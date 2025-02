La UE urge a un acuerdo para el reparto de menores porque “beneficia a todos”

La UE respalda plenamente el proceso de reparto de menores no acompañados desde los territorios frontera sur de España, hacia el resto del territorio nacional para mejorar las condiciones de acogida de este colectivo. Lo expresó de forma rotunda este lunes en Madrid el comisario de Interior y Migraciones de la UE, Magnus Brunner, en un desayuno informativo antes de iniciar una mañana de reuniones con varios ministros precisamente para abordar, entre otras cuestiones, la crisis migratoria en Canaria, y repasar la agenda de colaboración en este materia entre la Comisión Europea y el Gobierno de España.

Brunner reconoció que la situación en España en relación con la inmigración irregular es “muy difícil” y afirmó que “algunas cuestiones” de este problema “sí que tiene que resolverlas España internamente, en especial el tema de los menores no acompañados”. Aseguró “ser consciente” de los procesos de negociación que se han producido en el país en los últimos meses gracias a la información que le había transmitido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el que se reunión a finales de enero en Estrasburgo, y dijo que “encontrar una solución en ese sentido nos interesa a todos, especialmente a los menores”. “Es importantísimo destacar que la situación aquí en España es muy difícil en cuanto al tema de la migración irregular. Es un tema muy importante para España y eso lo sé perfectamente y nosotros, como Comisión Europea, también intentamos ayudar en lo que podemos y apoyar a las autoridades españolas. Reducir los flujos migratorios es importantísimo”, recalcó.

Reforzar componentes y conseguir un equilibrio

La declaración del comisario supone de facto una llamada implícita al Gobierno y a todas las partes implicadas en el problema para pactar una solución, aunque en este caso la propuesta que está en marcha no es el reparto automático que se buscaba con la reforma de la ley de extranjería, sino uno extraordinario y puntual de 4.000 menores desde Canarias y otros 400 desde Ceuta hacia el resto de comunidades autónomas. Esa propuesta negociada entre los gobiernos de Canarias y del Estado ya con los criterios de distribución acordados, se mantiene a la espera de recibir un informa de la Abogacía del Estado sobre la forma legal de llevarlo a cabo, y de una negociación política en el Congreso para obtener el respaldo parlamentario necesario.

El comisario señaló en este sentido que “es importante reforzar componentes como, por ejemplo, la recepción y la gestión de los menores no acompañados”, destacando la labor de entidades comunitarias como la Agencia de Asilo de la Unión Europea “para apoyar la protección de menores”. Las palabras de Brunner en Madrid sobre el problema de la acogida y tutela de menores no acompañados abren dudas sobre la verdadera implicación directa de la UE en el proceso de reparto entre todos los países miembros. Según el presidente canario, el comisario se comprometió en su reunión de hace unas semanas a ir “abriendo puertas” para introducir cambios en la normativa europea y, en especial, para que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo incorpore el trato solidario y justo que deben recibir los menores migrantes por parte de todos los Estados. En la actualidad no contempla esta especificidad.

Durante su intervención en el acto de este lunes, con presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el comisario de la UE sí resaltó que “hay que conseguir un equilibrio en la aplicación del Pacto de Migración y Asilo entre la responsabilidad y la solidaridad porque no todos los estados miembros se ven afectados de la misma forma”, avanzando que “durante este año vamos a lanzar nuestra estrategia quinquenal de migración y asilo y es importante para ver hacia donde tenemos que dirigirnos en los próximo años”. Tras reconocer que “hay algunas piezas que faltan en este puzzle, como el de los retornos” de los migrantes, aseguró que “vamos a intentar una nueva normativa a mediados de marzo de forma que el próximo Consejo Europeo pueda trabajar en ello”.

“Malentendido” sobre Frontex

La otra cuestión polémica que abordó Brunner en su comparecencia fue sobre el despliegue de Frontex en el Atlántico frente a las costas canarios o en los países de origen de los cayucos con destino a las Islas, y si realmente el Gobierno de España ha solicitado o no ese despliegue. Brunner dio razones para todas las interpretaciones posibles, porque aunque aseguró que “hay un malentendido” y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí solicitó esa ayuda, también dejó dudas sobre si esa solicitud alcanzaba toda la intensidad posible. “Frontex sí está trabajando en España. Hay distintos niveles, desde luego. Siempre puedes hacer un poco más, un poco menos, pero Frontex sí está trabajando en España y sí está dando su apoyo a las autoridades españolas”, afirmo tras haber reconocido que “hay dificultades” para el despliegue de la agencia comunitaria de fronteras en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, así como de la necesidad de “llevar a Frontex a otro nivel”.

Magnus Brunner también se ha referido a la migración legal, una cuestión que, a su juicio, hay que “abordar”, subrayando que “tenemos que centrarnos en la migración legal porque necesitamos desesperadamente migrantes legales para nuestros mercados de trabajo”. “Sé que es difícil hacerlo, pero diferenciemos entre la migración legal, que es algo que necesitamos, y la migración irregular, que es algo con lo que tenemos que luchar”, resaltó. El comisario tuvo encuentros bilaterales a lo largo de la mañana con Grande-Marlaska, y Elma Saiz, y a primera hora de la tarde con el titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares. Tuvo que suspender sin embargo la que tenía prevista con Pedro Sánchez, que tuvo que viajar a la cumbre informal de líderes europeos en París sobre la situación en Ucrania.

En el mismo acto, el ministro del Interior dijo que “no hace falta encontrar soluciones nuevas, sino implementar el pacto (de Migración y Asilo) tal como se acordó en su día”, y resaltó que España está “trabajando con denuedo” de forma bilateral con países como Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, y que con ello “estamos evitando no menos del 40 % de las salidas irregulares procedentes de África” hacia las costas canarias. “Europa tiene que ser consciente de que tenemos que fortalecer nuestra cooperación con esos países y con Mauritania, que es un país clave porque es el socio más estable que tenemos en el Sahel y sabemos que en la región hay un problema de seguridad al que tenemos que enfrentarnos”, resaltó el ministro.

