El sacerdote grancanario Eloy Alberto Santiago, nuevo obispo de Tenerife

El sacerdote Eloy Alberto Santiago será el nuevo obispo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1973, ha sido durante la última etapa secretario-canciller y vicario episcopal de Economía y Patrimonio de la Diócesis de Canarias, que aglutina a las islas orientales. Su nombramiento fue dado a conocer este lunes por el administrador nivariense, Antonio Pérez, en el transcurso de una comparecencia de prensa.

El Obispado de Tenerife había remitido el domingo una convocatoria a los medios de comunicación que hacía presagiar que se conocería el nombre del nuevo prelado. «El administrador diocesano, Antonio Pérez, da a conocer un anuncio importante», rezaba el encabezado. Y eso fue lo que ocurrió. Pérez leyó una comunicación que le había remitido la Nunciatura Apostólica. Unos instantes antes, la Conferencia Episcopal Española había publicado en su web el nombre del elegido.

Finalmente, el máximo responsable del Obispado de Tenerife será Eloy Alberto Santiago y no el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, cuyo nombre había tomado fuerza con carácter previo a la rueda de prensa. Tampoco se presentó una nueva fórmula de gestión de las diócesis canarias, otra posibilidad que llevaba sonando en algunos círculos desde hacía meses.

Antonio Pérez explicó que Santiago será ordenado y tomará posesión el 1 de mayo a las 11:00 horas en la Catedral de La Laguna. Hasta ese momento, Pérez continuará como administrador diocesano y Eloy Alberto Santiago tendrá la condición de obispo electo. El hasta ahora máximo responsable diocesano indicó que la fecha del 1 de mayo se ha elegido para que exista un período suficiente para posibilitar la transición.

La comunicación de la Nunciatura la habían recibido fechas atrás en la sede episcopal y, según recogía ese documento, su contenido habría de permanecer «bajo estricta reserva». «Le ruego se pongan contacto con el reverendo Santiago Santiago de cara a la preparación del anuncio de su nombramiento y para la futura ordenación episcopal y toma de posesión canónica», establecía el escrito firmado por el nuncio en España, Bernardito Azua.

Como se recordará, esta designación se produce tras la renuncia presentada por Bernardo Álvarez como obispo de San Cristóbal de La Laguna. Álvarez había alcanzado la edad de 75 años, a la que preceptivamente los prelados deben presentar su renuncia. Posteriormente, la Diócesis nivariense quedó en manos de Antonio Pérez como administrador diocesano.

Pérez consideró, preguntado al respecto, que el hecho de que se produzca la designación en este momento no guarda relación con el estado de salud del papa. También manifestó que ha mantenido «un largo encuentro» con el nuevo obispo, al que le han seguido varias conversaciones por vía telefónica.

Expectación

Un significativo número de medios de comunicación acudieron este lunes a la comparecencia de Pérez, celebrada en un salón del Seminario Diocesano de Tenerife, en el barrio de La Verdellada. También, desde el fondo, seguían sus palabras varios sacerdotes que forman o han formado parte de la cúpula diocesana, como el deán de la Catedral de La Laguna, Juan Pedro Rivero, o los también religiosos Domingo Navarro Mederos y Daniel Padilla, dos nombres que llegaron a sonar como obispables en anteriores etapas de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

Pérez destacó que el papa haya nombrado a «un canario», y se detuvo en que algunos sacerdotes tinerfeños lo conocen por haber compartido con él estudios en Roma. «Recientemente, este mismo mes de febrero, estuvo en La Palma con todo el clero joven compartiendo una convivencia», detalló. «Me parece que es una persona muy afable y estoy contento porque es un cristiano que me parece que ha llevado adelante el encargo que se le ha encomendado en distintas responsabilidades de manera eficaz y evangélica», apuntó. «Me parece que es una bendición para nuestra Diócesis de La Laguna; estoy seguro de que el tiempo me dará la razón», apostilló.

Antonio Pérez dio lectura este lunes a una carta de Eloy Alberto Santiago. «Queridos diocesanos, la tarea que tenemos delante de nosotros es un gran desafío» es una de las frases más destacadas de un escrito en clave de saludo. Según da a conocer, su lema episcopal será «ut ministraret» o, lo que es lo mismo, «para servir». «Saludo cordialmente a todos y cada uno de quienes integran la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, la inmensa multitud de laicos y laicas, las personas de vida consagrada y los diáconos y sacerdotes», expresa en el texto. «Al servicio de ustedes soy principalmente enviado», agrega a renglón seguido.

«En particular deseo saludar a mi apreciado predecesor, don Bernardo Álvarez Afonso, quien durante casi dos décadas ha gobernado pastoralmente la Diócesis con gran celo evangelizador como el apóstol Pablo», opina Santiago. «Saludo con afecto y agradecimiento también a quien, en estos últimos meses, ha desempeñado la misión de administrar la Diócesis durante la sede vacante como administrador diocesano, monseñor Antonio Manuel Pérez Morales; gracias por la labor desempeñada», apunta.

Asimismo, se dirige «a todos los cristianos de otras confesiones o denominaciones a quienes nos une una misma fe en Jesucristo (...), a los creyentes de otras religiones con quienes compartimos la alegría de creer en un Dios y a todas las personas de buena voluntad que actúan movidos por un profundo sentido de humanidad». A continuación tiene palabras para las «autoridades civiles, militares, judiciales y académicas» de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. «Les manifiesto mi disposición para, mediante una sana cooperación en el respeto de la legítima autonomía e independencia, trabajar juntos a favor de la persona humana y su dignidad, del bien común de nuestro pueblo y de toda la humanidad, del cuidado de la creación y de la construcción de una sociedad más justa y fraterna», manifiesta.

Patronos diocesanos

«Que los patronos de nuestra Diócesis nivariense, la Virgen de los Remedios y San Cristóbal, así como el santo hermano Pedro, primer santo canario, y los demás siervos de Dios, beatos y santos vinculados a la Diócesis de Tenerife, me acompañen y ayuden en este camino que emprendo como obispo de San Cristóbal de La Laguna, sintiendo cercana la presencia del Señor, hermosamente representado en la venerada imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, de gran devoción en todo el Archipiélago canario», completa Eloy Alberto Santiago.

Hasta ahora, y por la obvia razón de ser el principal responsable interino de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, Antonio Pérez contaba con posibilidades de convertirse en obispo. Se trata de un religioso que ha desempeñado responsabilidades de relevancia en el Obispado, entre ellas la de vicario general (un cargo equiparable al de vicepresidente de una entidad no religiosa) y que ha estado al frente de la comunicación de la Diócesis. Pérez se ha caracterizado por su trato amable y por haberse granjeado la simpatía de actores destacados del casco lagunero. No en vano, y en diferentes sectores, había quienes expresaban en privado y en público su deseo de que Pérez se pusiese al frente del Obispado como titular.

Ante la proximidad del cierre de esta etapa en la que ha asumido el principal encargo de su trayectoria como sacerdote, Pérez agradeció el «cariño» recibido durante los últimos meses. «Me he sentido muy acompañado», apuntó, y recordó la dificultad con la que se encontró cuando apenas habían transcurrido diez días desde su nombramiento y le sobrevino «un percance médico muy importante». Este lunes expresó: «Más que llevar la Diócesis, la Diócesis me ha llevado a mí; he experimentado una paz y una serenidad muy grande que se debe solo al amor de Dios».

«Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta porción del pueblo de Dios, de las Canarias occidentales, y me siento muy orgulloso de la respuesta de esta Diócesis en los últimos seis meses», planteó el administrador diocesano. «Creo que hemos seguido trabajando, funcionando responsablemente, cada uno en lo que nos tocaba, y es para felicitarnos unos a otros», manifestó.