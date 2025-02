Miguel Felipe Rastrero: "A la cúpula de Vox en Canarias no le importa el municipalismo"

Harto del trato de la cúpula regional, el único concejal de Vox en Fuerteventura, Miguel Felipe Rastrero, se ha dado de baja del partido, pero mantendrá el acta en Puerto del Rosario. La hemorragia de descontentos en la formación continúa.

Deja Vox pero sigue el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ¿Qué ha pasado?

Yo no tengo nada que decir en contra de la dirección nacional pero a la regional solamente le importa arrastrar votos. La municipalidad no les interesa, así de claro. Tienen recelos y cosas que se convierte en un juego de tronos, por ejemplo, al ver a un concejal de una isla no capitalina en medios nacionales. Yo solo digo que hay que trabajar con honradez, sin venir a ganar dinero, como han hecho ellos. Eso es lo que yo he intentado desde el principio, y la prueba es que menos una moción de bajar impuestos, todas, absolutamente todas las que he presentado, han sido aprobadas por unanimidad. Y ha caído muy mal, porque ellos van a pegar gritos y no les aprueban mociones. Pero hubo un hecho muy importante que cambió mi rumbo en Vox, que fue el tema de las tierras raras.

¿Las prospecciones de las tierras raras fueron el detonante de su baja?

Eso marcó un antes y un después, porque tuvimos un pleno en Puerto del Rosario y pregunté a mi partido una y otra vez si había una postura oficial y me dijeron: vota según tu conciencia. Entonces voté en contra de las prospecciones, porque los majoreros ven peligro para su salud y, por supuesto, para el motor que es el turismo, y no me puedo poner en contra de los ciudadanos que me he comprometido a defender y, además, soy uno de ellos. Pero quince días después se produce la votación en el Parlamento de Canarias y Vox vota a favor de los sondeos de las tierras raras y, curiosamente, lo hacen su bandera, pero no las tierras en Canarias sino las tierras raras en Fuerteventura.

¿Se le presionó para que rectificara?

Sí, pero no lo hice, porque yo tengo un poco de dignidad y no he rectificado ni voy a rectificar. No sé si tiene algo que ver una noticia que me sorprendió, que resulta que es verdad porque está en el Portal de Transparencia, y es que el diputado autonómico y presidente provincial, Nicasio Galván, tiene dos fincas rústicas en Fuerteventura. Yo no sé si tiene que ver, pero si tienes terrenos, pues intenta ser más moderado porque te pueden sacar este tema.

También ha comentado que le cerraron la sede.

Teníamos una sede con gente comprometida que iba desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche, haciendo un trabajo inmaculado, que no cobraba nada, y la cierran. La razón que dieron es que era un local muy caro. Entre todos buscamos locales cada vez más baratos y nunca hubo una respuesta. Pero lo que más me dolió es que cuando pido explicaciones se hace un comunicado por parte de la dirección regional en el que dice que se cierra solamente por cambio del local y que se abrirá después del verano. Y luego me confirman en una reunión que realmente no interesa tener una sede en Fuerteventura porque solo es el 6% de los votos para obtener diputados. Ahí ya me di cuenta de cuál es la razón fundamental: no importa Fuerteventura, no importan las islas, solo importa conseguir diputados para que ellos sigan teniendo el trono, y conmigo ahí no van a contar.

Habla de recelos. ¿Ha habido cierta envidia?

Sí. Yo he sacado mis votaciones con consenso, como la moción que presenté en el pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para acometer un plan integral de acondicionamiento y mejora del Polígono Industrial del Matorral. Y como hay consenso y diálogo con otros grupos pues no les sienta bien. Para ellos es el no por el no a todo, y todo el día hablando de inmigración ilegal, pero es que yo soy concejal de un municipio, que gestiona asuntos municipales. Y ya otro gesto muy increíble fue que para hablar de seguridad hubo una visita del diputado nacional y del diputado autonómico (Alberto Rodríguez y Nicasio Galván) y no me avisaron, y me enteré por los medios, siendo el único concejal de Puerto del Rosario y coordinador insular.

¿Cómo se queda el partido?

Descabezado en Fuerteventura. Se van los cinco coordinadores de seis municipios, pero eso está pasando en todos lados. Tienen un gravísimo problema para mantener su trono porque lo que solo les interesa es buscar los votos con mensajes cada vez más radicales. Pero no es así, y yo lo primero que miro es cumplir con lo que prometimos, que en Fuerteventura lo hemos hecho.

Dice que Vox se ha radicalizado. ¿Qué piensa de los mensajes de la inmigración vinculada a la delincuencia?

Que es una tontería unir la delincuencia a la inmigración. Desde el principio dije que yo no vengo a pegar gritos, no vengo a ser radical ni a hacer políticas racistas ni homófobas. Vengo a construir y lo dejé claro. Yo tengo mi trabajo de piloto de aviones y si hago esto es por servicio público y por construir. No cobro un sueldo del Ayuntamiento y lo que gano en dietas lo dono a organizaciones, que quede claro. A mí no me sienta bien llevar a gente a Colombia, Perú o México por no tener la documentación y después aquí no controlan a los que entran por otros métodos. Por tanto, es cierto que hay que controlar, regular, pero no hay que mezclarlo con la delincuencia.

¿Lo ha pasado mal?

Muy mal, y en los plenos estos meses no era el mismo porque yo soy muy activo. Lo de las tierras rara pasó antes de abril y me abrieron un expediente disciplinario y no dije nada, nadie se enteró. Yo alegué y el Comité de Garantías nacional decidió archivar el expediente porque no había motivos para expulsarme. Eso fue la semana pasada, y fue entonces cuando tuve clarísimo que me tenía que ir ahora, porque no quiero estar con gente que no aprecia el trabajo y que no es honesta con sus afiliados.

¿Por qué no devuelve el acta?

Por responsabilidad con las bases y para trabajar, pero la verdad es que no sé si seguir. Me siento como si hubiera salido de una secta. Y la persona a la que le tocaría si me voy ha dicho que también se va , es decir, no va a quedar nadie a este ritmo. Yo me quedo en el Grupo Mixto como independiente por mi compromiso con Fuerteventura, y he renunciado al sueldo que ahora me tocaba por la portavocía y se lo he cedido al otro grupo, Asambleas Municipales de Fuerteventura, en un acuerdo donde yo tengo mayor número de minutos en intervenciones y mociones.

Su nombre ha sonado en medios nacionales como uno de los que acudirán a la reunión nacional de los ‘descontentos’ con Vox.

Sí, se me ha nombrado, y eso también parece dar envidia. El encuentro es el sábado 22 de este mes a nivel nacional y aún no sé si ir