Abdou llegó a Canarias en cayuco y ahora es mecenas de su pueblo natal

Entre las 31.678 personas que arribaron a las costas de Canarias en 2006, cuando se produjo la llamada crisis de los cayucos, estaba Abdou Kane. Con 24 años, zarpó desde las costas de su país de origen, Senegal, a bordo de un cayuco de 27 metros de eslora, junto a otras 106 personas. Inició el viaje el 2 de septiembre y, tras cinco días de travesía, su embarcación fue localizada por Salvamento Marítimo, que la remolcó hasta Gran Canaria. Desde ese momento, cada paso que ha dado en su camino ha sido para buscar oportunidades que le permitieran mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, siempre guiado por la firme determinación de ayudar a su comunidad y de dar apoyo a quienes, como él, llegan a las Islas a bordo de cayucos y pateras. Casi dos décadas después de su desembarco en Maspalomas, Kane trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y tiene dos hijos nacidos en el Archipiélago.

«Tuve la suerte de llegar vivo y de que los días a bordo del cayuco no fueron muy duros. El tiempo y el oleaje nos acompañaron», rememora. Kane reconoce que su situación en Senegal no era límite, pues trabajaba como gerente de una panadería, con una veintena de empleados a su cargo. Allí ganaba un buen salario, unos 100 euros mensuales, pero era conocedor del enorme beneficio económico que percibían los propietarios -unos tíos suyos que había migrado a Italia en la década de los 80–. «Si quería prosperar tenía que dejar de trabajar para otros», apunta. Logró reunir los 500 euros que costaba una plaza a bordo de una barquilla y se lanzó al mar. Atrás dejaba las calles de arena, las extensas parcelas de cultivos y la playa abarrotada de cayucos de Diogo, su localidad natal, donde ahora lo ven casi como un héroe por todos los proyectos que ha impulsado para mejorar la vida de sus vecinos. «Todo lo bonito que veo en aquí se lo deseo a mi pueblo», subraya.

Escuela maternal de Diogo. / La Provincia / DLP

Al llegar a Gran Canaria pasó 18 días en un centro de retención, sin saber ni una palabra de español, sin ningún apoyo y sin información sobre lo que podía pasar con él. «Fue el primer golpe de realidad. Europa no era el lugar de abundancia que esperaba. En esos días pensé en volver. Me deportaban o me soltaban, pero no me podía quedar allí», rememora. Cuando finalmente lo sacaron del centro, no sabía qué le deparaba el destino. A algunos los mandaban de vuelta a Senegal y a otros los derivaban a la Península. Era una lotería. La decisión se tomaba sin informar a los propios migrantes y era completamente aleatoria.

Venta ambulante

Lo metieron a bordo de un avión cuyo destino era incierto. Kane descubrió que se dirigían hacia la Península gracias a uno de sus compañeros de viaje, que era pescador. Este, al observar la posición del sol, le indicó que iban rumbo norte. Al llegar al aeropuerto, confirmó que estaba en Madrid. Lo trasladaron a un centro de Cruz Roja, donde apenas permaneció dos días, pues logró localizar a un conocido de su familia, que accedió a ofrecerle refugio temporal hasta que pudiera estabilizarse por su cuenta y se instaló con él en Alicante.

«Comencé a trabajar en la venta ambulante de discos. Era muy duro. Tenía que correr y esconderme de la policía continuamente. Lo pasaba muy mal. Sabía que aquello no era para mí y decidí dejarlo», relata. Kane subraya que detrás de esos chicos que venden en las calles no hay mafias, como muchos creen. Simplemente, compran la mercancía y la venden un poco más cara para sacar algo de beneficio. Incluso recuerda que a los recién llegados les regalaban algunos discos para que pudieran arrancar.

La guardería construida por su asociación garantiza cada día el desayuno de 170 niños de entre 3 y 6 años

Se movió por España trabajando como temporero en el campo, un sector con escasa mano de obra española. Su primera parada fue Málaga y a los pocos días se fue a recoger fresas a Huelva. Allí se vio obligado a dormir en la calle, porque la persona que le había ofrecido el empleo lo abandonó. «Fueron los días más difíciles que he pasado en Europa y el trabajo más duro que he hecho en mi vida», apunta Kane, quien sufrió jornadas eternas bajo los invernaderos junto a decenas de migrantes rumanos, marroquíes y polacos. Tan pronto como pudo, puso rumbo a un pueblo de Lérida donde consiguió un trabajo de seis meses en la cosecha de melocotones y manzanas. De allí, a la vendimia en Logroño y, más tarde, a Valencia a recoger cítricos. Así continuó, durante dos años más, moviéndose de un trabajo a otro.

Pandemia

La vida lo trajo de vuelta a Canarias en 2009. La necesidad de enviar dinero a su familia en Senegal le obligó a retomar a la venta ambulante de discos, hasta que pudo regularizar su situación. Tener el permiso de residencia le abrió muchas puertas y supuso un punto de inflexión. No solo logró su primer empleo regular en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, con el que ya pudo empezar a cotizar, sino que también le permitió volver a las aulas. A los 29 años, consiguió su título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

A partir de ahí comenzó su andadura en el Servicio Canario de la Salud (SCS). En 2015, comenzó a trabajar como limpiador en el HUC de manera intermitente, mientras se sacaba el Ciclo Formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. En plena pandemia de la covid-19, lo llamaron para cubrir una vacante como auxiliar y empezó a «cuidar corazones» en la unidad de Cardiología del HUC, donde sigue creciendo y desarrollándose como profesional de la salud.

La mano tendida

La historia de Kane no es solo testimonio de superación, esfuerzo y valentía, sino también ejemplo de solidaridad y entrega. Es una mano tendida para los migrantes que llegan a Canarias y necesitan apoyo, pero también se ha convertido en un mecenas incansable para su pueblo natal. La primera vez que Kane respondió a una llamada de auxilio fue durante el repunte migratorio de 2020, cuando dos chicos provenientes del pueblo de sus abuelos necesitaba ayuda urgente. «Necesitaban conseguir billetes para viajar a la Península y ropa de abrigo. Gracias a una red de conocidos logramos dos chaquetas y pudieron subir al barco», recuerda. Ese fue el germen de Aquí estamos migrando, una iniciativa que surgió en Tenerife de forma espontánea, guiada por el boca a boca entre amigos y vecinos, con el objetivo de ayudar a los migrantes.

A través de esta asociación, la labor de Kane ha permitido la construcción de una escuela maternal en Diogo, una localidad costera a unos 150 kilómetros de Dakar, que alberga a unos 15.000 habitantes. Esta guardería asegura cada día el desayuno de 170 niños de entre tres y seis años, que muchas mañanas cogen energía gracias a un tazón de leche con gofio. «La idea surgió en una de mis visitas a la familia, porque veía a mis sobrinos pequeños en la calle sin hacer nada y pensé que tenía que organizar actos benéficos para recaudar dinero suficiente para poner en marcha una escuelita para los niños del pueblo», señala Kane, quien también consiguió fondos para construir un aula en su antiguo instituto y así ampliar la capacidad del centro educativo.

Leche y gofio

Otro de sus logros ha sido poner en marcha un puesto de salud en Diogo y el envío de una cuna térmica al centro médico en el que atienden a embarazadas a recién nacidos. «Si hay médicos o enfermeros que quieren colaborar como cooperantes, les ayudamos a financiar y organizar el viaje para que puedan pasar un tiempo en Diogo atendiendo pacientes y formando a los profesionales locales», apunta. Más allá de mejorar la educación y la salud de los habitantes de Diogo, Kane ha organizado campeonatos deportivos y enviado ropa y material para que los jóvenes de su pueblo puedan disfrutar del fútbol. «Yo tiro para casa», afirma entre risas, ya que todas las acciones de Aquí estamos migrando están pensadas para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y crear un contexto favorable para que no tengan que recurrir a la migración forzada por la falta de recursos.

Además de los proyectos que desarrolla en origen, la asociación ofrece a quienes llegan de forma irregular a Canarias acompañamiento, asesoramiento jurídico, formación y apoyo para la tramitación de documentación como el empadronamiento, la tarjeta sanitaria, la escolarización o la solicitud de asilo. «Recogemos ropa o móviles usados para entregárselo a los chicos que lo necesitan y también les damos comida. Organizamos visitas a sitios como el campamento de Las Raíces, para hacer escucharles y compartir tiempo con ellos», explica Kane.

«Todo lo bonito que veo aquí se lo deseo a mi pueblo», señala Kane, quien vino a Canarias en el año 2006

Este año han puesto en marcha el proyecto Bokku Xol –una expresión en wólof sin traducción exacta al español que significa algo como «un solo corazón»–. Esta iniciativa, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, lucha contra el racismo a través de talleres y charlas en centros educativos y sanitarios. Aquí estamos migrando también imparte clases de español para extranjeros todos los fines de semana en El Fraile (Arona), un barrio marcado por su alto nivel de diversidad cultural. «No solo tenemos alumnos africanos, también hay estudiantes italianos, brasileños o ucranianos. Abrimos las puertas a todos», aclara.

Localizar familias en Tiktok

En el HUC muchos conocen a Abdou Kane y cuando ingresan en el hospital jóvenes llegados en cayuco o patera le suelen avisar para que les haga sentir como en casa. En algunas ocasiones solo necesitan a alguien con quien poder hablar, pero también hay casos extremos de chicos que están desorientados o en estado grave y que no tienen manera contactar con sus familiares en el país de origen. En concreto Kane recuerda la historia de un chico senegalés que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y apenas podía hablar. Con los pocos datos que pudo captar en una conversación con él hizo un vídeo y lo subió al Tiktok para intentar localizar a sus seres queridos. A los pocos días le escribió su cuñada y su familia pudo saber dónde y cómo se encontraba.

La historia de Kane es una muestra de que la migración, lejos de ser solo un desafío, genera un impacto positivo tanto en el país de acogida como en el de origen. A través de su trabajo en el ámbito sanitario y su labor en la asociación Aquí estamos migrando, este senegalés demuestra cada día que la integración y la ayuda mutua son claves para construir un futuro más justo para todos.

