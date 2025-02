Canarias priva a 300 médicos y pediatras de acceder a un concurso de traslados propio

Canarias ha privado a más de 300 médicos de cabecera y pediatras de Atención Primaria –que consiguieron una plaza en la OPE 2007– de optar a un puesto que se adapte mejor a sus necesidades mediante un concurso de traslados. Sus posibilidades de promoción interna hicieron aguas en el momento en el que se convocó, de manera extraordinaria, el proceso de estabilización por méritos para todos aquellos profesionales del SCS que llevaran más de cinco años trabajando en el mismo puesto laboral. Esta situación, a ojos de los facultativos afectados, supone un agravio y una «injusticia» por la que los tribunales canarios ya han dictado sentencia: «el Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene que llevar a cabo un concurso de traslados de manera inmediata». Sin embargo, más de ocho meses después del fallo judicial, todo sigue igual.

Los afectados son las víctimas de una de las oposiciones que más se han dilatado en el tiempo en Canarias. Estas más de 300 plazas para las dos categorías profesionales formaban parte de las 5.097 plazas que convocó el SCS en 2007. La crisis económica paralizó el proceso de selección que para muchas de las categorías, incluyendo la de estos facultativos, no se retomó hasta 2014. Finalmente, tuvieron que pasar once años para que médicos de cabecera y pediatras tomaran posesión de su plaza. Es decir, en 2018.

Tan solo tres años después y en plena crisis del coronavirus, Europa tiraba de las orejas a España y le obligaba a tomar medidas contra la alta temporalidad de sus funcionarios públicos, que en el caso de la sanidad canaria ascendía al 60%. De esta imposición comunitaria surgió la Ley 20/2021 con el propósito de establecer un proceso selectivo extraordinario y único para rebajar la temporalidad hasta el 8%. Para cumplir los requisitos de la Unión Europea, además, las comunidades debían configurar este nuevo proceso con la mayor celeridad posible lo que para Canarias supuso prescindir de este paso previo de promoción interna. Ahora, con el proceso selectivo en marcha, ya no es posible. «Como el proceso está sujeto a unos plazos por ley que no se puede paralizar para hacerlo», indican fuentes de la Consejería de Sanidad.

Una injusticia

«Es una injusticia», afirma rotunda la Médico especialista en medicina Familiar y Comunitaria, Carmen Elisa Hernández, que forma parte de un grupo de 118 profesionales que han juntado esfuerzos en una plataforma denunciar esta situación en los tribunales. Y es que esta situación tan solo va a ocurrir en Canarias. «Otras comunidades autónomas convocaron un concurso de traslados con el 100% de las plazas para que los médicos que ya habían aprobado la oposición tuvieran la posibilidad de acceder a ellas antes que los que se someten a este nuevo proceso de estabilización extraordinario, ya que sacamos más nota que ellos», insiste.

«Me siento en inferioridad de condiciones no solo como profesional de la sanidad, sino como persona», destaca la médico, que recuerda que otras categorías profesionales, como los enfermeros, sí tuvieron la posibilidad de acceder a un puesto mejor.

Esto impide a los profesionales optar, por ejemplo, a acercar su plaza en propiedad a una isla capitalina. Y es que, gran parte de las plazas que salieron a concurso en 2007 pertenecían a centros de salud de las islas no capitalinas o zonas no metropolitanas. «Me están privando de la posibilidad de optar a una plaza que esté más cerca de mi familia», insiste Hernández.

Seis meses para resolverlo

Ante la imposibilidad de negociar con Sanidad, los profesionales decidieron acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), consiguiendo una estimación parcial de sus demandas en junio de 2024. En dicho momento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria condenó al SCS a la «inmediata convocatoria del concurso de traslados de personal estatutario fijo para la provisión de plazas básicas vacantes del personal sanitario en la categoría profesional de Médico de Familia y Pediatras de Atención Primaria». La sentencia otorga un plazo de seis meses para llevarlo a cabo. Un periodo de tiempo que, sin embargo, se ha congelado porque Sanidad lo ha recurrido.

Para paliar esta situación Sanidad se ha comprometido con las fuerzas sindicales en mesa sectorial a establecer un concurso de traslados abierto y permanente «para que estas situaciones no se vuelvan a repetir». La solución, sin embargo, no satisface a estos trabajadores, ya que supondría equiparar sus opciones a las de los compañeros «que no aprobaron la oposición». «¿Cómo va a tener un médico que no aprobó una mejor plaza que yo?», se pregunta la profesional.

Suscríbete para seguir leyendo