanto en gobierno como en oposición, la marca pura de Nueva Canarias. Es replicar lo que se produjo en su momento cuando se creó NC y los representantes en las instituciones, entre los que estaban Carmelo Ramírez y el propio Román Rodríguez, estaban en la lista de Coalición Canaria. Se trata simplemente de que el trato que recibieron en su momento se dispense ahora también.

¿Hubo alguna posibilidad de evitar la ruptura si se hubiese pactado una candidatura para el congreso?

Sin ninguna duda. La clave que termina de romper la organización es que Román en ningún momento ha puesto por encima la organización a su decisión personal. Lo hemos dicho en varias ocasiones y es que les dijimos que eligieran al presidente y de nosotros quién podía ser el secretario de Organización. No se trataba de abrir un cisma en la organización pero sí entendíamos que la única manera de poder crecer era sustituir a la dirección porque los votos son los que son. Lanzan la excusa de que no respetamos las normas internas de la organización y usan ese pretexto para esconder el debate real.

¿Entonces no confiaban en los resultados del congreso?

No, para nada. En su momento se les planteó que la representación fuera proporcional a los respaldos que existen en los municipios pero lo que pusieron sobre la mesa era replicar los congresos anteriores. Ellos tomarían las decisiones de las ponencias políticas y después esa lista única alternativa a la que se planteaba se sabe de antemano que iba a ganar por 7-3, así que era simplemente volver a replicar los congresos anteriores. Al final la gente no se manifiesta en los órganos de debate, pero después en la calle todo el mundo se seguía quejando de lo mismo.

El electorado castiga las peleas internas de los partidos ¿Esta nueva fragmentación del espacio nacionalista no les puede perjudicar más que beneficiar?

Es verdad que las divisiones internas son castigadas por el electorado, pero está por ver quién recibe el castigo. Estamos en un momento de compromiso ilusionante con la defensa del municipalismo como herramienta estratégica para aplicar las políticas. Creo que va a ser un atractivo suficiente para que la nueva formación pueda proyectarse y generar ilusión tanto en sectores de Nueva Canarias como de Coalición Canaria. Podemos conseguir tirar de esas dos sensibilidades nacionalistas.

La dirección de NC ya está lanzando la hipótesis de una confluencia del nuevo partido con CC, que estaría detrás de este movimiento renovador ¿Qué tiene que decir?

Desde el minuto uno la dirección de Nueva Canarias ha colocado la discusión ideológica como un argumento para desacreditar el movimiento que estamos formando, que no tenía otro motivo que el de provocar una renovación dentro de Nueva Canarias. Están intentando centrarse en un debate ideológico que no tiene nada que ver con la realidad porque los pactos futuros se decidirán en cada momento con los condicionantes que se establezcan y con las relaciones que se articulen. Lo que no vamos a hacer nosotros es entrar en esa provocación que plantea la dirección de NC de limitar las posibilidades futuras exclusivamente a volver a tocar la puerta de Román, en absoluto. Decidiremos cuando las asambleas locales, que son las que toman las decisiones, lo consideren y se establezcan los pactos de cara al 2027, o ningún pacto, que también es una posibilidad que existe sobre la mesa.

Román Rodríguez está lanzando la disyuntiva de posicionarse con la izquierda nacionalista de NC o con la derecha insularista de CC y a ustedes los coloca más bien en la segunda opción.

Parece que después de 20 años trabajando juntos no nos conoce o no sabe exactamente que es lo que somos a estas alturas. Creo que se hace un flaco favor a sí mismo porque ha estado toda la vida trabajando con nosotros poniéndonos como ejemplo y como modelo de gestión y de transformación de la realidad de cada uno de los municipios y ahora no sabe lo que somos. Me parece un poco triste.

¿Qué le parece los movimientos de Onalia Bueno (Mogán) y Juan Antonio Peña (Telde) para atraer al nuevo partido? Hay distintas sensibilidades en la nueva organización ¿no?

Como en todas las organizaciones hay distintas sensibilidades, pero ahora mismo la situación real es la que es. En ningún momento Onalia ha estado en nuestras reuniones, ni ha trabajado, ni hay ninguna perspectiva ni objetivo en esa línea. Por lo tanto, ni Onalia ni el alcalde de Telde. Desde la dirección de NC se quiere desvirtuar nuestro posicionamiento intentando vincularnos con otros ayuntamientos de tendencia ideológica distinta, lo que es intentar hacer ruido y mezclar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros tenemos clara la hoja de ruta y ese debate no se ha producido ni está sobre la mesa.

Antonio Morales intenta ser neutral como presidente del Cabildo ¿está garantizada la estabilidad en el Cabildo?

Antonio tiene un papel difícil en esta situación, evidentemente, pero está absolutamente respaldado por Roque Aguayro. Su papel institucional de presidente del Cabildo se mantendrá hasta el final del mandato y eso está por encima de toda discusión. Estoy convencido de que se va a mantener el pacto de gobierno en el Cabildo hasta las elecciones de 2027. n

