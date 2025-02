Un barrio de Tenerife se rebela contra los 'okupas' con una cacerolada: "No lo vamos a permitir"

Los vecinos del barrio de El Toscal, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, comenzaron la noche de este viernes las movilizaciones contra los okupas que han tomado dos casas del barrio y contra la inacción de la Justicia y la Policía Nacional.

Decenas de personas partieron de la plaza Pisaca y se dirigieron a las dos viviendas terreras que han sido ocupadas de forma ilegal, una en la calle El Saludo y otra en el cercano Pasaje Segundo Ravina, por un grupo de jóvenes que, además, según denuncian los residentes, han sembrado la inseguridad y el miedo en el barrio.

Los asistentes portaban calderos y sartenes que hicieron resonar en el camino de la marcha, mientras dos unidades de la Policía Local se encontraban en la zona por prevención. Algunos de los vecinos golpearon las puertas de las dos viviendas, cerradas a cal y canto, en medio de cánticos como "fuera del barrio" o "no a los okupas".

Indignación e impotencia

La indignación e impotencia se palpaba en la concentración, especialmente al sentirse "completamente desamparados e indefensos" ante el hecho de que la Policía Nacional, que es el cuerpo de seguridad que tiene las competencias en estos casos, y la Justicia no hicieran nada el pasado miércoles para desalojar a los okupas un día después de que fuera tomada la última casa, la del Pasaje Segundo Ravina, y el mismo día que la propietaria de este inmueble presentara una denuncia y acreditara con documentos oficiales que es la dueña.

Los residentes han decidido tomar cartas en el asunto y han comenzado a unirse para organizar acciones contra este grupo de jóvenes, como la cacerolada de este viernes por la noche. También estudian organizar patrullas ciudadanas y nuevas marchas en los próximos días.

Un momento de la cacerolada de la noche de este viernes contra los okupas que han tomado dos casas de El Toscal en el Pasaje Segundo Ravina. / María Pisaca

No lo vamos a tolerar

Uno de los asistentes, Carlos Jiménez, dejó claro a las autoridades: "No vamos a tolerar esta situación. Si la Policía no puede hacer nada ante una flagrante ilegalidad, tendremos que encargarnos nosotros. No lo vamos a tolerar, que le quede claro a todo el mundo".

Este toscalero asegura estar "sorprendido, defraudado e indignado" con el hecho de que "no se pueda hacer frente a un problema que va mucho más allá de la ocupación de varias casas del barrio".

"Estamos hablando de un problema de seguridad ciudadana, de gente que nos ha amenazado con un cuchillo, que se comportan de forma violenta, agresiva y desafiante; que ha protagonizado varios incidentes", apuntó, para añadir: "Aquí viven familias enteras con hijos que siempre han convivido pacíficamente y nunca se han enfrentado a este problema con semejante impotencia".

Un momento de la cacerolada de vecinos de El Toscal contra la ocupación de dos viviendas del barrio y el clima de inseguridad que se ha creado. / María Pisaca

Clima de miedo

Solo un okupa amagó con salir de la casa, en este caso la de la calle El Saludo, cuando varios vecinos golpearon la puerta y les exigieron que "se mandaran a mudar". Pero finalmente desistió y la volvió a cerrar. "Es que este clima de miedo y preocupación no había ocurrido nunca en El Toscal", aseguró otro de los asistentes a la cacerolada, Carlos Baudet.

"Desde que llegaron a la casa de El Saludo ya empezaron a montar follones. Ha habido días en los que el trasiego de gente, entrando y saliendo de la casa, ha sido permanente, con música a todo volumen. Llamamos a la Policía, les tocan la puerta, los identifican pero se van sin hacer nada. Así ha sido varias veces", se queja Baudet, que también asegura que el movimiento es igual de intenso después de que esta misma banda ocupara el pasado marte la casa del Pasaje Segundo Ravina. "Su actitud deja mucho que desear y nos intranquiliza. Estamos atemorizados. Además, son bastantes", especifica.

No son los únicos casos

Mientras se desconoce el paradero de los propietarios de la casa de la calle El Saludo, que antes de que llegara este grupo de jóvenes ya había sido ocupada por otras personas, sí se sabe desde el primer momento cuál es la familia dueña de la vivienda del Pasaje Segundo Ravina. Pero no ha sido suficiente para desalojar a quienes invadieron la casa forzando la cerradura de la puerta.

No son los únicos casos: hay más casas terreras ocupadas de entre las decenas de este barrio chicharrero que están vacías. El estado de abandono de algunos rincones de El Toscal contrasta con las obras que realiza el Ayuntamiento para peatonalizar este barrio histórico, reformarlo y darle la vida y el desarrollo que se merece.

Uno de los carteles colocados por vecinos en el barrio de El Toscal tras la ocupación de dos casas. / María Pisaca

Inmuebles protegidos

Y eso que se trata de dos inmuebles protegidos por su alto valor patrimonial al pertenecer al Bien de Interés Cultural del barrio de El Toscal. No ha servido para nada, como tampoco que los dueños del número 10 del Pasaje Segundo Ravina no solo la visitaran prácticamente todos los fines de semana, sino que en 2023 iniciaron el proceso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para rehabilitarla.

Además de esta cacerolada y de una reunión, los vecinos han comenzado a pegar carteles por todo el barrio en los que se leen lemas como: "Son nuestras casas, no de ustedes. Salgan del barrio". Otro cartel apunta: "Okupas no. Casa vigilada 24 horas por el barrio. No intentes entrar".