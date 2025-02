El desarrollo del Corredor Atlántico de la UE se debate en abril y en Canarias

El Comisionadodel Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, se reúne el lunes con las autoridades de AENA para comenzar a perfilar las inversiones a incluir en el Dora 2027-2031 (Documento de Regulación Aeroportuaria). Los aeródromos de Gran Canaria y Tenerife Sur estarán sobre la mesa, porque forman parte del mencionado pasillo imaginario mediante el que la Unión Europea (UE) pretende garantizar y mejorar el flujo de personas y mercancías.

Es solo un ejemplo de la vía que el corredor abre al Archpiélago para la obtención de financiación europea. Los próximos 15 y 16 de abril, la Autoridad Portuaria de Las Palmas recibirá a un centenar de políticos y expertos de toda la UE para la celebración de un encuentro (Joint Workshop of the Atlantic Corridor and the European MaritiME Space on Ten-t islands and Outermost Regions) en el que se definirán. "Entre ellos habrá dirigentes de islas y de regiones ultraperiféricas (RUP)", ha expuesto este viernes el consejero autonómico de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Entre las infraestructuras que esperan recibir fondos por esta vía están las líneas ferroviarias peninsulares. Las canarias tirarán, por el momento, de "fondos Feder" (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ha apuntado Rodríguez, o cualquier otra vía que permita garantizar una "financiación estable". Más aún tras el avance que supuso el encuentro mantenido la pasada semana por la consejería y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno central.

En aquella reunión se firmó un protocolo con el compromiso por parte de Madrid de tener muy presente en su agenda muy presente la implantación de los trenes en las dos islas. La fase actual del Corredor Atlántico es la básica y las Islas no llegan a tiempo. "Pero la financiación europea no tiene final ni principio", ha aclarado José Antonio Sebastián. En 2030 se abrirá un nuevo periodo -red básica ampliada- en el que el Archipiélago "sí podrá pelear", ha anunciado la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno canario, María Fernández, por fondos de este capítulo.

